«مونديال 2026»: الكونغو الديمقراطية تتطلع بشغف لمباراتها أمام البرتغال

سيكون منتخب الكونغو الديمقراطية من بين آخر الفرق التي تبدأ مشوارها في كأس العالم لكرة القدم 2026 عندما يواجه البرتغال في مباراته الأولى في المجموعة 11 في هيوستن الأربعاء، لكن المهاجم يوان ويسا يرى أن الأمر يستحق الانتظار.

وخاض المنتخب معسكراً تدريبياً طويلاً في أوروبا بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، ولعب مباراتين وديتين أمام الدنمارك وتشيلي قبل وصوله إلى هيوستن، حيث استغرق اللاعبون بعض الوقت للتأقلم مع الرطوبة الخانقة.

لكن في المقابل، سمح ذلك للاعبين بمشاهدة أول 20 مباراة في البطولة والتعرف على مستوى المنافسة، خاصة أن الكونغو الديمقراطية غابت عن البطولة منذ مشاركتها الوحيدة الأخرى تحت اسم زائير عام 1974.

وقال ويسا، الثلاثاء: «تشعر بأنك محظوظ بأن لديك الوقت لمشاهدة كل فريق لفهم طبيعة المنافسة وكيفية اللعب في كأس العالم. نشعر ببعض التوتر الآن، لكننا نتطلع إلى المشاركة».

وأضاف: «منتخب البرتغال من أفضل الفرق في العالم، وأعتقد أنه يتنافس للفوز بكأس العالم، لذا علينا أن نكون أقوياء للغاية، ذهنياً وبدنياً».

وستواجه الكونغو الديمقراطية كريستيانو رونالدو، الذي يعرفه ويسا جيداً من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ لعب أمامه مع ناديه السابق برنتفورد عندما كان المهاجم البرتغالي في فترته الثانية مع مانشستر يونايتد.

وقال ويسا: «سجّل (ركلة جزاء) ضدنا، نعم، ستكون هذه المرة الثالثة التي ألعب فيها أمامه. إنه من الرموز التي يحلم بها كل لاعب، لكن غداً سننظر في عينيه، ونأمل أن نفوز عليه».

وحقّقت منتخبات المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر بداية قوية في كأس العالم، ويأمل ويسا أن تتمكن الكونغو الديمقراطية من مواصلة هذا الأداء الجيد لصالح القارة الأفريقية.

وقال ويسا: «ما فعلوه هو أنهم أظهروا للعالم أن الفرق الأفريقية جيدة. وهذا أمر مهم حقاً. لدينا الآن 10 فرق تتنافس (في كأس العالم)، وبالتأكيد نمتلك جودة عالية. أنا سعيد للغاية وراضٍ للغاية عن أداء الفرق الأفريقية حتى الآن».

وعانى ويسا من الإصابات مع نيوكاسل يونايتد في موسم 2025-2026، لكنه يدرك المشوار الذي قطعه في مسيرته حتى يصل إلى كأس العالم.

وقال اللاعب: «إنه شرف كبير. أنا لا أعتبر أي شيء أمراً مفروغاً منه، لذا أنا سعيد حقاً بهذه اللحظة، من أجلي ومن أجل عائلتي التي دعمتني دائماً».

وأضاف: «إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي، ولمنتخب الكونغو، وللمشجعين. وهذا يعني لي الكثير».