سوان تنقذ بداية بريطانيا المحبطة في ويمبلدون بعد خسارة بولتر

تواصلت البداية الباهتة للاعبين البريطانيين في بطولة ويمبلدون للتنس، الثلاثاء، بعدما أصبحت كاتي بولتر الحادية عشرة بين لاعبات ولاعبي أصحاب الضيافة الذين خرجوا من الدور الأول بعد خسارتها 6 - 4، و6 - 2 أمام تيرا كاترينا غرانت التي تشارك للمرة الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وشارك 19 لاعباً بريطانياً، 12 منهم حصلوا على بطاقات دعوة وثلاثة تأهلوا من خلال التصفيات، في الدور الأول بعد انسحاب إيما رادوكانو، يوم الأحد، وجاك دريبر أمس بسبب الإصابات.

ولم يتبق سوى 8 لاعبين بريطانيين بحلول الوقت الذي خسرت فيه بولتر أمام غرانت، التي تأهلت من التصفيات، قبل الغداء في اليوم الثاني للبطولة.

وكانت الهزائم العشر التي تعرض لها البريطانيون في يوم الاثنين المحبط، بما في ذلك هزيمة المصنف الأول البريطاني كاميرون نوري، الذي عادة ما يحظى بالثقة، أمام اللاعب الأميركي مايكل تشانغ المتأهل من التصفيات، أسوأ يوم للبلد المضيف في ويمبلدون خلال هذا القرن.

لكن اليوم شهد أخيراً فوزاً محلياً يبعث على الأمل؛ إذ تغلبت كيتي سوان، المصنفة 196 عالمياً، على الرومانية إيرينا كاميليا بيجو بنتيجة 6 - 4، و6 - 4 أمام جمهور مبتهج في الملعب رقم 16.

كانت بولتر أفضل أمل لبريطانيا في قرعة السيدات، في ظل غياب رادوكانو عقب تعرضها لكسر بسبب الإجهاد؛ إذ تحمل لقبين من بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات على الملاعب العشبية بالإضافة إلى فوزها المثير للإعجاب، هذا الشهر، في كوينز بارك على إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون السابقة والمصنفة الثانية، هذا العام.

وجعلت مواجهة لاعبة صاعدة من التصفيات (18 عاماً)، تخوض أول مباراة في مسيرتها بالدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بولتر المرشحة الأوفر حظاً تماماً على الملعب رقم 3 لا سيما أن غرانت لم تكن قد لعبت أي مباراة على ملعب عشبي من قبل.

لكن بولتر قدمت أداءً متوتراً وغير منظم لتخرج من الدور الأول في ويمبلدون للمرة الأولى منذ 2017.

وحتى هتافات «هيا كيتي، هيا» تلاشت عندما أظهرت غرانت، ابنة لاعب كرة السلة الأميركي تايرون غرانت، عدم توترها لتنهي المباراة بالفوز.

وحصلت غرانت على نقطة حاسمة بضربة إرسال ساحقة، واستغلت الفرصة عندما ارتطمت الكرة بمضرب بولتر، واصطدمت بالشبكة.