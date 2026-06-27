«جائزة هولندا للموتو جي بي»: مارتن متسابق أبريليا ينطلق أولاً... وماركيز سابعاً

قاد خورخي مارتن أبريليا لمواصلة أدائها المهيمن في سباق جائزة هولندا الكبرى بتحقيقه مركز الانطلاق الأول هذا الموسم، متفوقاً بفارق ضئيل على زميله ماركو بتسيكي في تجارب تأهيلية شهدت منافسة حامية، السبت.

أطاحت اللفة الأخيرة التي سجلها مارتن بزميله بتسيكي من صدارة الترتيب مؤقتاً بعد أن كان المتسابق الإيطالي قد حدد الوتيرة في البداية عقب وصوله إلى حلبة آسن وقد هيمن تماماً على التجارب الحرة، الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مارتن، بطل العالم 2024، مركز الانطلاق الأول منذ جائزة أستراليا الكبرى في 2024 منهياً انتظاراً دام أكثر من 600 يوم. أما آي أوجورا، صاحب مركز الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية في برنو، فقد أكمل الصف الأمامي ليهيمن الصانع أبريليا عليه بالكامل؛ إذ تأهل في المركز الثاني مع فريق تراكهاوس بفارق 0.011 ثانية عن مارتن.

واحتل بتسيكي، متصدر البطولة الذي حرم من المشاركة في برنو ويبدأ سباق آسن متقدماً بفارق ثماني نقاط على مارتن، المركز الثالث.

وبدا لوهلة أن زميل أوجورا في الفريق راؤول فرنانديز سيواصل هذا التفوق عندما انتزع المركز الأول مؤقتاً، لكن اللفة التي سجلها ألغيت لتجاوزه حدود الحلبة مما جعله يحتل المركز الرابع.

احتل فرانشيسكو بانيايا من فريق دوكاتي المركز الخامس كأفضل متسابق من بين الباقين، بينما عانى حامل اللقب مارك ماركيز من جلسة صعبة وسيبدأ السباق من المركز السابع وهي أسوأ نتيجة يحققها في التجارب التأهيلية هذا الموسم. وسجل ماركيز زمناً بلغ دقيقة واحدة و31.2 ثانية في لفته الأولى، لكنها ألغيت لتجاوزه حدود الحلبة وألغيت اللفة الثانية أيضاً للمخالفة نفسها.

وسيبدأ بيدرو أكوستا السباق من المركز الثامن بعد أن واجهت دراجته (كيه تي إم) مشكلة فنية أخرى في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية بعد أن واجهت مشاكل بالفعل في التجارب الحرة الأخيرة.

في غضون ذلك، لم يشارك أليكس ماركيز من فريق غرسيني في الجولة التأهيلية عقب تعرضه لحادث الجمعة، لكن لم يُستبعد بعد من بقية فعاليات الأسبوع.