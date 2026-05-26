ضربة قوية لأستراليا قبل كأس العالم بعد استبعاد ماكغري بسبب الإصابة

تلقت أستراليا ضربة قوية قبل مشاركاتها في كأس العالم لكرة القدم، بعد أن تعرض صانع لعب الفريق رايلي ماكغري لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة مع فريقه ميدلسبره الإنجليزي مطلع هذا الأسبوع، ستبعده عن المشاركة في البطولة.

وتأتي إصابة ماكغري، أحد أكثر اللاعبين إبداعاً في صفوف أستراليا، قبل أيام من إعلان المدرب توني بوبوفيتش عن تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في البطولة التي تقام بأميركا الشمالية في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز)، وستلعب أستراليا ضد تركيا والولايات المتحدة المستضيفة وباراغواي.

ومع استبعاد اللاعب المخضرم كريغ جودوين من معسكر التدريب قبل كأس العالم في ساراسوتا بولاية فلوريدا، فإن غياب ماكغري سيجعل أستراليا تعاني من نقص في عمق تشكيلتها الهجومية على الجناح الأيسر.

وتلاشت آمال ميتش ديوك في العودة إلى كأس العالم؛ إذ كان المهاجم المخضرم ضمن مجموعة من 8 لاعبين، معظمهم من اللاعبين الاحتياطيين، استبعدوا من معسكر التدريب.

وسجل ديوك الهدف الوحيد في فوز أستراليا 1 - صفر على تونس بدور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، مما ساعد أستراليا في التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب.

ومع استبعاد المهاجم أنتي شوتو الذي يلعب في اسكوتلندا، استدعى بوبوفيتش للمرة الأولى مهاجماً آخر لم يسبق له اللعب مع المنتخب، وهو تيتي ينجي، الشقيق الأصغر لكوسيني، الذي لعب دوراً مهماً مع أستراليا في تصفيات كأس العالم، لكنه استبعد عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ.

وينجي، مثل كوسيني، هو مهاجم يلعب في اليابان.

وكان من بين مجموعة تضم 8 لاعبين استدعاهم بوبوفيتش، وهم كل من أليساندرو سيركاتي ولوكاس هيرينجتون وكاي تروين وكاس رولز؛ المدافعين، والجناح المخضرم أوير مابيل، وحارس المرمى مات رايان، ولاعب خط الوسط المدافع بول أوكون-إنجستلر. وسيتم استبعاد 3 أسماء من القائمة الأولية التي تضم 29 لاعباً، ومن المقرر أن يختار المدرب بين باتريك بيتش، أو جو جاوتشي في مركز الحارس الثالث، خلف القائد رايان وبول إيزو.

وستستعد أستراليا لكأس العالم بمباراتين وديتين ضد المكسيك في باسادينا يوم 30 مايو (أيار)، وسويسرا في سان دييغو يوم 6 يونيو (حزيران)، قبل أن تلتقي تركيا في مباراتها الأولى بكأس العالم في فانكوفر يوم 13 يونيو.