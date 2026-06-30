أنيسيموفا تتغلب بسهولة على جيورتشيسكا في عودة ناجحة إلى ويمبلدون

حققت أماندا أنيسيموفا، وصيفة بطلة ويمبلدون للتنس العام الماضي، عودة قوية إلى منافسات البطولة الكبرى بعدما تغلبت على اللاعبة المتأهلة من التصفيات لينا جيورتشيسكا بنتيجة 6-3 و6-2، لتتأهل إلى الدور الثاني اليوم الثلاثاء.

وكانت أنيسيموفا قد تعرضت لخسارة قاسية (6-0 و6-0) أمام إيغا شفيونتيك في نهائي العام الماضي، غير أن اللاعبة الأميركية بدت بعيدة تماماً عن أي آثار سلبية لتلك الهزيمة، حيث فرضت سيطرتها الكاملة على منافستها القادمة من مقدونيا الشمالية.

وأظهرت جيورتشيسكا، أول لاعبة من بلادها تبلغ الدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعض المقاومة في المراحل الأخيرة من المباراة في محاولة لإطالتها، لكن أنيسيموفا حسمت المواجهة لصالحها في غضون 61 دقيقة.

حققت أماندا أنيسيموفا وصيفة بطلة ويمبلدون للتنس عودة قوية إلى منافسات البطولة الكبرى (أ.ف.ب)

وقالت أنيسيموفا، التي عانت مؤخراً من إصابة في المعصم: «ليس من السهل مواجهة لاعبة قادمة من التصفيات وخاضت عدة مباريات بالفعل».

وأضافت: «قدمت أداءً رائعاً، ولم يسبق أن التقينا، لذلك كانت مباراة افتتاحية صعبة. أنا سعيدة للغاية بعودتي إلى هنا». وتابعت: «عندما وصلت، اجتاحتني ذكريات جميلة، وأحاول الحفاظ على هذا الشعور... أحاول الاستمتاع بكل يوم أقضيه هنا».

ومن المقرر أن تواجه أنيسيموفا في الدور الثاني الفائزة من مواجهة بترا مارتشينكو وصوفيا كينين.