روما يعلن تعاقده مع مورا

أكمل نادي روما الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع اللاعب الشاب الموهوب رودريغو مورا من بورتو بشكل دائم.

وأعلن روما عن التعاقد في بيان مقتضب، ولكنه لم يعلن عن تفاصيل الصفقة. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن مورا وقّع على عقد يمتد لخمس سنوات.

وبدا مورا، الذي أتم عامه التاسع عشر في مايو (أيار) الماضي، متأثراً إلى حد كاد أن يذرف معه الدموع، لدى وصوله إلى العاصمة الإيطالية، الثلاثاء، حيث استقبله نحو 500 مشجع في المطار.

وردد المشجعون اسمه أثناء توقيعه على قمصان وتذكارات والتقاط الصور معهم.

وتدرج مورا، لاعب الوسط الهجومي، في صفوف أكاديمية بورتو، وسجل 16 هدفاً خلال 80 مباراة مع النادي.

ولم يسجل مورا ظهوره الأول مع المنتخب البرتغالي الأول حتى الآن، لكنه كان ضمن قائمة الفريق التي توّجت بلقب دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.

وذكرت تقارير أن روما عرض في البداية دفع 7 ملايين يورو (8 ملايين دولار) مقابل إعارة اللاعب، مع أحقية التعاقد معه نهائياً مقابل 40 مليون يورو (46 مليون دولار) في نهاية الموسم.

ولكن بورتو لم يرغب في المخاطرة بعودة مورا في الموسم المقبل مع انخفاض قيمته السوقية؛ ولذلك وافق بعد أسابيع من المفاوضات المطولة على الحصول على 25 مليون يورو (29 مليون دولار) مقدماً، إلى جانب 50 في المائة من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب. ويمكن لروما إلغاء هذا البند من خلال دفع 20 مليون يورو إضافية (23 مليون دولار).

كما يتضمن عقد مورا شرطاً جزائياً تبلغ قيمته 120 مليون يورو (139 مليون دولار).