نيكو أوريلي يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

تُوج نيكو أورايلي، مدافع مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الحالي.

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي أن اللاعب البالغ 21 عاماً أظهر قدرات كبيرة ومرونة تكتيكية لافتة، بعدما نجح في اللعب بأكثر من مركز وساهم في منافسة مانشستر سيتي على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

وقال أورايلي في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: «بعد ظهوري الأول مع الفريق الأول الموسم الماضي، كنت أعلم أن هذا العام سيكون فرصة مهمة بالنسبة لي للحصول على دقائق أكثر ومساعدة الفريق إذا واصلت العمل بجد».

وأضاف: «الحصول على هذا العدد من الدقائق وكسب ثقة المدرب وزملائي يعد أفضل إنجاز في مسيرتي حتى الآن».

وتابع اللاعب الشاب: «أنا متحمس لإنهاء الموسم بقوة، ثم خوض كأس العالم للمرة الأولى، قبل العودة إلى مانشستر سيتي والعمل بجد استعداداً للموسم المقبل».