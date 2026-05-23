كاريك: مانشستر يونايتد يريد إنهاء الموسم بقوة أمام برايتون

أكد مايكل كاريك أن مانشستر يونايتد سيدخل مواجهته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون بطموحات كبيرة، رغم ضمان الفريق إنهاء الموسم في المركز الثالث.

وتحسنت نتائج مانشستر يونايتد بشكل واضح منذ تولي كاريك المهمة عقب رحيل البرتغالي روبن أموريم؛ ما دفع إدارة النادي لتثبيته مدرباً دائماً بعقد يمتد لموسمين.

وفي المقابل، يخوض برايتون المباراة بطموحات أوروبية؛ إذ ما زال ينافس على حجز مقعد قاري للموسم المقبل.

وقال كاريك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «ندرك تماماً أهمية المباراة والمسؤولية الكبيرة الملقاة علينا. لقد ضمنّا المركز الثالث بعملنا، لكننا نريد إنهاء الموسم بقوة».

وأضاف: «نتعامل مع مواجهة برايتون مثل أي مباراة أخرى، فهناك أندية عديدة ترتبط نتائجها بهذه الجولة، ونحن ندرك حجم هذه المسؤولية».

وكان مانشستر يونايتد قد حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، لكن كاريك شدد على أن الفريق يطمح للعودة إلى المنافسة على الألقاب الكبرى.

وأشاد المدرب الإنجليزي بما قدمه آرسنال هذا الموسم، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بقيادة ميكيل أرتيتا.

وقال كاريك: «أهنئ آرسنال وأرتيتا وكل الجهاز الفني واللاعبين، لقد استحقوا اللقب بفضل العمل الجاد والاستقرار لسنوات».

وأضاف: «هذا هو هدفنا أيضاً. فوز مانشستر يونايتد بالدوري في الماضي لا يعني أننا سنفوز به مجدداً تلقائياً، بل علينا أن نعمل بجد للعودة إلى القمة في أقرب وقت ممكن».