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108 ملايين دولار... «أميركا المفتوحة» تعلن أكبر جوائز مالية في تاريخ التنس

أميركا المفتوحة (رويترز)
أميركا المفتوحة (رويترز)
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108 ملايين دولار... «أميركا المفتوحة» تعلن أكبر جوائز مالية في تاريخ التنس

أميركا المفتوحة (رويترز)
أميركا المفتوحة (رويترز)

أعلن منظمو دورة أميركا المفتوحة للتنس، الخميس، تخصيص جوائز مالية قياسية بقيمة 108 ملايين دولار لنسخة هذا العام، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصبح الأكبر في تاريخ اللعبة.

وسيحصل كل من بطلي فردي الرجال والسيدات على 5.5 مليون دولار، بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه بطل لمنافسات الفردي في تاريخ البطولات الأربع الكبرى.

وتقام البطولة في نيويورك خلال الفترة من 23 أغسطس (آب) إلى 13 سبتمبر (أيلول).

كما سترتفع مكافآت الدور الأول بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 140 ألف دولار لكل لاعب، وهو رقم قياسي على مستوى البطولات الأربع الكبرى.

وتضمن الإعلان أيضاً إطلاق برنامج لدعم اللاعبين بتمويل أولي قدره مليونا دولار في عام 2026، يتم توزيعه بالتساوي بين اللاعبين واللاعبات.

ورحّب عدد من اللاعبين البارزين بهذه الخطوة، مؤكدين في بيان مشترك أنها تمثل تقدماً مهماً في المحادثات التي جرت مع بطولة أميركا المفتوحة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

وأشار اللاعبون إلى أن الزيادة الكبيرة في الجوائز المالية لا ترتبط حتى الآن بصيغة متفق عليها لتقاسم الإيرادات، مؤكدين تمسكهم بهذا المبدأ ومواصلة العمل مع البطولات الأربع الكبرى للوصول إلى اتفاق بهذا الشأن.

ويأتي الإعلان عن الجوائز المالية بعد فترة وجيزة من إنشاء مجلس لاعبي البطولات الكبرى، الذي يهدف إلى منح اللاعبين دوراً أكبر في مناقشة القضايا المرتبطة بالبطولات، ومن بينها الجوائز المالية.

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كاريك يشيد بعودة راشفورد القوية... ويترقب مزيداً من صفقات يونايتد

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
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كاريك يشيد بعودة راشفورد القوية... ويترقب مزيداً من صفقات يونايتد

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)

أشاد مايكل كاريك، مدرب مانشستر يونايتد، بالحالة البدنية والذهنية التي ظهر بها ماركوس راشفورد منذ عودته إلى تدريبات الفريق، في وقت لا يزال فيه الغموض يحيط بمستقبل المهاجم الإنجليزي مع نادي طفولته.

وعاد راشفورد إلى يونايتد بعدما خرج من حسابات المدرب السابق روبن أموريم في ديسمبر (كانون الأول) 2024، قبل أن يقضي الأشهر الـ18 الماضية معاراً إلى أستون فيلا وبرشلونة.

ومع اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه راشفورد اهتماماً إعلامياً كبيراً بشأن مستقبله، بعدما أكد مؤخراً رغبته في التركيز على كرة القدم دون أن يتم تداول اسمه يومياً، وذلك رداً على مقطع ترويجي لبودكاست «ستيك تو فوتبول» تناول فيه مدافع يونايتد السابق غاري نيفيل وضع اللاعب.

وقال كاريك، الخميس، قبل مواجهة هال سيتي: «كان الأمر واضحاً للغاية منذ عودة ماركوس للتدريبات مع كوبي ماينو وليساندرو مارتينيز في دبلن، لقد عاد بصورة رائعة».

وأضاف: «إنه يستمتع بكرة القدم ويبدو قوياً وجاهزاً تماماً للعب. أنا سعيد جداً بما قدمه منذ عودته».

وفي الوقت نفسه، يواصل مانشستر يونايتد تحركاته لتعزيز صفوفه قبل إغلاق فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال كاريك: «نسعى لتعزيز الفريق ونعمل بجد لتحقيق ذلك. نحاول بكل تأكيد استغلال الفرص المتاحة لإنهاء فترة الانتقالات بصورة أقوى مما بدأناها، وأعتقد أننا نخطو خطوات جيدة في هذا الاتجاه».

وكان يونايتد قد دعم خط وسطه بالتعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس والبرازيلي أندري سانتوس، في حين ارتبط أيضاً بمحاولة التعاقد مع لاعب وسط برايتون كارلوس باليبا، الذي قدرت تقارير قيمته بنحو 100 مليون جنيه إسترليني (136.21 مليون دولار).

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة هال سيتي، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، السبت المقبل.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
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«لقد عدت»... ألكاراس يعلن عودته قبل دورة أميركا المفتوحة

الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)
الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)
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«لقد عدت»... ألكاراس يعلن عودته قبل دورة أميركا المفتوحة

الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)
الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثاني عالمياً، الخميس، عودته إلى المنافسات بعد غياب عن الملاعب منذ أبريل (نيسان) الماضي بسبب إصابة في المعصم، وذلك قبل نحو 10 أيام من انطلاق دورة أميركا المفتوحة، المقررة بين 30 أغسطس (آب) و13 سبتمبر (أيلول).

وقال ألكاراس، البالغ 23 عاماً، في مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه على «إنستغرام»: «لقد عدت».

وكان اللاعب الإسباني قد أعلن انسحابه من دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة في نهاية أبريل (نيسان)، بسبب إصابة في معصم يده اليمنى، ليغيب عن المنافسات منذ ذلك الحين.

وتأجلت عودة ألكاراس مجدداً مطلع أغسطس، بعدما أعلن انسحابه من دورة سينسيناتي للماسترز، المقامة حالياً في ولاية أوهايو، التي تشكل تقليدياً إحدى أبرز المحطات التحضيرية لبطولة «فلاشينغ ميدوز»، رابعة وآخر البطولات الأربع الكبرى في الموسم.

ويترقب ألكاراس العودة إلى المنافسات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تنطلق في 30 أغسطس، وتستمر حتى 13 سبتمبر.

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تنس غراند سلام أميركا
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بعد وفاة شقيقه بأيام... تارلينغ يشارك في «فويلتا إسبانيا»

الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)
الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)
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بعد وفاة شقيقه بأيام... تارلينغ يشارك في «فويلتا إسبانيا»

الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)
الدراج الويلزي جوش تارلينغ (أ.ب)

قرر الدراج الويلزي جوش تارلينغ المشاركة في سباق «فويلتا إسبانيا» للدراجات، الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع، بعد أكثر من أسبوع بقليل على وفاة شقيقه فينلي تارلينغ خلال سباق «فولتا البرتغال».

وأعلن فريق «إينيوس»، الخميس، قائمة الدراجين المشاركين في السباق، وكان من بينهم تارلينغ، البالغ 22 عاماً، الذي يعود إلى «فويلتا إسبانيا» بعدما سجل مشاركته الأولى في السباق عام 2024.

وتأتي مشاركة الدراج الويلزي بعد شهر من ظهوره الأول في سباق «تور دي فرانس».

وقال جيرينت توماس، مدير السباق في فريق «إينيوس»: «ندعم جوش بقوة بعد قراره المشاركة في السباق».

وكان فينلي تارلينغ، البالغ 19 عاماً، قد توفي خلال المرحلة الثامنة من سباق «فولتا البرتغال» في 14 أغسطس (آب) الحالي، بعدما صدمته سيارة.

وحسب التقارير، لم ينتبه سائق السيارة إلى إشارات المنظمين، ودخل الطريق في الاتجاه المعاكس لمسار السباق، ما أدى إلى الحادث الذي أودى بحياة الدراج الشاب.

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