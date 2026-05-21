يوفنتوس مهدد بكارثة الغياب عن «دوري الأبطال»

وضع يوفنتوس نفسه في مأزق كبير حين سقط، الأحد الماضي، على أرضه أمام فيورنتينا، إذ بات موسمه مُهدَّداً بالتحوُّل إلى كارثة؛ نتيجة خروجه من المراكز الـ4 الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل مرحلة على ختام الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يختتم يوفنتوس موسمه الأحد على أرض جاره تورينو في أحد أكثر مواجهات الديربي في أوروبا اختلالاً في موازين القوى، إذ لم يخسر أمام «تورو» منذ 11 عاماً، لكن الضغوط كبيرة لتحقيق الفوز على الفريق النبيذي الذي لا يعكس مركزه في منتصف الترتيب قدرته على تعقيد مهمة الكبار.

وبدا يوفنتوس في طريقه لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، لكن الخسارة المؤلمة على أرضه أمام فيورنتينا 0 - 2 في المرحلة الماضية، تركت فريق المدرب لوتشانو سباليتي في المركز السادس، وبحاجة إلى مساعدة من الآخرين للمشارَكة بدوري الأبطال حتى في حال فوزه على تورينو.

وتولى سباليتي تدريب يوفنتوس في أكتوبر (تشرين الأول) حين كان الفريق في المركز السابع، من أجل ضمان تحقيق هدف النادي هذا الموسم، وهو التأهل مجدداً إلى دوري الأبطال. لكن الغياب عن المسابقة القارية الأم يبدو مرجحاً، ما سيؤثر على عائدات النادي ونشاطه في سوق الانتقالات الصيفية.

ويتخلف يوفنتوس بفارق نقطتين عن كل من روما الرابع الذي يحلُّ ضيفاً على فيرونا الهابط إلى الدرجة الثانية، وميلان الذي يحتل المركز الثالث قبل مباراته مع كالياري على ملعبه «سان سيرو».

كما يقف كومو الخامس في طريق يوفنتوس في المرحلة الختامية التي يستضيف فيها كريمونيزي في مباراة سيكون لها تأثير على سباق دوري أبطال أوروبا، وعلى هوية الهابط الثالث إلى الدرجة الثانية بصحبة بيزا وفيرونا.

ويحتلُّ كريمونيزي المركز الـ18 المؤدي إلى الدرجة الثانية، لكن بفارق نقطة واحدة خلف ليتشي الـ17 الذي يستضيف جنوا. وكان ميلان يعيش أزمةً قبل أن يمنحه فوزه الحاسم في جنوا نهاية الأسبوع الماضي أفضليةً للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، بينما ضمن كالياري البقاء في دوري الأضواء بفوزه على تورينو 2 - 1.

ومن المتوقع أن يملأ أكثر من 70 ألف مشجع مدرجات «سان سيرو»، ليخلقوا أجواءً مختلفة جذرياً عن آخر مباراة خاضها الفريق على أرضه، حين غادرت الجماهير المدرجات احتجاجاً بعد التأخر بـ3 أهداف أمام أتالانتا 2 - 3.

وأجبرت تلك الهزيمة المالك الأميركي - الإيطالي لميلان، جيري كاردينالي، على الدفاع علناً عن نفسه في مواجهة انتقادات الجماهير التي اتهمته بالاهتمام بالأرباح أكثر من النتائج داخل الملعب، ملمحاً إلى تغييرات كبيرة متوقعة هذا الصيف.

وتتجه أنظار مشجعي المنتخب الكرواتي إلى «سان سيرو» مع التوقع بمشاركة قائدهم المخضرم لوكا مودريتش.

وكان متوقعاً أن يغيب نجم خط الوسط عن بقية الموسم بعد تعرُّضه لكسر في عظم الوجنة إثر تصادم بالرأس مع لاعب وسط يوفنتوس مانويل لوكاتيلي الشهر الماضي، لكن بعد أقل من شهر على خضوعه لعملية جراحية التي قيل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» حينها إنها ستبعده عن الملاعب حتى نهائيات كأس العالم هذا الصيف، بات من شبه المؤكد أن يشارك مودريتش في التشكيلة الأساسية لمباراة عطلة نهاية الأسبوع.

وقد تدرَّب قائد كرواتيا، هذا الأسبوع، وهو يرتدي قناعاً واقياً للوجه، وسيكون ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب ماسيميليانو أليغري أمام كالياري ما لم تحدث مفاجأة.

ويملك مودريتش خيار العودة إلى ميلان بعد مشاركته المونديالية الأخيرة، لأنَّ هناك بنداً في عقد ابن الـ40 عاماً لتمديد بقائه في «سان سيرو» لموسم إضافي.

ومن المقرر أن يخوض نابولي ضد ضيفه أودينيزي مباراته الأخيرة بقيادة أنتونيو كونتي، الأحد، ضمن 5 لقاءات هامشية هذا الأسبوع، كونها غير مؤثرة على الصراع الأوروبي وتجنب الهبوط.

وأبدى كونتي في وقت سابق من الشهر الحالي اهتمامه بالعودة لتدريب المنتخب الإيطالي المأزوم خلفاً لجينارو غاتوزو الذي استقال عقب فشل التأهل إلى كأس العالم.

ويمتد عقد كونتي الذي تُوِّج مع نابولي بطلاً للدوري في مايو (أيار) الماضي في عامه الأول مع الفريق، حتى يونيو (حزيران) 2027، لكنه كان قريباً من المغادرة قبل انطلاق الموسم الحالي؛ بسبب خلافات مع رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس. ولن يتم إعلان هوية مدرب المنتخب الإيطالي والذي سيكون الرابع منذ يونيو 2023، قبل يونيو المقبل لأن منصب رئيس الاتحاد المحلي للعبة شاغر منذ استقالة غابريالي غرافينا، وسيتم انتخاب خلف له في 22 يونيو خلال جلسة استثنائية في روما.

ويدخل نابولي المرحلة الختامية ضامناً مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل كونه يحتل الوصافة بفارق 5 نقاط عن كومو الخامس.

ويختتم إنتر، المتوج بثنائية الدوري والكأس، موسمه السبت في ضيافة بولونيا.