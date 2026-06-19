وهبي: صيباري يركّز على المونديال وليس الانتقال إلى البايرن

شدد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن مهاجمه إسماعيل صيباري لا يزال يركّز بالكامل على كأس العالم، وسط تقارير تفيد باقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا.

وقال وهبي للصحافيين، الخميس، قبل المباراة الثانية لمنتخب بلاده ضمن المجموعة الثالثة ضد اسكوتلندا على ملعب جيليت ستاديوم في فوكسبورو، الجمعة: «نحن لا نقرر توقيت ذلك بالطبع، لكنه لم يصبح رسمياً بعد».

وأضاف: «نحن فخورون جداً عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ».

ومنح صيباري (25 عاماً) التقدم للمغرب في مباراته ضد البرازيل (1 - 1) في الجولة الأولى، السبت.

ووُلد صيباري في إسبانيا، ونشأ في بلجيكا، ويأتي بعد موسم سجل خلاله 19 هدفاً في جميع المسابقات مع أيندهوفن الهولندي، أسهم خلالها في تتويجه بلقب الدوري.

وأفادت مصادر عدة بأن بايرن توصل إلى اتفاق للتعاقد مع صيباري بانتظار خضوعه للفحص الطبي.

وأوضح وهبي أن «اللاعب هادئ جداً حيال كل هذا، ولا أعتقد أن بايرن كان عدوانياً للغاية في تواصله. هو يركّز على اللعب للمغرب»، مشيراً إلى أنه من بروكسل، ويملك علاقة جيدة مع مدرب بايرن البلجيكي فانسان كومباني.

وتابع: «أنا محظوظ لأنني أعرف كومباني جيداً. أعتقد أنه يدرك أن الأولوية الآن هي للمغرب، لكننا سنكون فخورين جداً عندما يتم الأمر، ونريد أفضل اللاعبين المغاربة في أفضل الأندية».

ولعب صيباري عادة كصانع ألعاب هجومي، لكنه بدأ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على الجناح الأيسر، ومنذ تعيين وهبي في مارس (آذار) تم استخدامه في مركز المهاجم الصريح مع منتخب بلاده.

وقال عنه مدرب اسكوتلندا ستيف كلارك: «إنه سريع وقوي، وقد أظهر أمام البرازيل أنه يعرف كيف يُنهي الهجمات».