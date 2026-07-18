فرانكفورت يضم نويل أسيكو من صفوف بايرن ميونيخ

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، السبت، تعاقده مع لاعب الوسط الشاب نويل أسيكو قادماً من بايرن ميونيخ بطل «البوندسليغا».
وذكر فرانكفورت أن أسيكو، لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، وقع عقداً لمدة 5 سنوات يستمر حتى عام 2031. وقُدرت قيمة الصفقة بنحو 13 مليون يورو (9.14 مليون دولار).
وانضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً إلى بايرن ميونيخ في عام 2022؛ حيث لعب للفريق الرديف ووقع عقداً احترافياً في عام 2024 قبل أن يقضي الـ18 شهراً الماضية معاراً في صفوف هانوفر المنافس بدوري الدرجة الثانية.
وقال ماركوس كروش، عضو مجلس إدارة نادي آينتراخت فرانكفورت للشؤون الرياضية: «كان نويل أسيكو بالفعل جزءاً من الدائرة الموسعة للفريق الأول في بايرن ميونيخ قبل عامين لأسباب وجيهة. ومنذ ذلك الحين، أثبت في هانوفر، وفي دوري يتطلب جهداً بدنياً كبيراً، أنه يمتلك أيضاً المقومات البدنية لاتخاذ الخطوة التالية».
وأضاف: «نحن واثقون من أنه بوجود جهازنا الفني وفي بيئتنا، يمكن لنويل تطوير نقاط قوته بالكامل في الدوري الألماني. ولكن قبل كل شيء، يحتاج الآن إلى الاستقرار سريعاً والاندماج بشكل جيد مع الفريق».