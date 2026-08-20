108 ملايين دولار... «أميركا المفتوحة» تعلن أكبر جوائز مالية في تاريخ التنس

أعلن منظمو دورة أميركا المفتوحة للتنس، الخميس، تخصيص جوائز مالية قياسية بقيمة 108 ملايين دولار لنسخة هذا العام، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح الأكبر في تاريخ اللعبة.

وسيحصل كل من بطلي فردي الرجال والسيدات على 5.5 مليون دولار، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه بطل لمنافسات الفردي في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وتقام البطولة في نيويورك خلال الفترة من 23 أغسطس (آب) إلى 13 سبتمبر (أيلول).

كما سترتفع مكافآت الدور الأول بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 140 ألف دولار لكل لاعب، وهو رقم قياسي على مستوى البطولات الأربع الكبرى.

وتضمن الإعلان أيضاً إطلاق برنامج لدعم اللاعبين بتمويل أولي قدره مليونا دولار في عام 2026، يتم توزيعه بالتساوي بين اللاعبين واللاعبات.

ورحّب عدد من اللاعبين البارزين بهذه الخطوة، مؤكدين في بيان مشترك أنها تمثل تقدماً مهماً في المحادثات التي جرت مع بطولة أميركا المفتوحة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

وأشار اللاعبون إلى أن الزيادة الكبيرة في الجوائز المالية لا ترتبط حتى الآن بصيغة متفق عليها لتقاسم الإيرادات، مؤكدين تمسكهم بهذا المبدأ ومواصلة العمل مع البطولات الأربع الكبرى للوصول إلى اتفاق بهذا الشأن.

ويأتي الإعلان عن الجوائز المالية بعد فترة وجيزة من إنشاء مجلس لاعبي البطولات الكبرى، الذي يهدف إلى منح اللاعبين دوراً أكبر في مناقشة القضايا المرتبطة بالبطولات، ومن بينها الجوائز المالية.