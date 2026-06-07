إريكسن يستعيد وعيه بعد التعرض لأزمة قلبية جديدة

ألغيت المباراة الودية بين منتخبي الدنمارك وأوكرانيا، الأحد، قبل نهايتها بسبب أزمة قلبية جديدة تعرض لها كريستيان إريكسن نجم الفريق الدنماركي.

وفي الدقيقة 65 سقط إريكسن مغشيا عليه في أرض الملعب أثناء تقدم منتخب بلاده بنتيجة 2 / 1.

تقدم المنتخب الدنماركي بهدفي باتريك دورغو ويواكيم مايلي في الدقيقتين 13 و36، وقلصت أوكرانيا الفارق بهدف وحيد سجله فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 44.

وبعد توقف دام ما يقرب من ربع ساعة، ابتعد مخرج المباراة بالكاميرات عن أرضية الملعب أثناء إسعاف كريستيان إريكسن وسط ترقب من الجماهير الحاضرة في المدرجات ولاعبي الفريقين والأجهزة الفنية.

وأثناء التوقف، تحدث حكم اللقاء مع بيير إيميل هويبرغ قائد منتخب الدنمارك، ونظيره في أوكرانيا، ميكولا ماتفيينكو، قبل أن يقرر إلغاء المباراة بعد نقل كريستيان إريكسن إلى المستشفى في سيارة إسعاف وسط عاصفة من التصفيق.

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، الأحد، أن كريستيان إريكسن لم يفقد وعيه بعد سقوطه مجددا على أرض الملعب أثناء مشاركته في مباراة مع المنتخب الوطني.

وأشار الاتحاد الدنماركي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): «كريستيان إريكسن في وعيه وبحالة جيدة.. لقد تم إلغاء المباراة».

وفي بيان آخر مفصل، قال مورتن بوسن طبيب منتخب الدنمارك: «كريستيان بخير، وغادر الملعب بنفسه، وجهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به يعمل بشكل طبيعي".

أضاف: "لقد فقد إريكسن وعيه لفترة وجيزة، واستعاده بسرعة، وتواصلنا معه».

وأكد طبيب المنتخب الدنماركي أن اللاعب سيحتاج لمزيد من الفحوصات الطبية في المستشفى، لمعرفة أسباب ما حدث له.

وشدد: «نحن على تواصل دائم معه وبالأطباء في المستشفى، كريستيان بخير، وطالبني بطمأنة زملائه اللاعبين على صحته».

كما أوضح نادي فولفسبورغ الألماني عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن إريكسن نقل إلى مستشفى جامعة أودنسه، مؤكدا أنه يتابع تطورات حالة اللاعب.

وكتب النادي الألماني أيضا في نفس التدوينة «نتمنى لك الشفاء العاجل يا إريكسن».

وأصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بيانا أعرب فيه عن ارتياحه للتطورات القادمة من الدنمارك بشأن حالة كريستيان إريكسن.

وأضاف يونايتد «يتمنى النادي كل التوفيق لكريستيان وعائلته، وندعو لهم بالشفاء العاجل، وننتظر المزيد من الأخبار».

وسبق أن تعرض إريكسن (34عاما) لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في بطولة أمم أوروبا خلال صيف 2021، استدعت أيضا خروجه من الملعب بعد توقف قلبه لدقائق، ونجاح عملية الإنعاش المؤقت.

واضطر إريكسن لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لاستكمال مسيرته مع كرة القدم قبل أن يقرر نادي إنتر ميلان الإيطالي الاستغناء عنه لأن لوائح الدوري لا تسمح لمثل هذه الحالات الطبية بالمشاركة في المباريات.

وبعدها تنقل النجم الدنماركي بين أندية برينتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، قبل أن ينضم لصفوف فولفسبورغ الألماني في صيف 2025 بعقد لمدة موسمين.

يذكر أيضا أن منتخبي الدنمارك وأوكرانيا فشلا في التأهل لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكانا يستعدان بهذه المباراة الودية لانطلاقة مشوارهما في سبتمبر (أيلول) المقبل ببطولة دوري أمم أوروبا للموسم الجديد.