الكونغو الديمقراطية مستعدة لإضفاء نكهة أفريقية على المونديال

أضفى الغناء المبهج وأصوات أبواق الفوفوزيلا الصاخبة أجواء أفريقية بامتياز على تدريبات جمهورية الكونغو الديمقراطية في هيوستن، حيث يثق المشجعون بقدرة فريقهم على التألق في كأس العالم لكرة القدم، ويحملون رسالة إلى كريستيانو رونالدو.

ويفتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في المجموعة الـ11 بمواجهة البرتغال في هيوستن يوم الأربعاء، لينهي انتظاراً دام 52 عاماً للعودة إلى الساحة الرئيسية لكرة القدم العالمية، بعد مشاركة وحيدة سابقة في عام 1974 تحت اسم زائير.

وفي تلك المناسبة، خسر الفريق مبارياته الثلاث، ولم يسجل أي هدف، في حين استقبلت شباكه 14 هدفاً، لكن الجماهير تثق بعدم تكرار هذا الإخفاق هذه المرة، في مجموعة تضم أيضاً كولومبيا وأوزبكستان.

وقال دادا موزينغا لـ«رويترز»: «أنا سعيد حقاً يا رجل. مر وقت طويل، عمري 40 عاماً، ولم يسبق لي أن شاهدت بلادي تلعب في كأس العالم. أنا متحمس للغاية، وأعلم أن الأمر سيكون رائعاً حقاً».

وكان موزينغا يرتدي قناع مهرج بشعر أحمر فاقع، ووجه كلمات إلى رونالدو الذي من المتوقع أن يقود تشكيلة البرتغال أمام الكونغو.

وقال: «هذه الرسالة إلى كريستيانو رونالدو، لا نريد ركلات جزاء، ولا بطاقات حمراء (مثلما حدث في المباراة الافتتاحية). نريد أن نلعب حتى النهاية، وسنرى من سيفوز بالمباراة».

ووقف كلود بايرينغيرو (24 عاماً)، وهو معلم، مندهشاً في أثناء متابعة تدريبات منتخب بلاده.

وقال بايرينغيرو: «أتابع الفريق وأنا متحمس للغاية، لأن هذا يحدث هنا في هيوستن. أشعر أننا نمتلك تشكيلة جيدة، والانسجام يزداد. نأمل أن نذهب بعيداً هذه المرة».

وأضاف: «هؤلاء هم اللاعبون الذين نشأت وأنت تشاهدهم على شاشات التلفزيون، والآن تُتاح لك الفرصة لرؤيتهم يمثلون بلدك، وليس هذا فحسب، بل تراهم مباشرة أمامك. الطريقة التي ينقلون بها الكرة مذهلة، ويبدو الأمر غير واقعي. لم أستوعب الأمر تماماً بعد، وأحاول التقاط بعض مقاطع الفيديو للذكرى».

ورداً على سؤال عن توقعاتهم لمنتخب الكونغو الديمقراطية في البطولة، تعالت صيحة تقول: «حتى المباراة النهائية»، تلتها هتافات من المشجعين.

ومشاركة الفريق في كأس العالم نقطة مضيئة في وقت تشهد فيه الكونغو تفشياً لفيروس إيبولا، الذي سجل حتى الجمعة 676 حالة مؤكدة وأودى بحياة 136 شخصاً.