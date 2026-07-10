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بيلينغهام فرس الرهان لمنتخب إنجلترا

جود بيلينغهام ينثر سحره مع منتخب «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام ينثر سحره مع منتخب «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)
  • ميامي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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بيلينغهام فرس الرهان لمنتخب إنجلترا

جود بيلينغهام ينثر سحره مع منتخب «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام ينثر سحره مع منتخب «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)

بعد الإصابات والشكوك، يُظهر جود بيلينغهام خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم، كل عزيمته وقوته وفعاليته، ما يجعله عنصراً لا غنى عنه مع إنجلترا في اللحظات الكبيرة، كما حدث أمام المكسيك في الدور السابق، وقبل مواجهة النرويج السبت في ربع النهائي.

وقال بيلينغهام بعد أدائه اللافت في معقل «أزتيكا» أمام المكسيك (3-2): «أنا مدرك للمسؤولية والضغط الذي أحمله مع بقية اللاعبين. لكل لاعب مسؤولية مختلفة على أرض الملعب حسب دوره، لكنني أعرف ما الذي يمكنني تقديمه للفريق».

وأضاف لاعب ريال مدريد الإسباني: «إنها أجمل أمسية في مسيرتي مع إنجلترا. أمر لا يُصدق»، بعدما سجّل هدفين في غضون 98 ثانية، وقدّم لقطات بطولية داخل منطقة جزاء منتخب بلاده.

بعمر 23 عاما، وفي مشاركته الرابعة بالفعل في بطولة كبيرة، رسّخ الإنجليزي صاحب 10 أهداف في 53 مباراة دولية دوره كقائد، إلى جانب القائد الفعلي وهداف الفريق هاري كاين.

وقاد النجمان العالميان منتخب بلادهما إلى ربع النهائي أمام النرويج، رغم أن الأداء الجماعي لمنتخب «الأسود الثلاثة» لم يرتقِ إلى مستوى التطلعات.

وقال زميله مورغان روجرز الأربعاء: «لست متفاجئاً! ولا أحد في المجموعة متفاجئ. لسنا متفاجئين بالطريقة التي سيطر بها على اللحظات الحاسمة في المباريات: خلال خمس دقائق (أمام المكسيك)، ترك بصمته على اللقاء وفرض إيقاعه».

وأضاف صديقه ومنافسه على مركز الرقم 10 في التشكيلة الأساسية: «في المباريات الكبيرة، تحتاج إلى لاعبيك الكبار. نرى مدى جوعه لتحقيق الفوز، وكم يعني له أن يحسم هذه المواجهات ويدفعنا إلى الأمام».

وبدّد بريق بيلينغهام منذ وصوله إلى الولايات المتحدة، الشكوك التي سبقت كأس العالم بشأن إمكانية عدم كونه أساسياً تحت قيادة المدرب توماس توخيل.

ولم تكن علاقة لاعب الوسط بالمدرب الألماني هي الأكثر سلاسة، منذ تولي الأخير قيادة المنتخب الإنجليزي مطلع العام الماضي خلفا لغاريث ساوثغيت، لكن كل شيء يبدو أنه قد سُوّي بينهما منذ ثلاثة أسابيع.

وقال توخيل بعد الفوز الافتتاحي على كرواتيا (4-2): «في مثل هذه اللحظات، يمكننا الاعتماد على جود، لأنه يعشق المباريات الكبيرة، وهذا يُخرج أفضل ما لديه».

وأضاف: «لذا، من السهل إشراكه ومنحه الثقة، وأيضا لأنه خلال الأيام الـ16 أو 17 الماضية، اندمج بشكل كامل مع فكرة روح الفريق والأخوّة ورؤيتنا لكيفية لعب كرة القدم».

ويأتي ذلك بعد موسم أقل توهجاً من سابقه للاعب رقم 10 في إنجلترا، لا سيّما بسبب الإصابات، إذ عانى من إصابة في العضلات الخلفية خلال فترة فبراير (شباط) ومارس (آذار)، إضافة إلى آلام مزمنة في الكتف اليسرى خضع بسببها لعملية جراحية الصيف الماضي، ما أبعده لأسابيع.

وأكمل روجرز: «كان متلهفاً للغاية لانطلاق كأس العالم». وأضاف أن فترة الراحة التي امتدت لستة أسابيع وحظي بها لاعب ريال مدريد للتعافي من مشكلة عضلية «ساعدته على الاستعداد لهذه المواعيد الكبيرة».

وتأمل إنجلترا، وصيفة بطولتي كأس أوروبا الأخيرتين والتي خرجت بصعوبة أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، أن يحافظ بيلينغهام على هذا المستوى العالي لثلاث مباريات أخرى، من أجل انتزاع اللقب الذي تنتظره منذ عام 1966.

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هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ

هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)
هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT

هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ

هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)
هوغو أوليفيرا يقترب من تدريب ستراسبورغ (رويترز)

ذكر تقرير إعلامي أن هوغو أوليفيرا، المدير الفني لفريق فاماليكاو البرتغالي لكرة القدم، اقترب من الرحيل من منصبه، لتدريب فريق ستراسبورغ الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة «إيه بولا»، يستعد النادي الفرنسي لدفع الشرط الجزائي في عقد أوليفيرا (47 عاماً) البالغ 4 ملايين يورو. وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن ستراسبورغ كان قد وضع قائمة من المرشحين، من بينهم فاسكو بوتيليو دا كوستا قبل أن يحسم قراره بالتعاقد مع أوليفيرا.

وكان أوليفيرا على رادار فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي قرر في النهاية اختيار سيزار بيكسوتو لقيادة الفريق في مهمته للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي فاماليكاو، مهّد رحيل أوليفيرا الطريق للتعاقد مع كارلوس كارفالهال.

ويعد كارفالهال (60 عاماً)، والمتاح حالياً، ويحظى بتقدير كبير، المرشح الأوفر حظاً لخلافة أوليفيرا، مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد بالفعل وجدولة عدد من المباريات الودية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الولايات المتحدة تجري محادثات مع فيفا لاستضافة مونديال الأندية 2029

كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)
كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)
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الولايات المتحدة تجري محادثات مع فيفا لاستضافة مونديال الأندية 2029

كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)
كأس العالم للأندية عام 2025 أقيم بالولايات المتحدة (رويترز)

بدأت الولايات المتحدة تتحرك نحو هدف جديد يتمثل في استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عام 2029، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مونديال المنتخبات.

وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن مسؤولين أميركيين يجرون محادثات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة البطولة، رغم عدم تقديم ملف رسمي حتى الآن.وتشير الصحيفة إلى أن فيفا ينظر بجدية إلى الولايات المتحدة باعتبارها المرشح الأبرز بفضل بنيتها التحتية القوية والعوائد المالية الكبيرة التي حققتها البطولات الأخيرة.

وحسب التقرير، فإن النجاح الاقتصادي لمونديال 2026، الذي شهد بيع نحو 6.5 مليون تذكرة مع توقعات بتجاوز الإيرادات حاجز 11 مليار دولار، عزز قناعة فيفا بأن السوق الأميركية أصبحت شريكاً استراتيجياً لاستضافة بطولاته الكبرى. كما يدرس الاتحاد الدولي توسيع البطولة إلى 48 فريقاً بداية من نسخة 2029، وهو ما قد يمنح الملف الأميركي أفضلية إضافية.

ورغم الاهتمام الأميركي، فإن المنافسة لا تزال مفتوحة، إذ أبدى كل من البرازيل وقطر رغبتهما في تنظيم البطولة، بينما كان يُعتقد سابقاً أن الاستضافة ستذهب إلى دولتين من مستضيفي كأس العالم 2030، وعلى رأسهما إسبانيا والمغرب. لكن فيفا لم يحسم آلية الاختيار بعد، ومن المنتظر أن يتخذ القرار النهائي عقب انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي في عام 2027.

بذلك تبدو الولايات المتحدة في طريقها لتعزيز مكانتها كالمركز الأبرز لاستضافة أكبر البطولات الكروية العالمية، في ظل العلاقة المتنامية بين فيفا والسوق الرياضية الأميركية.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم للأندية أخبار أميركا كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

سيتي يضم الحارس تشارلز قادماً من شيفيلد وينزداي

حارس مرمى منتخب آيرلندا الشمالية بيرس تشارلز (رويترز)
حارس مرمى منتخب آيرلندا الشمالية بيرس تشارلز (رويترز)
  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
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  • مانشستر: «الشرق الأوسط»
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سيتي يضم الحارس تشارلز قادماً من شيفيلد وينزداي

حارس مرمى منتخب آيرلندا الشمالية بيرس تشارلز (رويترز)
حارس مرمى منتخب آيرلندا الشمالية بيرس تشارلز (رويترز)

أعلن نادي مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، عن التعاقد مع حارس مرمى منتخب آيرلندا الشمالية بيرس تشارلز قادماً من نادي شيفيلد وينزداي بموجب عقد يمتد حتى عام 2031.

وسيقضي الحارس (20 عاماً)، الذي يعود إلى صفوف سيتي من جديد بعد أن قضى فترة في أكاديمية النادي قبل انضمامه إلى شيفيلد وينزداي، موسم 2026-2027 معاراً إلى فريق كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وقال تشارلز في بيان: «العودة إلى مانشستر سيتي لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي ومصدر فخر لي ولعائلتي».

وأضاف: «أعرف عن كثب مدى تميز نادي مانشستر سيتي، وأنا متحمس جداً لهذه الخطوة».

وخاض تشارلز أول مباراة دولية له مع منتخب آيرلندا الشمالية في عام 2024، وشارك منذ ذلك الحين في 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

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