رياضة عالمية

ضربة قوية لأستراليا قبل كأس العالم بعد استبعاد ماكغري بسبب الإصابة

  ملبورن: «الشرق الأوسط»
تلقت أستراليا ضربة قوية قبل مشاركاتها في كأس العالم لكرة القدم، بعد أن تعرض صانع لعب الفريق رايلي ماكغري لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة مع فريقه ميدلسبره الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، ستبعده عن المشاركة في البطولة.

وتأتي إصابة ماكغري، أحد أكثر اللاعبين إبداعاً في صفوف أستراليا، قبل أيام من إعلان المدرب توني بوبوفيتش عن تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في البطولة التي تقام بأميركا الشمالية في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، وستلعب أستراليا ضد تركيا والولايات المتحدة المستضيفة وباراغواي.

ومع استبعاد اللاعب المخضرم كريغ جودوين من معسكر التدريب قبل كأس العالم في ساراسوتا بولاية فلوريدا، فإن غياب ماكغري سيجعل أستراليا تعاني من نقص في عمق تشكيلتها الهجومية على الجناح الأيسر.

وتلاشت آمال ميتش ديوك في العودة إلى كأس العالم؛ إذ كان المهاجم المخضرم ضمن مجموعة من 8 لاعبين، معظمهم من اللاعبين الاحتياطيين، استبعدوا من معسكر التدريب.

وسجل ديوك الهدف الوحيد في فوز أستراليا 1 - صفر على تونس بدور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، مما ساعد أستراليا في التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب.

ومع استبعاد المهاجم أنتي شوتو الذي يلعب في اسكوتلندا، استدعى بوبوفيتش للمرة الأولى مهاجماً آخر لم يسبق له اللعب مع المنتخب، وهو تيتي ينجي، الشقيق الأصغر لكوسيني، الذي لعب دوراً مهماً مع أستراليا في تصفيات كأس العالم، لكنه استبعد عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ.

وينجي، مثل كوسيني، هو مهاجم يلعب في اليابان.

وكان من بين مجموعة تضم 8 لاعبين استدعاهم بوبوفيتش، وهم كل من أليساندرو سيركاتي ولوكاس هيرينجتون وكاي تروين وكاس رولز؛ المدافعين، والجناح المخضرم أوير مابيل، وحارس المرمى مات رايان، ولاعب خط الوسط المدافع بول أوكون-إنجستلر. وسيتم استبعاد 3 أسماء من القائمة الأولية التي تضم 29 لاعباً، ومن المقرر أن يختار المدرب بين باتريك بيتش، أو جو جاوتشي في مركز الحارس الثالث، خلف القائد رايان وبول إيزو.

وستستعد أستراليا لكأس العالم بمباراتين وديتين ضد المكسيك في باسادينا يوم 30 مايو (أيار)، وسويسرا في سان دييغو يوم 6 يونيو (حزيران)، قبل أن تلتقي تركيا في مباراتها الأولى بكأس العالم في فانكوفر يوم 13 يونيو.

نزال فيوري المقبل في الوزن الثقيل سيجري في دبلن

  بانكوك: «الشرق الأوسط»
قال الملاكم تايسون فيوري إن مباراته المقبلة ستكون في دبلن في الأول من أغسطس (آب) المقبل، قبل أن يخوض مواجهة في الوزن الثقيل أمام زميله البريطاني أنتوني جوشوا في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم يتم الكشف عن اسم منافسه في هذه «المباراة التحضيرية» حتى الآن، لكن المنظم فرانك وارن قال إنه يأمل في الإعلان عن ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل العالم السابق، الألباني كريستيان برينجا في الرياض يوم 25 يوليو (تموز)، في أول مباراة للبريطاني منذ تعرضه لحادث سيارة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أودى بحياة صديقين مقربين له.

ونشر فيوري، وهو بطل سابق أيضاً، مقطع فيديو على «إنستغرام» يوم الثلاثاء يظهر فيه وهو يعود إلى التدريبات في تايلاند.

وكان التعليق على الفيديو: «هيا بنا إلى أول أغسطس، دبلن، آيرلندا».

وقال وارن إن فيوري سيواجه منافساً قوياً ولا يمكنه تحمل أي تعثر.

وقال لـ«سكاي سبورتس»: «(جوشوا) عليه أن يتجاوز تلك (المباراة مع برينجا)، وتايسون عليه أن يتجاوز مباراته، ثم ستكون المباراة الكبرى في نوفمبر».

وكانت آخر مباراة لفيوري هي فوزه بالنقاط على الروسي أرسلانبيك محمودوف في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

غضب جماهيري متجدد من مشجعي كريستال بالاس ضد «يويفا»

  لندن: «الشرق الأوسط»
عبّرت جماهير كريستال بالاس الإنجليزي بكلمتين عن غضبها الشديد خلال رحلتها الطويلة في دوري المؤتمر، قبل أن تتشارك الملعب أخيراً مع قيادة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» التي لم تعجبها تصريحاتهم.

وعادة ما يسمع هذا الهتاف في مباريات بالاس، ما أثار العديد من القضايا التأديبية أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث استند محامو بالاس إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحرية الجماهير في التعبير عن آرائهم الساخرة.

الكلمة الثانية هي «يويفا»، أما الأولى فهي كلمة نابية. وقد دافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موقفه قائلاً إنها «ليست فكاهية ولا ساخرة، بل إهانة بالغة».

وكلّف هذا الخلاف بين اليويفا وجماهير بالاس عشرات الآلاف من اليوروات كغرامات فرضها قضاة عيّنهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هيئاته القضائية الداخلية.

قد تسمع الهتافات مجدداً الأربعاء في لايبزيغ، حيث يواجه كريستال بالاس فريق رايو فاليكانو في نهائي بطولة لم يتأهل لها مطلقاً، ولم يرغب في المشاركة فيها أصلاً.

وترجع كراهية جماهير بالاس ليويفا إلى قصة معقدة طوال فترة ما قبل الموسم الماضي، وشهدت ظهوراً خاطفا لمليارديرين أميركيين، أحدهما وودي جونسون، مالك فريق نيويورك جيتس.

عندما حقق بالاس فوزاً مفاجئاً على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مايو (أيار) الماضي، فاز بأول لقب كبير في تاريخ النادي الممتد لـ120 عاماً. كما حجز مقعداً مباشراً في الدوري الأوروبي، وهو ثاني أعلى بطولة للأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد دوري أبطال أوروبا.

على الأقل، كان هذا هو الحال حتى خسر بالاس دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي بشأن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المصممة لحماية النزاهة من خلال منع فريقين يخضعان لملكية مشتركة من خوض البطولة نفسها.

كان جون تكستور، رجل الأعمال الأميركي ذو التاريخ الحافل في امتلاك أندية في البرازيل وبلجيكا وفرنسا، يمتلك حصة أقلية في نادي كريستال بالاس آنذاك، وكان يمتلك أيضاً نادي ليون الذي تأهل للدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الفرنسي.

وكاد نادي بالاس ينجو لولا هبوط ليون في البداية إلى دوري الدرجة الثانية بسبب أزمة مالية. واستقال تكستور من إدارة ليون الذي استحوذت عليه مستثمرة كرة القدم النسائية ميشيل كانغ، وأعيد إلى دوري الدرجة الأولى.

ثم قرر الاتحاد الأوروبي أن تكستور له «تأثير حاسم»، وهو معيار أساسي في قواعد ملكية الأندية المتعددة، في نادي بالاس، الذي كان سيفصل عن ليون بهبوطه إلى «دوري المؤتمر».

كان بيع تكستور لحصته في بالاس لجونسون قبل خوض الفريق أول مباراة له في أوروبا متأخراً جداً بحيث لم يؤثر على القضية التي حسمت في أعلى محكمة رياضية في لوزان بسويسرا.

«رولان غاروس»: المفاجآت لا تتوقف... بوبليك يودّع

  باريس: «الشرق الأوسط»
فجّر الألماني يان لينارد شتروف مفاجأة في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الغراند سلام الأربعة، إذ أطاح بالكازاخي المصنف التاسع عالمياً ألكسندر بوبليك بعدما تغلب عليه بثلاث مجموعات لواحدة الثلاثاء.

وفاز شتروف على بوبليك الذي وصل لدور الثمانية من نسخة 2025 للبطولة، بنتائج أشواط 7 - 5 و6 - 7 (6 - 8) و6 - 4 و7 - 5.

وخلال المواجهة ظهرت معاناة بوبليك من إصابة في الكتف، وتلقى بعض العلاج ليعود ويكمل المباراة.

وفي مباراة أخرى، فاز الإسباني مارتن لاندالوس على البوليفي خوان كارلوس أنجيلو بثلاث مجموعات مقابل اثنتين.

وجاءت نتائج الأشواط بواقع 6 - 3 و4 - 6 و6 - 2 و6 - 7 (3 - 7) و6 - 4، ليتأهل الإسباني إلى الدور الثاني.

وتأهل البرتغالي جايمي فاريا إلى الدور الثاني بعد فوزه على الكندي دينيس شابوفالوف بثلاث مجموعات نظيفة وبواقع 6 - 4 و7 - 5 و6 - 4.

