«رالي اليابان»: إيفانز بالصدارة... و«تويوتا» تهيمن

هيمن فريق «تويوتا» على المراكز الأربعة الأولى بنهاية اليوم الأول لرالي اليابان المقام على أرضه، الجمعة؛ حيث تقدم متصدر بطولة العالم للراليات إلفين إيفانز بفارق 15.7 ثانية على زميله أوليفر سولبرغ. وجاء سيباستيان أوجيه، بطل العالم الحالي والفائز بنسخة العام الماضي على الطرق الإسفلتية في آيتشي، حين أقيم السباق في نوفمبر (تشرين الثاني)، في المركز الثالث بفارق 17.1 ثانية عن الصدارة، بينما حل الفنلندي سامي باياري رابعاً بفارق 24.4 ثانية عن المتسابق الفرنسي.
وتعد اليابان الجولة السابعة من بطولة العالم، ويتصدر الويلزي إيفانز الترتيب العام بفارق 12 نقطة عن زميله الياباني تاكاموتو كاتسوتا، بينما يتأخر السويدي سولبرغ بفارق 19 نقطة إضافية.
واحتل إيفانز المركز الرابع في المرحلة الافتتاحية بمدينة أسوكي، بعد أن تسببت الأمطار الليلية في جعل الطرق زلقة، قبل أن ينتزع الصدارة بفوزه في المرحلة الثانية بنفق إيسيجامي. كما فاز الويلزي بالمرحلتين الثالثة والخامسة، في حين كان سولبرغ الأسرع في المرحلتين الأولى والرابعة، قبل أن يختتم باياري منافسات اليوم بفوزه في المرحلة السادسة.
وقال إيفانز الفائز مرتين برالي اليابان: «كان يوماً جيداً لنا بشكل عام. سارت الأمور بسلاسة إلى حد بعيد، وتمكنا من الحفاظ على إيقاع جيد». في المقابل، خسر سولبرغ وقتاً ثميناً في المرحلة الثالثة عندما اضطر إلى إبطاء سرعته بسبب وجود غزال على الطريق. وقال السويدي: «كانت مرحلة مروعة. ارتكبت كثيراً من الأخطاء الصغيرة. ربما كانت تلك أسوأ مرحلة اليوم. أشعر ببعض الحزن اليوم بسبب الحيوانات وكل شيء. بدلاً من أن أتأخر بفارق 16 ثانية، كان من الممكن أن أتأخر بفارق 10 ثوانٍ فقط، ولكن هذه هي الحياة».
واحتل تييري نوفيل المركز الخامس لفريق «هيونداي»، بينما احتل كاتسوتا المركز السادس بعد اصطدامه بحافة الطريق وثقب الإطار الخلفي الأيسر. وقال السائق الياباني: «كان هذا أحد أسوأ الأيام التي مررت بها. كان الأمر سيئاً ومحبطاً للغاية».
وينتهي الرالي يوم الأحد، بينما ستكون مرحلة السبت هي الأطول بمسافة إجمالية تبلغ 120 كيلومتراً من المراحل التنافسية.