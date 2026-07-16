ميكا ريتشاردز يتلقى خبر وفاة والده قبل البث المباشر بدقائق

تلقى ميكا ريتشاردز، المدافع السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، نبأ وفاة والده قبل وقت قصير من ظهوره على الهواء محللاً في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لتغطية مباراة إنجلترا والأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

وظهر ريتشاردز، الذي خاض 13 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، في الاستوديو التحليلي إلى جانب جو هارت وواين روني، بينما تلقى منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب توماس توخيل، الخسارة 1-2 أمام الأرجنتين.

وكشف ريتشاردز، بعد انتهاء البث بفترة قصيرة، أنه تلقى نبأ وفاة والده لينكولن قبل انطلاق المباراة في مدينة أتلانتا بوقت قصير. وكتب على حسابه بـ«إنستغرام»: «قبل وقت قصير من ظهوري على الهواء اليوم، تلقيت الخبر المفجع بوفاة والدي لينكولن كانت وفاته مفاجئة، ورحل عنا في وقت مبكر للغاية».

وأضاف: «كان أكبر مشجع لي، ونادراً ما غاب عن أي مباراة خضتها طوال حياتي». وتابع: «كان يصطحبني إلى كل مكان أحتاج إلى الذهاب إليه عندما كنت طفلاً، وكان أكثر الآباء فخراً بي خلال مسيرتي الاحترافية، وكان من النادر جداً ألا يكون إلى جانبي».

وأكمل: «أعرف أهمية مشاهدة مباريات إنجلترا في كأس العالم بالنسبة للجميع في الوطن، وكيف توحد هذه التجربة العائلات عبر الأجيال بطريقة لا تضاهيها أي مناسبة أخرى». وأضاف: «وأعرف أن والدي كان سوف يرغب في أن يستمر البرنامج هذا المساء، خصوصاً باعتباره رجلاً من يوركشاير ينتمي إلى الجيل القديم ويفتخر بذلك، ولذلك مضى البث كما كان مقرراً».

وأكد: «أفكر اليوم في أشقائي وجميع أفراد عائلتي، بينما نستذكر والدي لينكولن، بطلي ومصدر إلهامي».