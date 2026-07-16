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ميكا ريتشاردز يتلقى خبر وفاة والده قبل البث المباشر بدقائق

ميكا ريتشاردز (رويترز)
ميكا ريتشاردز (رويترز)
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ميكا ريتشاردز يتلقى خبر وفاة والده قبل البث المباشر بدقائق

ميكا ريتشاردز (رويترز)
ميكا ريتشاردز (رويترز)

تلقى ميكا ريتشاردز، المدافع السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، نبأ وفاة والده قبل وقت قصير من ظهوره على الهواء محللاً في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لتغطية مباراة إنجلترا والأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم.

وظهر ريتشاردز، الذي خاض 13 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنجليزي، في الاستوديو التحليلي إلى جانب جو هارت وواين روني، بينما تلقى منتخب إنجلترا، بقيادة المدرب توماس توخيل، الخسارة 1-2 أمام الأرجنتين.

وكشف ريتشاردز، بعد انتهاء البث بفترة قصيرة، أنه تلقى نبأ وفاة والده لينكولن قبل انطلاق المباراة في مدينة أتلانتا بوقت قصير. وكتب على حسابه بـ«إنستغرام»: «قبل وقت قصير من ظهوري على الهواء اليوم، تلقيت الخبر المفجع بوفاة والدي لينكولن كانت وفاته مفاجئة، ورحل عنا في وقت مبكر للغاية».

وأضاف: «كان أكبر مشجع لي، ونادراً ما غاب عن أي مباراة خضتها طوال حياتي». وتابع: «كان يصطحبني إلى كل مكان أحتاج إلى الذهاب إليه عندما كنت طفلاً، وكان أكثر الآباء فخراً بي خلال مسيرتي الاحترافية، وكان من النادر جداً ألا يكون إلى جانبي».

وأكمل: «أعرف أهمية مشاهدة مباريات إنجلترا في كأس العالم بالنسبة للجميع في الوطن، وكيف توحد هذه التجربة العائلات عبر الأجيال بطريقة لا تضاهيها أي مناسبة أخرى». وأضاف: «وأعرف أن والدي كان سوف يرغب في أن يستمر البرنامج هذا المساء، خصوصاً باعتباره رجلاً من يوركشاير ينتمي إلى الجيل القديم ويفتخر بذلك، ولذلك مضى البث كما كان مقرراً».

وأكد: «أفكر اليوم في أشقائي وجميع أفراد عائلتي، بينما نستذكر والدي لينكولن، بطلي ومصدر إلهامي».

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كين يترك الباب مفتوحاً بشأن المشاركة في كأس العالم 2030

هاري كين (أ.ف.ب)
هاري كين (أ.ف.ب)
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كين يترك الباب مفتوحاً بشأن المشاركة في كأس العالم 2030

هاري كين (أ.ف.ب)
هاري كين (أ.ف.ب)

ترك هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الباب مفتوحاً بشأن ما إذا كان سيشارك في بطولة كأس عالم أخرى من عدمه مع المنتخب الأول، وذلك عقب الخسارة في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني 1 / 2 أمس الأربعاء.

وسوف يكون كين (36 عاماً) في بطولة كأس العالم المقبلة التي تقام في 2030، وقال إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر.

وقال كين عقب المباراة: «أتعامل مع الأمر عاماً بعام، والمنتخب الوطني هو مصدر فخري وسعادتي».

وأضاف: «هذا ما أحب فعله أكثر من أي شيء آخر. من الواضح أن أربع سنوات مدة طويلة، سأبلغ 33 عاماً هذا الصيف، لكن مسيرتي لم تنته أبداً مع وجود ليو (ليونيل ميسي، 39 عاماً)، فهو لا يزال يقدم أداءً رفيع المستوى».

وتابع: «لا أريد أبداً أن أضع حداً لهذه الأمور».

وأكد: «سأتعامل مع المواقف في وقتها، ولكن ما يهمني حالياً هو تجاوز هذه الخسارة الصعبة».

وكانت نسخة 2026 ثالث بطولة يشارك فيها كين. وحتى الآن سجل ستة أهداف وصنع هدفاً، ومازال يتبقى لكين مباراة في كأس العالم عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

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كأس العالم كرة القدم رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: الصحافة الأرجنتينية تحتفي بـ«الانتصار التاريخي» على إنجلترا

الصحافة الأرجنتينية تحتفي بالانتصار التاريخي على إنجلترا (أ.ف.ب)
الصحافة الأرجنتينية تحتفي بالانتصار التاريخي على إنجلترا (أ.ف.ب)
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TT

مونديال 2026: الصحافة الأرجنتينية تحتفي بـ«الانتصار التاريخي» على إنجلترا

الصحافة الأرجنتينية تحتفي بالانتصار التاريخي على إنجلترا (أ.ف.ب)
الصحافة الأرجنتينية تحتفي بالانتصار التاريخي على إنجلترا (أ.ف.ب)

احتفت الصحافة الأرجنتينية، الأربعاء، بتأهل منتخب بلادها إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على إنجلترا 2-1، ووصفت المواجهة بأنها «صدام تاريخي»، مؤكدة أن منتخب «ألبيسيليستي» نجح مرة أخرى في ملامسة مشاعر الأرجنتينيين.

وكتبت صحيفة «لا ناسيون»، إحدى أبرز الصحف في البلاد، أن «المنتخب لمس مجدداً قلب الأرجنتين، وأقصى إنجلترا، وأصبح يحلم بلقب تاريخي جديد».

وأضافت: «في مباراة مشحونة بالإثارة، لعب المنتخب وقاتل من أجل ملايين الأرجنتينيين، وحقق انتصاراً سيظل خالداً في الذاكرة».

من جهتها، عنونت صحيفة كلارين: «بقلب نقي... الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا»، معتبرة أن «ألبيسيليستي رسخ مكانته كأفضل منتخب في تاريخ الرياضة الأرجنتينية».

أما صحيفة «أوليه» الرياضية، فوصفت اللاعبين بـ«الأبطال»، مشيدة بـ«عودة تاريخية» تخللتها «ملحمة جديدة» للمنتخب.

وفي عنوان ساخر، كتبت صحيفة «باخينا/12»: «من لا يقفز... لن يلعب النهائي»، في تحوير للهتاف الشهير لجماهير الأرجنتين: «من لا يقفز فهو إنجليزي».

بدوره، اختار موقع «تي سي سبورتس» عنواناً لافتاً جاء فيه: «وحوش... الأرجنتين في النهائي، وإنجلترا ما زالت تنتظر»، في إشارة إلى التصريحات الشهيرة لمدرب إنجلترا ألف رامسي خلال كأس العالم 1966، عندما منع لاعبيه من تبادل القمصان مع لاعبي الأرجنتين بعد مباراة عنيفة في ربع النهائي، قبل أن يصفهم علناً بـ«الوحوش».

من جانبها، كتبت صحيفة «بيرفيل» أن «الأرجنتين وضعت إنجلترا على ركبتيها»، مؤكدة أن «البلاد تعيش أجواء احتفالية، وتترقب بشغف مواجهة الأحد المقبل أمام إسبانيا في النهائي».

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كأس العالم ميسي كرة القدم رياضة الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

ميسي يكتب فصلاً جديداً بـ5 أرقام قياسية

بات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات (أ.ف.ب)
بات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات (أ.ف.ب)
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ميسي يكتب فصلاً جديداً بـ5 أرقام قياسية

بات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات (أ.ف.ب)
بات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات (أ.ف.ب)

عاشت جماهير كرة القدم حول العالم ليلةً مجنونةً بطلها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد بلاده إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد سيناريو درامي أمام إنجلترا في المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء الأربعاء، لحساب الدور قبل النهائي من مونديال 2026.

وفي ليلة جنونية بملعب «أتلانتا ستاديوم»، وتحت أنظار الملايين حول العالم، ضرب الإعصار الأرجنتيني بكل قوته في الأنفاس الأخيرة، ليقلب تأخره بهدف أمام «الأسود الثلاثة» إلى «ريمونتادا» تاريخية وقاتلة بنتيجة 2 - 1 في واحدة من أشرس مواجهات قبل نهائي كأس العالم وأكثرها إثارةً على الإطلاق.

وكانت الأمور تتجه إلى الإنجليز قبل أن ينتفض ميسي، وبلمستين ساحرتين صنع هدفَي التعادل لإنزو فرنانديز والضربة القاضية للاوتارو مارتينيز في آخر دقائق المباراة، لتضرب الأرجنتين موعداً للتاريخ مع إسبانيا في النهائي الحلم، يوم الأحد المقبل.

وكتب ميسي تاريخاً جديداً مع منتخب بلاده في كأس العالم حيث سجَّل أرقاماً قياسية وإعجازية غير مسبوقة في تاريخ كأس العالم بعد قيادته الأرجنتين إلى نهائي مونديال 2026، نلقي الضوء عليها في السطور التالية.

أحكم ميسي قبضته على صدارته التاريخية بوصفه أكثر مَن صنع أهدافاً في تاريخ كأس العالم برصيد 12 هدفاً.

كما انفرد ميسي بالرقم القياسي بوصفه أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للمونديال خلال آخر 60 عاماً، متخطياً جميع الأساطير بـ«10 أهداف».

وبات ميسي ثاني لاعب فقط في تاريخ كرة القدم يصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم 3 مرات (2014، 2022، 2026)، ليعادل الإنجاز التاريخي للبرازيلي كافو.

وعزَّز ميسي رقمه القياسي التاريخي بوصفه أكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم، مسجِّلاً مباراته رقم 33 في البطولة.

وحسم ميسي أول مواجهة تاريخية أمام إنجلترا في مسيرته، لينجح في تدوين اسمه بوصفه قائداً لأول فوز للأرجنتين على إنجلترا في الوقت الأصلي بكأس العالم منذ مواجهتهما بدور الـ8 لمونديال 1986 الشهيرة بـ«مباراة مارادونا».

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