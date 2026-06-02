إيكرت مدرب ساوثهامبتون يعتذر عن فضيحة التجسس

اعتذر توندا إيكرت مدرب ساوثهامبتون عن تورطه في فضيحة تجسس، مشدداً على تحمله مسؤولية كل ما حدث للنادي الإنجليزي.

بعد اعتراف المدرب الشاب بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره، تم استبعاد ساوثهامبتون من تصفيات الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الشهر الماضي.

وقال المدرب الألماني الشاب في بيان الثلاثاء: «بكل وضوح وصدق، أعتذر عما حدث، وأتحمل المسؤولية كاملة بصفتي مدرباً، أنا المسؤول عن كل ما حدث للنادي».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه تمت إدانة ميدلسبره أيضاً بالتجسس على فرق أخرى خلال الموسم المنتهي مثل إبسويتش وأكسفورد.

واصل المدرب الألماني في بيانه: «أعتذر لهذه الأندية، وأعتذر لجماهيرنا»، مشيراً إلى أن التجسس يبقى ظاهرة منتشرة في دوريات أخرى.

أشار: «التشكيلات الأساسية كان يتم تسريبها دائماً لوسائل الإعلام في أثناء عملي 4 سنوات في إيطاليا».

وأضاف: «السبب في ذلك هو إقامة التدريبات التي تسبق المباريات وسط حضور وسائل الإعلام والفرق المنافسة».

واستطرد أيضاً: «لقد تحدث جوسيب غوارديولا عن هذه الظاهرة في أثناء عمله في بايرن ميونيخ، وأكد أنها كانت منتشرة في ألمانيا».

وأوضح مدرب ساوثهامبتون: «لا أقصد تبرير ما فعلته، بل استعراض تجارب أخرى رأيتها طوال مسيرتي مع كرة القدم».

وتردد بقوة أن النادي الإنجليزي بصدد إقالة إيكرت، بعد إقصاء ساوثهامبتون واستبداله بفريق ميدلسبره الذي خسر المباراة النهائية للإقصائيات في ويمبلي.

وتسبب ذلك في ضياع عائدات مالية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (269 مليون دولار) على نادي ساوثهامبتون.

لكن قبل بيان إيكرت، أعلن دراغان سولاك مالك ساوثهامبتون دعمه للمدرب الشاب البالغ من العمر 33 عاماً.

وبخلاف الإقصاء، عوقب ساوثهامبتون أيضاً بخصم 4 نقاط من رصيده في الموسم المقبل، وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً في الواقعة.