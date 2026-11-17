ما زالت إدارة الفيصلي تنتظر وصول فيرناندو باتشيكو، حارس الفريق الأول لكرة القدم، الذي غادر بعد إجازة الأيام السبعة التي منحها مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني، وذلك بعد تأجيل لقاء الدرعية.

وجاء التوقف تزامناً مع قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها السعودية، حيث تم تأجيل الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، ومنها مباراة الفيصلي والدرعية التي تم تحديدها يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله ببريدة بعد نقلها من المجمعة؛ وذلك بسبب أعمال الزراعة الشتوية لملعب مدينة المجمعة.

وجاءت مغادرة الحارس باتشيكو بعد الإجازة فوراً، ولكنه تأخر في العودة؛ إذ لم يشارك في المباراتين التجريبيتين أمام الشباب والرياض، مؤكداً أن التأخير يعود لبعض الحجوزات المتعلقة بالعودة.

وسيصل الحارس خلال الأيام القادمة فور الانتهاء من بعض الترتيبات.

محمد الحساوي حارس فريق الفيصلي (نادي الفيصلي)

وعلى صعيد آخر، تأكد غياب حارس الفيصلي الآخر محمد الحساوي عن تدريبات فريقه الاعتيادية، وذلك لوفاة بنته.

وتلقى الحساوي قبل تدريبات فريقه مساء الثلاثاء خبر الوفاة، ليغادر فوراً إلى مدينة الأحساء. وبدورها، سمحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بمغادرة اللاعب.

من جانبها، قدمت إدارة الفيصلي برئاسة المهندس عبد المجيد العميم خالص وأصدق المواساة إلى أسرة الحارس محمد الحساوي، سائلين المولى القدير أن يغفر للفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنه سميع مجيب الدعاء.