«دورة ويمبلدون»: زفيريف ينهي حلم فيري ويتأهل للنهائي

فاز الألماني ألكسندر زفيريف 7 - 6، و6 - 2، و6 - 4، على آرثر فيري، الجمعة، لينهي مسيرة اللاعب البريطاني الخيالية في بطولة ويمبلدون للتنس، ويتقدم إلى النهائي على أمل فوزه بلقبه الثاني توالياً في البطولات الكبرى. وبعد فوزه مؤخراً بلقبه الأول في البطولات الكبرى في رولان غاروس، وصل الألماني إلى النهائي في البطولات الكبرى للمرة الخامسة، وسيواجه حامل اللقب يانيك سينر أو نوفاك ديوكوفيتش الفائز باللقب 7 مرات. احتاج زفيريف بعض الوقت ليجد إيقاعه، إذ تبادل كسر الإرسال مع فيري في بداية المباراة، لكن الأمور سارت بسلاسة في الشوط الفاصل، حيث لم يخسر اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أي نقطة ليفوز بالمجموعة الأولى. أما فيري، الذي كان يسعى ليصبح ثاني لاعب يصل إلى نهائي بطولة كبرى يشارك فيها ببطاقة دعوة بعد جوران إيفانيسيفيتش في ويمبلدون عام 2001، فقد واصل الضغط في المجموعة التالية، لكنه سرعان ما وجد نفسه متأخراً 1 - 4 أمام اللاعب الأكثر خبرة والذي رفع من مستواه.

الألماني ألكسندر زفيريف «يسار» يصافح منافسه آرثر فيري (إ.ب.أ)

وهتف جمهور الملعب الرئيسي الصاخب لدعم فيري (23 عاماً) بعد أن بدا أنه فقد أعصابه، لكن سرعان ما خيم الصمت على المدرجات عندما أطلق زفيريف العنان لإرساله الصاروخي وضربته الأمامية ليحكم قبضته على المباراة.

ومضى في طريقه ليفوز بالمجموعة الثالثة ليضمن أن يصبح اللاعب رقم 13 فقط في عصر الاحتراف، الذي بدأ عام 1968، الذي يصل إلى المباراة النهائية في كل البطولات الأربع الكبرى.