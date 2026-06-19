«مونديال 2026»: الإصابة تُبعد نجم أميركا بوليسيتش عن مباراة أستراليا

سيغيب الجناح الأميركي كريستيان بوليسيتش عن مباراة أستراليا، ضِمن المجموعة الرابعة بمنافسات كأس العالم لكرة القدم، الجمعة، بسبب الإصابة، بعد أن تدرّب بشكل منفصل عن زملائه، هذا الأسبوع.

كان بوليسيتش، الذي خاض 83 مباراة دولية، قد استُبدل بين الشوطين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم أمام باراغواي.

وسيحلّ ريكاردو بيبي، الذي شارك بصفته بديلاً في مباراة باراغواي، محل بوليسيتش في التغيير الوحيد على التشكيلة.

على الجانب الآخر، أجرى مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش تغييرين على التشكيلة التي فازت على تركيا 2-0 في المباراة الأولى، إذ يجلس كل من الهدافين نيستوري إيرانكوندا وكونور ميتكالف على مقاعد البدلاء.

ويبدأ باتريك بيتش، حارس مرمى أستراليا، البالغ من العمر 22 عاماً، المباراة مرة أخرى بدلاً من مات رايان، بينما يحمل المدافع هاري سوتار شارة القيادة.