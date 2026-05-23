«مونديال 2026» على موعد مع مطاردة الأرقام التاريخية… رونالدو وميسي ومبابي في سباق المجد

لن يقتصر الصراع في كأس العالم 2026 على المنافسة من أجل رفع الكأس الذهبية، بل سيمتد إلى مطاردة مجموعة من الأرقام القياسية التاريخية التي صمد بعضها لعقود طويلة، في نسخة تبدو مرشحة لكتابة فصول جديدة في تاريخ اللعبة.

وتضم قائمة النجوم المطاردين للأرقام القياسية أسماء بارزة، يتقدمها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي وهاري كين ولوكا مودريتش، إضافة إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال.

وفي الجانب التدريبي، يبرز البلجيكي هوغو بروس مرشحاً لتحطيم الرقم القياسي لأكبر مدرب سناً في تاريخ كأس العالم، والمسجل باسم الألماني أوتو ريهاغل، الذي كان يبلغ 71 عاماً خلال مونديال 2010. وسيبلغ بروس عامه الرابع والسبعين أثناء البطولة المقبلة.

أما على مستوى اللاعبين، فيبرز تحدي العمر في الأدوار الإقصائية؛ حيث يسعى كريستيانو رونالدو، الذي سيتم عامه الـ41 في فبراير (شباط) المقبل، لتحطيم رقم زميله السابق بيبي بصفته أكبر لاعب يُسجل في الأدوار الإقصائية للمونديال بعمر 39 عاماً.

كما يملك مودريتش، الذي تجاوز الأربعين، فرصة تاريخية بدوره، إلى جانب البوسني إدين دجيكو.

وفي قائمة المدربين، يقف الفرنسي ديدييه ديشان على أعتاب تحطيم رقم الألماني هيلموت شون، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بصفته مدرباً في كأس العالم بـ25 مباراة.

ويمتلك ديشان حالياً 19 مباراة، وسيحتاج إلى بلوغ ربع النهائي مع فرنسا لمعادلة الرقم، مع إمكانية تجاوزه إذا واصل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة.

كما تفصل ديشان 3 انتصارات فقط عن تحطيم رقم شون بصفته أكثر المدربين تحقيقاً للفوز في تاريخ المونديال.

وفي سباق الجوائز الفردية، تبدو جائزة أصغر لاعب يفوز بالكرة الذهبية للمونديال، والمسجلة باسم البرازيلي رونالدو نازاريو بعمر 21 عاماً في نسخة 1998، مهددة من جيل جديد من المواهب، يتقدمهم لامين يامال وفرانكو ماستانتونو وإستيفاو وديزيريه دوي.

أما في قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ كأس العالم، فيملك ميسي 16 فوزاً، بفارق انتصار واحد فقط خلف الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الرقم القياسي بـ17 انتصاراً.

وفي سباق الهدافين التاريخيين، ما زال كلوزه يتصدر برصيد 16 هدفاً، لكن مبابي بـ12 هدفاً وميسي بـ13 هدفاً يقتربان بقوة من تهديد هذا الرقم، خصوصاً أن النجم الفرنسي سجل 11 هدفاً في آخر 11 مباراة مونديالية خاضها.

كما يبقى الباب مفتوحاً أمام هاري كين والبرازيلي نيمار وكريستيانو رونالدو، الذين يمتلك كل منهم 8 أهداف في البطولة.

وفي حراسة المرمى، يطارد كورتوا رقم الإنجليزي بيتر شيلتون والفرنسي فابيان بارتيز، بعدما خرج بشباك نظيفة في 7 مباريات، مقابل 10 مباريات للثنائي التاريخي.

كما تفصل الحارس البلجيكي 5 مباريات فقط عن رقم الفرنسي هوغو لوريس بصفته أكثر حارس مشاركة في تاريخ كأس العالم.

ويستعد ميسي ورونالدو أيضاً لدخول التاريخ عبر خوض المشاركة السادسة لهما في كأس العالم، لينفردا بالرقم القياسي، متجاوزين الرباعي لوتار ماتيوس ورافاييل ماركيز وأندريس جواردادو وأنطونيو كارفاخال.

كما يطارد ميسي ومبابي رقم البرازيلي كافو الذي خاض 3 مباريات نهائية في كأس العالم.

وفي جانب آخر، يملك مبابي فرصة تاريخية للانضمام إلى المجري ساندور كوتشيس والألماني جيرد مولر، في حال سجل ثلاثية خلال المباراة الافتتاحية أمام السنغال، ليصبح ثالث لاعب يسجل «هاتريك» في نسختين مختلفتين ومتتاليتين من كأس العالم.