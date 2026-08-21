عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مورينيو: ليس من السهل دمج مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام معاً

جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (إ.ب.أ)
TT
TT

مورينيو: ليس من السهل دمج مبابي وفينيسيوس وبيلينغهام معاً

جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (إ.ب.أ)
جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد (إ.ب.أ)

دخل جوزيه مورينيو مؤتمره الصحافي الأول مع ريال مدريد المنافِس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الجمعة قبل 3 دقائق من الموعد المُحدَّد، لكنه وجَّه 3 رسائل متعمَّدة هي أنَّ الالتزام أمر غير قابل للتفاوض، وأنَّ المنافسة أمر لا مفر منه، وأنَّه لن يتسامح مع الإحباط بشأن قراراته في اختيار التشكيلة.

وبعد 3 أيام من تقديمه الرسمي خلف أبواب مغلقة، واجه مورينيو وسائل الإعلام في مجمع تدريب ريال مدريد في فالديبيباس، قبل افتتاح مشواره في الدوري بمواجهة إسبانيول السبت، وتحدَّث لأكثر من 40 دقيقة بنبرة متزنة بشكل ملحوظ.

ورغم دخول ريال مدريد الموسم بعد موسمين دون ألقاب، ومع ازدياد الضغط على الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي أعيد انتخابه مؤخراً، رفض مورينيو فكرة أنَّ النادي يسيطر عليه القلق.

وشدَّد البرتغالي على أنَّ الأجواء تسودها روح التَّرقُّب.

وقال مورينيو: «سئمنا من لعب المباريات الودية. نحن لا نحب كرة القدم من أجل المباريات الودية، بل نتوق جميعاً للعودة مباشرة إلى كرة القدم التنافسية».

وأضاف: «لن أقول إن الشعور السائد هنا هو الضغط. إنه أشبه بالأدرينالين. وهذا الشعور بالإثارة إيجابي. لا أشعر بالضغط. لأنني أثق بشدة في العمل الذي بذلناه وفي شغف اللاعبين والتزامهم».

أكد مورينيو أهمية المسؤولية الجماعية في فريق يزخر بالمواهب المتميزة، مع توضيح أنَّ الطموحات الفردية يجب أن تأتي في المرتبة الثانية بعد مصلحة الفريق.

وقال: «ما نحتاج إليه هو ألا نتفاوض على الأمور غير القابلة للتفاوض. الالتزام إجباري. يجب أن يأتي الفريق قبل المشاعر الشخصية. غداً ستكون المرة الأولى التي سيكون على اللاعبين التعامل فيها مع الأمر. لا يمكنني بدء المباراة بمشاركة 15 لاعباً».

وأضاف: «لا أريد قرارات سهلة، مثل إبقاء لاعب على مقاعد البدلاء لأنَّه شعر بالإحباط لعدم مشاركته بالشكل الذي كان يتوقعه. أريد اتخاذ قرارات صعبة، وأريد لاعبين لا يقعون في فخ الإحباط. أريد لاعبين يعملون بجد أكبر لكسب مكانهم في الفريق».

كما تطرَّق مورينيو إلى التحدي المتمثل في دمج كيليان مبابي، وجود بيلينغهام، وفينيسيوس جونيور في التشكيلة نفسها مع الحفاظ على التوازن.

وقال مورينيو: «لا أعتقد أنَّ هذه المراكز غير متوافقة؛ وأنا واثق جداً من أننا سنحظى بموسم رائع».

وأكمل: «من الواضح أنني لا أستطيع بناء الفريق حول كل واحد منهم كما تفعل البرازيل مع فيني، وفرنسا مع مبابي، وإنجلترا مع بيلينغهام. من الصعب عليّ إيجاد مكان للثلاثة معاً، لكن هذا هو الوضع الذي نحن فيه».

قال مورينيو أيضاً إنه وضع حداً للشجار الذي وقع في غرفة الملابس بين أوريلين تشواميني وفيدريكو فالفيردي في أواخر الموسم الماضي، مشيراً إلى أنَّ الثنائي أقنعه بأنه لا داعي لإجراء محادثات سلام.

وقال مورينيو: «قررت أن أبدأ من الصفر معهما. منذ وصول تشواميني، كنت أراقب الأمور من كثب ولم أشعر بالحاجة إلى قول أي شيء. كنت أراقب من بعيد، وكل ما رأيته هو الوضع الطبيعي تماماً. ما رأيته هو السلام والصداقة والزمالة. وكأنَّ شيئاً لم يحدث».

مواضيع
الرياضة كرة القدم ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كوفاتش: أديمي سيتألق مع برشلونة

رياضة عالمية كريم أديمي تألق مع برشلونة في مواجهة الأهلي المصري الوديّة (د.ب.أ)

كوفاتش: أديمي سيتألق مع برشلونة

أشاد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، بلاعبه السابق كريم أديمي، مؤكداً أن انتقال الجناح الألماني إلى برشلونة سيكون مفيداً للطرفين.

«الشرق الأوسط» (دورتموند)
رياضة عالمية شحنة المخدرات المضبوطة مع اللاعب السابق (أ.ب)
رياضة عالمية

توقيف اللاعب الصربي ميلوسيفيتش أثناء تهريب 1.5 طن من الكوكايين

أوقفت السلطات البرتغالية اللاعب الصربي السابق أوروش ميلوسيفيتش، أثناء نقله شاحنة صغيرة محملة بنحو 1.5 طن من الكوكايين.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
رياضة سعودية البلجيكي ميتشي باتشواي (نادي أبها)
رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: باتشواي يتجه للمشاركة أمام الأهلي

يبحث أبها عن فوزه ونقاطه الأولى في دوري روشن السعودي، عندما يحل ضيفاً على الأهلي، السبت، في التاسعة مساءً، على ملعب الإنماء.

إبراهيم جابر (أبها)
رياضة عالمية جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونيخ (رويترز)
رياضة عالمية

موسيالا خارج مواجهة كأس السوبر الألماني

تأكد غياب جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، عن مواجهة بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، السبت؛ بسبب آثار جانبية.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عالمية الجناح البرازيلي سافينيو يقترب من «السبيرز» (رويترز)
رياضة عالمية

توتنهام يقترب من سافينيو مقابل 102 مليون دولار

توصل توتنهام هوتسبير لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينيو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

كوفاتش: أديمي سيتألق مع برشلونة

كريم أديمي تألق مع برشلونة في مواجهة الأهلي المصري الوديّة (د.ب.أ)
كريم أديمي تألق مع برشلونة في مواجهة الأهلي المصري الوديّة (د.ب.أ)
TT
TT

كوفاتش: أديمي سيتألق مع برشلونة

كريم أديمي تألق مع برشلونة في مواجهة الأهلي المصري الوديّة (د.ب.أ)
كريم أديمي تألق مع برشلونة في مواجهة الأهلي المصري الوديّة (د.ب.أ)

أشاد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، بلاعبه السابق كريم أديمي، مؤكداً أن انتقال الجناح الألماني إلى برشلونة سيكون مفيداً للطرفين، ومتوقعاً له مسيرة ناجحة مع الفريق الكاتالوني.

وقال كوفاتش، في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، الجمعة، قبل مواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني (كأس فرانز بيكنباور)، السبت: «أولاً وقبل كل شيء، إنه شخص رائع وصادق للغاية، وكانت علاقتي به جيدة جدا. كان دائماً منفتحاً معي».

وأضاف: «إنه اللاعب الذي أجريت معه أكبر عدد من المحادثات من بين جميع اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي. كانت هناك الكثير من النقاشات لشرح العديد من الأمور له».

وتولى كوفاتش تدريب أديمي في دورتموند حتى رحيل اللاعب إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون أن ينجح المهاجم في التتويج بأي لقب مع الفريق الألماني.

وأوضح كوفاتش أن رحيل أديمي كان الخيار الأفضل للطرفين، موضحاً: «كان لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا، لكنه لم يكن يتبقى في عقده سوى عام واحد، وأعتقد أنه كان من الصعب الإبقاء عليه».

وأشار: «كرة القدم تُلعب بطريقة مختلفة في إسبانيا، وبشكل أكبر في برشلونة. وبمعرفتي به، أنا متأكد من أنه سينافس هناك وسيظهر جودته وسرعته وشدته الهجومية. هانزي فليك يعرفه جيداً من المنتخب الألماني، وأتوقع له مسيرة رائعة».

كما أعرب كوفاتش عن اعتقاده بأن دورتموند سيواجه أديمي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مضيفاً: «أنا متأكد من أننا سنواجههم في دوري الأبطال هذا الموسم».

وتطرق المدرب الكرواتي إلى مواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني، معتبراً الفريق البافاري المرشح الأبرز للفوز، وقال: «بايرن دائماً هو المرشح، لكن بالنسبة لنا هذا اللقاء يمثّل تحدياً كبيراً».

وأشاد كوفاتش بالبلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، قائلاً: «كان لاعباً يتمتّع بخبرة كبيرة، والآن ينقل هذه الخبرة إلى لاعبيه. كما أنه فائز حقيقي، وهذا أمر مهم دائماً. إضافة إلى ذلك، أمضى سنوات طويلة مع المدرب الذي أعتبره الأفضل في العالم، بيب غوارديولا، وهذا أمر جيد دائماً».

مواضيع
الرياضة كرة القدم برشلونة الدوري الألماني الدوري الإسباني ألمانيا إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

توقيف اللاعب الصربي ميلوسيفيتش أثناء تهريب 1.5 طن من الكوكايين

شحنة المخدرات المضبوطة مع اللاعب السابق (أ.ب)
شحنة المخدرات المضبوطة مع اللاعب السابق (أ.ب)
TT
TT

توقيف اللاعب الصربي ميلوسيفيتش أثناء تهريب 1.5 طن من الكوكايين

شحنة المخدرات المضبوطة مع اللاعب السابق (أ.ب)
شحنة المخدرات المضبوطة مع اللاعب السابق (أ.ب)

أوقفت السلطات البرتغالية اللاعب الصربي السابق أوروش ميلوسيفيتش، أثناء نقله شاحنة صغيرة محملة بنحو 1.5 طن من الكوكايين، إضافة إلى أسلحة نارية، في عملية أمنية أسفرت عن ضبط مخدرات تقدر قيمتها بنحو 70 مليون يورو.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، الجمعة، أن المخدرات المضبوطة تعود إلى ما يعرف بـ«كارتل البلقان»، وهي منظمة تنشط بصورة كبيرة في البرتغال وإسبانيا، مشيرة إلى أن ميلوسيفيتش كان جزءاً من خلية تابعة للتنظيم.

ولعب ميلوسيفيتش، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، في صفوف أندية صربية عدة، من بينها تشوكاريتشكي وإم راكوفيكا وتيليوبتيك وسينديليتش بلغراد، قبل أن ينتهي به الأمر متورطاً في نشاط إجرامي واسع النطاق.

وأفادت تقارير صحافية بأن ميلوسيفيتش يخضع حالياً للحبس الاحتياطي في مركز احتجاز تابع لمقر الشرطة القضائية البرتغالية في العاصمة لشبونة، بانتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

وجاء توقيف اللاعب السابق ضمن عملية مشتركة نفذتها الشرطة القضائية البرتغالية والشرطة الوطنية الإسبانية الأسبوع الماضي، واستهدفت تفكيك خلية تابعة لـ«كارتل البلقان». وأسفرت العملية عن توقيف صربيين آخرين داخل الأراضي الإسبانية، إلى جانب ضبط إجمالي 3.7 طن من المخدرات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم المخدرات البرتغال صربيا
الرياضة رياضة عالمية

موسيالا خارج مواجهة كأس السوبر الألماني

جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونيخ (رويترز)
جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونيخ (رويترز)
TT
TT

موسيالا خارج مواجهة كأس السوبر الألماني

جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونيخ (رويترز)
جمال موسيالا لاعب وسط بايرن ميونيخ (رويترز)

تأكد غياب جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، عن مواجهة بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، السبت؛ بسبب آثار جانبية ظهرت عقب تغيير علاجه من نوبات غياب الوعي.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، خلال مؤتمر صحافي الجمعة: «تدرب (موسيالا) بشكل فردي هذا الأسبوع. لقد غيَّر شيئاً في علاجه، وهو ما تسبب في بعض الآثار الجانبية. الآن نريد إعادته إلى ما كان عليه من قبل».

وتعرَّض موسيالا للسقوط مرتين خلال مباراتين وديَّتين في فترة الإعداد، قبل أن يكشف عن أنَّه يعاني من «نوبات غياب قصيرة ومؤقتة، لكنها قابلة للعلاج، ناتجة عن خلل عصبي»، معرباً عن تفاؤله بشأن حالته.

وأوضح ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للشؤون الرياضية، أنَّ تغيير الدواء كان وراء ظهور هذه النوبات مجدداً، مشيراً: «لقد غيَّر شيئاً في الدواء، ولهذا أصبحت هذه النوبات ظاهرة. الآن نريد العودة إلى الوضع الذي كان عليه من قبل، عندما لم تكن هذه النوبات تحدث».

وأكد كومباني أنَّ النادي يتعامل مع حالة موسيالا منذ فترة طويلة، وأنَّ الصورة أصبحت أكثر وضوحاً بعد الصدمة الأولى، موضحاً: «حصلنا على كثير من المعلومات، واتخذنا قرارات بمساعدة أفضل الخبراء».

وأضاف: «داخلياً، وصلنا إلى مرحلة لم نعد نتحدَّث فيها عن الأمر كثيراً. كنا مستعدين له منذ فترة طويلة، ولدينا إجراءاتنا، ونحن متفائلون للغاية».

وشدَّد بايرن على أنَّ أطباء الأعصاب المشرفين على علاج موسيالا أكدوا عدم وجود مخاوف بشأن قدرته على ممارسة الرياضة على المستوى الاحترافي. كما أكدت مصادر بالنادي لـ«وكالة الأنباء الألمانية» عدم وجود أي مؤشرات على عدم قدرة اللاعب على مواصلة مسيرته في أعلى المستويات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم بايرن ألمانيا