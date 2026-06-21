«دورة برلين»: بعد نهائي مؤجل... التشيكية نوسكوفا تتوج باللقب

حققت التشيكية ليندا نوسكوفا لقب بطولة برلين المفتوحة لتنس السيدات «فئة 500 نقطة» بالتغلب على الأميركية جيسيكا بيغولا في المباراة النهائية، الأحد.

بعد مباراة امتدت ساعة و58 دقيقة، حققت نوسكوفا لقب البطولة بالفوز 6-4 و4-6 و6-3 على حساب بيغولا المصنفة الرابعة عالمياً، والمصنفة الثالثة في هذه البطولة.

واحتفلت اللاعبة التشيكية البالغة من العمر 21 عاماً باللقب الثاني في مسيرتها، والأول لها على الملاعب العشبية، كما حسنت أيضاً معدل نتائجها في المباريات النهائية لبطولات رابطة المحترفات إلى فوزين مقابل خمس هزائم.

وضمنت نوسكوفا المصنفة 13 عالمياً أيضاً القفز إلى قائمة العشرة الأوائل في تصنيف رابطة محترفات التنس، لتتجاوز مواطنتها كارولينا موخوفا، وتصبح المصنفة الأولى في التشيك.

التشيكية ليندا نوسكوفا تحتفل بلقب برلين مع وصيفتها الأميركية جيسيكا بيغولا (إ.ب.أ)

وكانت عاصفة رعدية شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة أدت إلى إخلاء موقع بطولة برلين المفتوحة للتنس للسيدات، وتأجيل المباراة النهائية بين بيغولا ونوسكوفا.

وذكر المنظمون الأحد إنهم كانوا مستعدين للظروف الجوية المتوقعة واتخذوا إجراءات احترازية مسبقة، لكن «شدة العاصفة وسرعة تطورها استدعت اتخاذ تدابير إضافية في وقت قصير للغاية».

وأضاف المنظمون: «تعمل فرقنا حالياً بأقصى سرعة لإعادة تأهيل الموقع. فإلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض أجزاء البنية التحتية، تأثرت أيضاً الأنظمة التقنية. وقبل إعادة فتح المنشأة، يجب استيفاء جميع متطلبات السلامة الخاصة بالزوار بشكل كامل».

ونشرت صحيفة «بيلد» صوراً للمنشأة المغمورة بالمياه، مشيرة إلى أن كابلات الكهرباء كانت ممددة داخل المياه.

وأضافت الصحيفة أنه لم يكن من الممكن تصريف المياه بسهولة، لأن الملاعب العشبية تقع في مستوى أدنى من المنطقة المخصصة للجمهور، ما كان سيؤدي إلى غمر الملاعب بالمزيد من المياه.