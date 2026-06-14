فيني «الغاضب» يرفض التصريح لقناة فيفا: «أنا مستعد لدفع الغرامة»!

انتابت فينيسيوس، لاعب البرازيل، حالة من الغضب مع نهاية الشوط الأول من مباراتهم أمام المغرب، ما دفعه في البداية إلى رفض الإدلاء بأي تصريحات للقناة الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي طريق العودة إلى غرفة الملابس، تدخل المسؤول الإعلامي في المنتخب البرازيلي، طالباً من اللاعب التراجع عن قراره لتجنب عقوبات فيفا المالية. غير أن ردّ فينيسيوس جاء حاسماً ومتوتراً.

وردّ اللاعب البرازيلي: «أنا مستعد لدفع الغرامة»، قبل أن يتم احتواء الموقف لاحقاً، ويخرج اللاعب للحديث إلى وسائل الإعلام بعد نهاية المباراة».

واعترف نجم المنتخب البرازيلي بصعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بالمنتخب المغربي في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم، مؤكداً أن غياب التركيز في بعض فترات اللقاء حال دون الفوز باللقاء.

وبادر إسماعيل صيباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 21، قبل أن يحرز فينيسيوس هدف التعادل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 32.

وفي تصريحات إعلامية عقب المباراة، قال فينيسيوس: «بدأنا بشكل سيئ، وصعبنا المهمة على أنفسنا. تلقينا هدفاً فاختل توازننا بعد ذلك. ليس هناك أي مباراة سهلة في الوقت الحالي، ويتعين علينا أن نحسن من أنفسنا بشكل كبير».

وأضاف جناح ريال مدريد الإسباني، مشدداً على ضرورة مراجعة الأسلوب التكتيكي للفريق: «يجب أن نستحوذ على الكرة أكثر، وفي مباراتنا الأولى لم نفعل ذلك كثيراً. علينا أن نتدارك هذا الأمر سريعاً في المباراة المقبلة».