«رولان غاروس»: ماديسون كيز تتأهل بسهولة... وخروج بواسون

تأهلت الأميركية ماديسون كيز المصنفة 19 عالميا بسهولة للدور الثاني في منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" إحدى بطولات غراند سلام.

احتاجت كيز إلى ساعة و10 دقائق فقط للفوز على البلجيكية هان فانديفينكل بنتيجة 6 / 3 و6 / صفر ضمن منافسات الدور الأول من البطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وستلعب ماديسون كيز بطلة أستراليا المفتوحة سابقا في الدور الثاني ضد الكرواتية أنطونيا روزيتش.

وكانت روزيتش تأهلت بصعوبة على حساب الأميركية الأخرى أشلين كروغر بعد مباراة بثلاث مجموعات بنتيجة 3 / 6 و6 / 2 و6 / 2.

وفي مواجهات أخرى، تغلبت الروسية الأخرى ألينا كورنييفا على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بنتيجة 6 / 3 و6 / 3.

في المقابل، ودعت الروسية الثالثة إيلينا بريدانكينا منافسات رولان غاروس بالخسارة أمام الأوكرانية أوليكساندرا أولينيكوفا بنتيجة 1 / 6 و2 / 6، بينما تغلبت التشيكية كاترينا سينياكوفا على السويسرية سيمونا فالترت بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 (7 / 4).

الفرنسية لوا بواسون ودّعت منافسات رولان غاروس (أ.ف.ب)

من جهة أخرى وبعد مرور عام على مسيرتها الخيالية التي أوصلتها إلى الدور قبل النهائي، شعرت لوا بواسون بالإحباط والاستسلام بعد خروجها من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس الثلاثاء، حيث لم تظهر أيا من الصفات والروح القتالية التي اجتاحت رولان غاروس في عام 2025.

وشكلت هزيمة بواسون بنتيجة 6-2 و6-2 أمام الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 22 نهاية لانتكاسات متكررة بسبب الإصابات تعرضت لها اللاعبة الفرنسية المصنفة 43 عالميا، التي لم تستأنف لعب التنس التنافسي إلا الشهر الماضي بعد توقف دام سبعة أشهر.

وقالت بواسون، التي بدأت بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي وهي تحتل المرتبة 361 عالميا، إن شغفها بالتنس هو ما يدفعها للمضي قدما، لكن هذا الدافع لم يكن كافيا.

وقالت بواسون للصحافيين وهي تذرف الدموع: "كنت سعيدة بالعودة إلى هنا للعب أمام الجماهير الفرنسية، لكنني بالتأكيد كنت آمل أن أكون في حالة أفضل. أشعر بالكثير من الندم لأنني كنت أفتقر إلى الإيقاع، بعد أن تعرضت لإصابات كثيرة مؤخرا. لا أعرف بعد ما سأفعله بالضبط. سألعب على العشب. بذلت كل ما في وسعي للعودة إلى الملعب. أحب لعب التنس. إذا سألتني سأقول لك أنني لم ألعب بما يكفي كل عام".

ولم تكن اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما هي الفرنسية الوحيدة التي خرجت من الدور الأول، فقد خرجت أيضا أليس توبيلو وليوليا جانجان وكسينيا إفريموفا وكلارا بوريل وتيانتسوا راكوتومانجا راجاوناه وفيونا فيرو.

ولم تصل إلى الدور الثاني سوى إليزا جاكيمو، التي ستواجه المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا، وديان باري وهو أسوأ أداء جماعي للفرنسيات في رولان غاروس منذ عام 1981، عندما لم تفز أي منهن بمباراتها الافتتاحية في القرعة الرئيسية.