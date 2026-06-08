إريكسن: ما تعرضت له مختلف عن أزمة 2021

أكد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن على أنه بخير، مضيفاً أنه بدأ برنامج التعافي بعد خروجه من المستشفى بعد أقل من 24 ساعة من سقوطه خلال مباراة ودية أمام أوكرانيا.

قال إريكسن نجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق في بيان عبر حسابه على شبكة «إنستغرام»، الاثنين: «أريد أن أطمئن الجميع على أنني بخير وعدت إلى المنزل، وأوجد مع عائلتي».

وسبق أن خضع النجم الدنماركي لعملية جراحية لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد انهياره في عام 2021.

أضاف إريكسن: «كما تتخيلون، تلقي صدمة من جهاز تنظيم ضربات القلب له تأثير كبير علي وعلى عائلتي، وأؤكد للجميع أن ما حدث مختلف تماماً عما حدث في 2021».

وتابع: «أشعر بتحسن، وقد بدأت رحلة التعافي بالفعل». وواصل: «إضافة إلى امتناني للدعم والمساعدة التي قدمها جميع اللاعبين والأطباء في الملعب، فأنا ممتن كثيراً للأطباء الذين أشرفوا على حالتي طوال السنوات الأخيرة».

وأشار: «بفضل خبرات الأطباء، أدى جهاز تنظيم ضربات القلب المطلوب منه، وهو حمايتي وقت الحاجة إليه».

وختم رسالته: «أركز حالياً على عملية التعافي، وقضاء الوقت مع عائلتي، والذهاب في إجازة، ولعب كرة القدم مع أطفالي».

وفي وقت سابق الاثنين، قال طبيب المنتخب الدنماركي لكرة القدم، إن اللاعب كريستيان إريكسن «في حالة معنوية جيدة»، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريباً، بعد تعرضه لانهيار جديد أثناء اللعب مع منتخب الدنمارك.

وكان إريكسن (34 عاماً) وضع يديه على صدره أثناء المباراة وبدون أن تكون الكرة معه، قبل أن يسقط أرضاً في الدقيقة 65 من المباراة الودية الدولية التي جمعت الدنمارك وأوكرانيا الأحد في أودينسه بالدنمارك.

وذكر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بعد المباراة، أن لاعب الوسط غادر أرض الملعب سيراً على الأقدام بمفرده بعد تلقيه الإسعافات من الطاقم الطبي، قبل أن يخضع لمزيد من الفحوص في مستشفى جامعة أودينسه.

وفي تحديث نشره الاتحاد صباح الاثنين، قال طبيب المنتخب الدنماركي مورتين بويسين: «تحدثت مع كريستيان صباح اليوم، وهو بخير».

وأضاف: «إنه برفقة عائلته ويتمتع بمعنويات مرتفعة. والتوقعات تشير إلى أنه سيغادر المستشفى قريباً ويعود إلى منزله».

وأوضح بويسين في البيان أن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم «يعتني جيداً باللاعبين وأفراد الجهاز الفني، ويواصل التواصل معهم بشكل منتظم».

وكان قد تم زرع جهاز مزيل رجفان ومقوم نظام القلب لإريكسن خلال الأشهر التي تلت تعرضه لسكتة قلبية أثناء المباراة الافتتاحية لمنتخب الدنمارك في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا عام 2021.

وبعد أقل من عام من هذا الحادث عاد إريكسن للعب. ويلعب حالياً مع نادي فولفسبورغ الألماني، ويرتبط بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026 - 2027.

ولم يتأهل منتخب الدنمارك لبطولة كأس العالم 2026.