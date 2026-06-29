سان جيرمان في مفاوضات مع لايبزيغ لضم ديوماندي

دخل نادي باريس سان جيرمان بطل أوروبا وفرنسا في مفاوضات مع لايبزيغ الألماني للتعاقد مع المهاجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أبلغ إدارة لايبزيغ برغبته في الانتقال إلى بطل أوروبا، بعدما أعرب لمسؤولي النادي الباريسي عن «رغبته الكبيرة» في الانضمام إلى الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر أن إتمام صفقة ديوماندي قد يمهد في المقابل لرحيل المهاجم البرتغالي غونسالو راموش إلى ميلان الإيطالي، بعدما توصل سان جيرمان إلى اتفاق مع النادي اللومباردي بشأن انتقال اللاعب.

وُلد ديوماندي في مدينة أبيدجان، وخاض فترة قصيرة مع ليغانيس خلال عام 2025 عندما كان الفريق ينافس في الدوري الإسباني، قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ، حيث أمضى موسماً واحداً سجل خلاله 12 هدفاً في الدوري الألماني.

ومن شأن انضمام المهاجم العاجي الدولي، الذي يستعد حالياً لخوض مواجهة منتخب بلاده أمام النرويج في دور الـ32 من كأس العالم الثلاثاء، أن يمثل أولى الصفقات الكبرى لسان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار المصدر إلى أن قيمة صفقة انتقال راموش إلى ميلان تُقدَّر بنحو 74 مليون يورو (84 مليون دولار أميركي)، مع إمكانية ارتفاعها إلى 90 مليون يورو عبر المكافآت والحوافز.

ولم يعلق نادي العاصمة الفرنسية على هذه المعلومات لدى تواصل «وكالة الصحافة الفرنسية» معه.

وقضى راموش ثلاثة مواسم مع سان جيرمان، توج خلالها بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، ولقبين في الكأس المحلية، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا.

وانضم المهاجم البرتغالي إلى النادي الفرنسي قادماً من بنفيكا، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، في ظل المنافسة مع كيليان مبابي سابقاً، ثم عثمان ديمبيليه في الفترة الأخيرة.

ولم يبدأ راموش أي مباراة أساسياً مع سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ورغم ذلك، أثبت اللاعب فعاليته عند مشاركاته بديلاً، إذ سجل 45 هدفاً في 131 مباراة بمختلف المسابقات خلال ثلاثة مواسم.