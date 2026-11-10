هل تدفع الكرة السعودية ثمن تكدس اللاعبين في الأندية الكبرى؟

تثير محدودية مشاركة بعض اللاعبين السعوديين مع أنديتهم تساؤلات كثيرة بشأن تأثير تكدس المواهب المحلية في الفرق الكبرى على مستقبل هؤلاء اللاعبين وفرص حضورهم مع المنتخب السعودي، الذي يستعد لاستحقاقات مقبلة، أبرزها كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة. ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تعود إلى الواجهة قضية انتقال اللاعبين الذين لا يحصلون على دقائق كافية إلى أندية تتيح لهم المشاركة بانتظام، بما يخدم مسيرتهم الفنية ويعزز خيارات «الأخضر».

وتبرز تجربة مراد هوساوي بوصفها إحدى الحالات التي تعكس هذه الإشكالية، بعدما انتقل في يناير (كانون الثاني) الماضي من الخليج إلى الهلال بصفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، إثر منافسة عدة أندية على التعاقد معه. ونجح الهلال في حسم الصفقة، في ظل رغبة اللاعب وإلحاحه على الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة والمنافسة، قبل أن يختار العرض الهلالي من بين العروض المقدمة إليه.

ولم تكن بداية هوساوي مع الهلال مشجعة إلى حد كبير، إذ واجه صعوبة في ترك بصمته خلال مشاركاته المحدودة، ومن بينها مواجهة السد القطري في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي دخلها بديلاً وأهدر خلالها عدداً من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل ويودع الهلال البطولة بركلات الترجيح.

وأثارت تلك المواجهة تساؤلات بشأن تأثيرها في فرص اللاعب اللاحقة، في ظل محدودية مشاركاته تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزاغي، الذي اعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين، فيما لم يحصل عدد من عناصر الفريق على فرص كافية. وتزامن ذلك مع موسم فقد فيه الهلال لقب الدوري السعودي، واكتفى بالتتويج بكأس الملك، وسط تساؤلات بشأن تأثير الاعتماد المتكرر على مجموعة بعينها في إرهاق اللاعبين.

وكان هوساوي قد تلقى نصائح بعدم الاستعجال في الانتقال إلى نادٍ كبير يضم عدداً وافراً من النجوم، خشية فقدان مركزه الأساسي وفرصه في الانضمام إلى المنتخب السعودي. وتزامنت محدودية مشاركاته مع استبعاده من قائمة «الأخضر» في مونديال 2026، ثم غيابه عن خيارات المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، رغم معرفة الأخير بإمكاناته الفنية.

وتعود العلاقة الفنية بين دونيس وهوساوي إلى فترة عمل المدرب مع الخليج، حين استقطب النادي اللاعب من أحد، وأسهم المدرب اليوناني في تطوير مستواه ومنحه فرصة المشاركة أساسياً، قبل أن يصبح ضمن الأسماء السعودية التي حضرت في كأس العرب 2025 بالدوحة، خلال فترة قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينارد للمنتخب.

وتعيد هذه الحالة طرح تساؤل أوسع بشأن تعاقد الأندية المقتدرة مالياً مع لاعبين سعوديين صاعدين من أندية أخرى، في إطار سعيها إلى تعزيز صفوفها، مقابل الصعوبات التي قد يواجهها هؤلاء اللاعبون في الحصول على فرص منتظمة، وسط وفرة النجوم المحليين والأجانب. وهي قضية سبق أن استدعت إقرار أنظمة تنظم بعض حالات الانتقال خلال سنوات ماضية، إلا أن الظاهرة استمرت، وإن شهدت تراجعاً في بعض جوانبها.

سلطان هارون نموذج للاعب مميز حصل على فرصته بالإعارة مع الاتفاق قادما من القادسية (نادي الاتفاق)

وفي المقابل، تقدم تجربة سلطان هارون نموذجاً مختلفاً للتعامل مع محدودية فرص المشاركة، بعدما أعاره القادسية إلى الاتفاق بعد قرابة شهرين من شراء عقده، إلى جانب زميله أحمد السياحي من نادي الرياض.

وجاءت إعارة هارون بعدما رأى المدرب الآيرلندي رودجرز أن فرص مشاركته مع القادسية في المسابقات التي ينافس فيها الفريق ستكون محدودة، بخلاف زميله السياحي الذي بدأ يحصل على فرص لتمثيل الفريق.

واستفاد هارون من انتقاله إلى الاتفاق، حيث قدم مستويات جيدة، وسجل هدفاً رائعاً في شباك الاتحاد ضمن منافسات الدوري، وأظهر مهارات مميزة خلال التدريبات وبعض المباريات التي شارك فيها. ومع بلوغه 20 عاماً، تبرز أهمية هذه التجربة في منحه مزيداً من الخبرة، تمهيداً لعودته إلى القادسية بقدرات تنافسية أكبر.

ولا تقتصر المطالب بإتاحة فرص أوسع للاعبين السعوديين على المتابعين، إذ سبق أن طرح عدد من المدربين، خصوصاً في الأندية المتوسطة وتلك التي تصارع سنوياً من أجل البقاء، هذه القضية خلال اجتماع عُقد قبل قرابة موسمين. وتركزت مطالبهم على أهمية تدوير اللاعبين الذين لا يجدون فرصاً كافية مع أنديتهم، من خلال تسهيل انتقالهم إلى فرق تحتاج إلى خدماتهم، وتستطيع منحهم فرص المشاركة الأساسية، بما يرفع حدة المنافسة ويعزز تطور اللاعبين وإمكانات بروزهم.

واستشهد بعض المدربين بتجربة فراس البريكان، الذي انتقل من النصر إلى الفتح، ونجح في تقديم مستويات لافتة، قبل انتقاله إلى الأهلي، ليصبح أحد الخيارات الأساسية في المنتخب السعودي الأول.

وتبرز أيضاً تجربة الحارس نواف العقيدي، الذي حصل على فرصة المشاركة أساسياً مع الفتح في الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه معاراً من النصر خلال فترة التسجيل الشتوية، قبل أن يعود بعدها إلى المنتخب السعودي.

وتعكس تجربتا البريكان والعقيدي أهمية حصول اللاعب على دقائق مشاركة منتظمة، حتى إن تطلب ذلك الانتقال إلى نادٍ أقل من حيث الشعبية والجماهيرية والأضواء، أو تقديم تنازلات في الجانب المادي، مقابل المحافظة على تطوره الفني وتعزيز فرص حضوره الدولي.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تتجه الأنظار إلى الأندية الكبرى التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين السعوديين، لمعرفة مدى استعدادها لإتاحة الفرصة أمام العناصر محدودة المشاركة للانتقال إلى أندية أخرى، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال، بما يمنحها مساحة أكبر لاكتساب الخبرة والعودة إلى المنافسة على مقاعد المنتخب.