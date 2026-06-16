7 ملايين متابع خلال ساعات... فوزينها يتحول من حارس مغمور إلى أحد نجوم المونديال

لم يحتج حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينها إلى أكثر من مباراة واحدة في «كأس العالم 2026» ليصبح أحد أوسع الأسماء تداولاً على مستوى العالم، بعدما قفز عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من نحو 50 ألفاً قبل مواجهة إسبانيا إلى نحو 7 ملايين متابع خلال ساعات قليلة فقط من نهاية المباراة.

وكان الحارس؛ البالغ من العمر 40 عاماً، أحد أبرز نجوم الجولة الأولى من البطولة؛ بعدما قاد منتخب بلاده إلى تعادل تاريخي أمام إسبانيا، بطلة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

حساب فوزينها على منصة «إنستغرام» (الشرق الأوسط)

وقبل انطلاق اللقاء، كانت الأضواء مسلطة على نجوم المنتخب الإسباني، وفي مقدمتهم لامين يامال ورودري وبيدري، لكن فوزينها نجح في خطف المشهد بالكامل بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة التي حافظت على نظافة شباكه ومنحت منتخب الرأس الأخضر أول نقطة في تاريخه بكأس العالم.

وأصبح اسم الحارس المخضرم خلال ساعات قليلة من أوسع الأسماء تداولاً على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، فيما شهد حسابه الشخصي نمواً استثنائياً في عدد المتابعين، في واحدة من أسرع حالات الشهرة التي شهدتها البطولة حتى الآن. وتحوّلت مقاطع تصدياته أمام المهاجمين الإسبان مادةً رئيسية على المنصات الرقمية، حيث انتشرت بشكل واسع بين الجماهير ووسائل الإعلام، التي سلطت الضوء على قصة الحارس الذي انتظر سنوات طويلة للوصول إلى هذه اللحظة.

ويعدّ فوزينا أحد أكثر اللاعبين خبرة في منتخب الرأس الأخضر؛ إذ بدأ تمثيل منتخب بلاده عام 2012، وخاض عشرات المباريات الدولية قبل أن يحقق أخيراً حلم المشاركة في كأس العالم. ورغم مسيرته الطويلة مع المنتخب، فإن اسمه لم يكن معروفاً على نطاق واسع خارج القارة الأفريقية، كما أنه لا يلعب في أحد الأندية الأوروبية الكبرى؛ الأمر الذي جعل ما حدث بعد مباراة إسبانيا أعلى إثارة للاهتمام.

Vozinha descobre em direto que ganhou mais de 1 milhão de seguidores (via @CazeTVOficial) pic.twitter.com/s5QatXCCuh — B24 (@B24PT) June 15, 2026

ففي غضون ساعات، انتقل الحارس الذي كان يتابعه عشرات الآلاف فقط إلى مصاف الشخصيات الرياضية الأعلى متابعة على مواقع التواصل خلال البطولة، متجاوزاً أرقاماً كان يحتاج كثير من اللاعبين والنجوم سنواتٍ لتحقيقها. ولم يكن الأداء الذي قدمه فوزينها مفاجئاً فقط للجماهير؛ بل للصحافة العالمية أيضاً، إذ أفرد كثير من وسائل الإعلام تقارير خاصة عن الحارس المخضرم، وعدّته أحد أبرز أبطال الجولة الأولى من كأس العالم. ورأت صحف عدة أن ما قدمه أمام إسبانيا أعاد إلى الأذهان قصص الحراس الذين صنعوا أسماءهم في كأس العالم من خلال مباراة واحدة، بعدما نجح في الصمود أمام هجوم يضم مجموعة من أفضل لاعبي العالم.

وتكتسب قصة فوزينها أهمية إضافية؛ لأنها جاءت في أول مشاركة تاريخية لمنتخب الرأس الأخضر بكأس العالم، حيث تمكن المنتخب الآتي من الأرخبيل الأفريقي الصغير من فرض التعادل على أحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب. وبينما احتفل لاعبو الرأس الأخضر بالنقطة التاريخية التي حققوها، كان فوزينها يعيش في الوقت نفسه تحولاً غير مسبوق في حياته الرياضية والشخصية، بعدما انتقل من لاعب يعرفه جمهور محدود إلى شخصية يتابعها الملايين حول العالم. وبغض النظر عما ستؤول إليه نتائج منتخب الرأس الأخضر في بقية مشواره بالبطولة، فإن الحارس المخضرم ضمن بالفعل مكانه بين أبرز قصص «مونديال 2026»، بعدما أثبت أن بطولة كأس العالم لا تحتاج دائماً الأهداف أو الألقاب لصناعة النجوم.