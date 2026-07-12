«دورة ويمبلدون»: ملادينوفيتش أول فرنسية تتوَّج بالزوجي منذ عام 1937

باتت كريستينا ملادينوفيتش المتوجة مع الصينية غوو هانيو بمسابقة الزوجي في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، أول فرنسية منذ سيمون ماثيو عام 1937، تظفر باللقب في نادي عموم إنجلترا.

وتفوقت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الزوجي (32 حالياً)، وشريكتها الصينية على الكندية غابريليا دابروفسكي والبرازيلية لويزا ستيفاني بنتيجة 6 - 3، و7 - 5 على العشب اللندني، الأحد.

كريستينا ملادينوفيتش وغوو هانيو بطلات ويمبلدون مع الوصيفتين غابريليا دابروفسكي ولويزا ستيفاني (إ.ب.أ)

وبهذا الإنجاز، أصبحت ملادينوفيتش رابع لاعبة فرنسية في التاريخ تحرز لقب زوجي السيدات في ويمبلدون، والأولى التي تعيد اللقب إلى فرنسا منذ تتويج سيمون ماتيو عام 1937.

وخاضت الفرنسية في الملعب الرئيس أول نهائي في البطولات الأربع الكبرى، منذ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2024، وثاني نهائي لها في ويمبلدون، وذلك بعد 12 عاماً من سقوطها رفقة زميلتها المجرية تيميا بابوش أمام الثنائي الإيطالي سارة إيراني وروبرتا فينتشي.

وهو الفوز السابع للاعبة ملادينوفيتش في فئة الزوجي للسيدات في بطولات الغراند سلام.

كريستينا ملادينوفيتش وغوو هانيو لحظة إعلانهما بطلتين لويمبلدون (رويترز)

وقالت ملادينوفيتش عن شراكتها مع غوو التي بدأت هذا العام: «أنا فخورة جداً بوقوفي هنا معها».

وتابعت: «لقد كان هناك الكثير من العمل داخل وخارج الملعب والكثير من المرح».

ووصلت ملادينوفيتش، المصنفة العاشرة عالمياً سابقاً في الفردي، وغوو إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، الشهر الماضي.

وفي المقابل، تعرضت دابروفسكي وستيفاني لخسارة جديدة في البطولات الكبرى، بعد هزيمتيهما في نصف نهائي بطولتي أستراليا وفرنسا.