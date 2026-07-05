ستيفن أوستاكيو بعد توديع المونديال: تركنا كرة القدم الكندية في أفضل مكان

انتهت رحلة المنتخب الكندي لكرة القدم في بطولة كأس العالم، لكنه لم يغادر قبل أن يمنح جماهيره تجربة لا تنسى.

وحقق المنتخب الكندي العديد من الإنجازات التاريخية في النسخة التي استضافتها أميركا الشمالية، أبرزها حصد أول نقطة، وأول انتصار، وأول تأهل إلى الأدوار الإقصائية، وأول فوز في الأدوار الإقصائية، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي من الأهداف بلغ 9 أهداف.

وودَّع المنتخب الكندي البطولة بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام المغرب في دور الـ16، وبينما كانت هناك خيبة أمل وإحباط، كان هناك الكثير من الفخر.

وقال ستيفن أوستاكيو، قائد المنتخب الكندي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «عملنا كثيراً للوصول لهذه المرحلة، وقدمنا أداءً جيداً».

وأضاف: «وبالطبع، كان التأهل من دور المجموعات شعوراً رائعاً. ثم جاء الفوز في مباراة الأدوار الإقصائية أمام جنوب أفريقيا، وكان إنجازاً كبيراً للبلاد. وبين شوطي مباراة المغرب شعرنا أننا كنا قادرين على الفوز بالمباراة وبلوغ دور الثمانية، لكن في النهاية حسمت الأمور بتفاصيل صغيرة.

ومع ذلك، أشعر بالفخر بهذه المجموعة، وأعتقد أننا قمنا بعمل رائع، ونتطلع الآن إلى دورة جديدة تمتد لأربع سنوات».

وبدأ المنتخب الكندي المباراة بصورة قوية، وضغط على لاعبي المغرب، مما أجبرهم على ارتكاب عدة أخطاء دفاعية أسفرت عن فرص للتسجيل. لكن هفوة دفاعية منحت «أسود الأطلس» هدف التقدم في بداية الشوط الثاني، ومنذ تلك اللحظة أصبحت مهمة كندا أكثر صعوبة.

وقال أوستاكيو: «أعتقد أننا ضغطنا عليهم وكنا متفوقين عليهم. وأعتقد أننا صنعنا لهم الكثير من المتاعب، وأعتقد أن أول فرصة خطيرة كانت من نصيبنا لكننا لم نسجل».

وأضاف: «ثم جاءت أول فرصة لهم، أو ربما نصف فرصة، من كرة ثابتة وسط ازدحام كبير داخل منطقة الجزاء، وتمكنوا من التسجيل. أعتقد أن هذا كان الفارق اليوم».

وأكمل: «بعد ذلك، وبطبيعة الحال، أصبحت المباراة مفتوحة. اندفعنا للهجوم، لكنهم استغلوا المساحات في الهجمات المرتدة وسجلوا هدفين آخرين.

أعتقد أن النتيجة لا تعكس حقيقة ما جرى في المباراة، لكن في النهاية يجب الاعتراف بأنهم استغلوا فرصهم بالشكل الأمثل».

وبالنظر إلى ما حققه المنتخب الكندي خلال فترة الإعداد للبطولة، ثم الإنجازات التاريخية التي سجلها على أرض الملعب، يرى أوستاكيو أن كرة القدم في بلاده لم تكن يوماً في وضع أفضل مما هي عليه الآن.

وقال: «نترك كرة القدم الكندية في أفضل مكان. أعتقد أنه كان أمراً رائعاً أن يرى الجميع في الوطن، سواء في تورونتو أو فانكوفر، وخاصة في مناطق تجمع الجماهير، هذا الدعم الكبير».

وأكد: «آمل أن يكون الحال نفسه في جميع أنحاء البلاد، حيث كان الجميع يقفزون ويهتفون ويشجعون المنتخب. صحيح أن المشوار انتهى اليوم، لكنني آمل أن يواصل الجميع في الوطن دعم هذا المنتخب خلال السنوات الأربع المقبلة».