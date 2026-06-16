رونالدو يشعل الحماس قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية: ملايين البرتغاليين خلفنا

قبل ساعات من انطلاق مشوار البرتغال في كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، وجّه النجم المخضرم كريستيانو رونالدو رسالة مؤثرة إلى جماهير بلاده عبر حسابه على منصة «إكس»، حملت الكثير من الحماس والإيمان بقدرة منتخب «برازيل أوروبا» على الذهاب بعيداً في البطولة.

وكتب رونالدو: «ننطلق بقوة ملايين البرتغاليين. شكراً لكم على وقوفكم معنا!»، في رسالة قصيرة لكنها لاقت تفاعلاً واسعاً بين الجماهير البرتغالية التي ترى في النسخة الحالية فرصة جديدة لتحقيق الحلم الأكبر والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتأتي كلمات قائد البرتغال بينما يستعد لخوض كأس العالم السادس في مسيرته الأسطورية، وهو إنجاز غير مسبوق تقريباً في تاريخ اللعبة، حيث يدخل البطولة بعمر 41 عاماً وما زال يحمل شارة القيادة وطموح رفع الكأس التي استعصت عليه طوال مشواره الدولي.

وتفتتح البرتغال مشوارها في المجموعة الحادية عشرة بمواجهة الكونغو الديمقراطية في هيوستن الأميركية، قبل لقاء أوزبكستان وكولومبيا. ويعوّل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز على جيل موهوب يضم برونو فرنانديز وفيتينيا وجواو نيفيز إلى جانب الخبرة الكبيرة لرونالدو. وبينما تستعد الكونغو الديمقراطية لخوض أول مشاركة مونديالية لها منذ عام 1974، تبدو رسالة رونالدو بمثابة إعلان واضح: البرتغال دخلت البطولة بعقلية المنافس على اللقب، وقائدها التاريخي لا يزال يطارد الحلم الأخير في مسيرته الكروية.