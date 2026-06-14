«إن بي إيه»: نيويورك تستعد لاحتفال «تاريخي» إثر تتويج نيكس باللقب

وجه زهران ممداني، رئيس بلدية نيويورك، ثلاث كلمات إلى ناخبيه في وقت مبكر الأحد، بعد أن أنهى فريقه المفضل نيويورك نيكس صياما عن التتويج دام 53 عاما وأحرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إذ قال: "موكب الخميس بمانهاتن".

وحقق نيكس عودة مثيرة أخرى، بعد تأخره بفارق أكثر من عشر نقاط ليفوز 94-90 على سان أنطونيو سبيرز في المباراة الخامسة من مواجهة الفريقين بالنهائي، منهيا بذلك انتظارا مؤلما لملايين المشجعين في الأحياء الخمسة للمدينة، الذين اعتبروا هذا الفوز معجزة حقيقية.

وقال المدرب مايك براون للصحافيين: "وجود مشجعين مثل الذين نحظى بهم في مدينة نيويورك والقدرة على تحقيق لقب البطولة بعد كل هذه السنوات أمر مذهل للغاية. إنه شعور يفوق الخيال".

وأضاف: "أعني، لا أعرف كم من الوقت مضى منذ انطلاق صفارة النهاية، لكنني ما زلت لا أصدق ذلك. أنا أقرص نفسي".

وتتسارع الآن الخطط لإقامة احتفال يليق بأكبر سوق رياضي في الولايات المتحدة، في وقت تجذب فيه سلسلة من الأحداث الرياضية الضخمة أنظار العالم إلى المدينة.

وشهد ملعب نيويورك نيوجيرسي، وهو في منطقة تحتضن ثماني من مباريات كأس العالم لكرة القدم، إقامة أولى تلك المباريات والتي انتهت بالتعادل 1-1 بين المغرب والبرازيل، تزامنا مع بدء مباراة نيكس وسبيرز.

واستمرت الاحتفالات لساعات، واحتشد المئات معظمهم من الشباب حول قافلة من حوالي 15 حافلة نقل في تايمز سكوير بعد أن نقلت مشجعين من مباراة البرازيل والمغرب، وصعد بعضهم إلى سقف الحافلات، ودخلوها وجلسوا في مقعد السائق.

وأُضرمت النيران في إحدى الحافلات المدرسية الصفراء التي استأجرتها حكومة المدينة للمساعدة في نقل مشجعي كرة القدم خلال كأس العالم، وأصيب شاب بعيار ناري خلال مشاهد فوضوية شهدتها منطقة ميدتاون في مانهاتن.

ويتزامن موكب يوم الخميس الاحتفالي مع حدث رياضي إقليمي ضخم آخر، إذ من المقرر أن تنطلق بطولة أميركا المفتوحة للجولف في بلدة ساوثامبتون في اليوم نفسه. وقام مسؤولو خط سكة حديد لونغ آيلاند بإنشاء رصيف مؤقت بجوار ملعب البطولة للتعامل مع التدفق الهائل للجماهير.