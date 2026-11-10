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الرياضة رياضة سعودية

هل تدفع الكرة السعودية ثمن تكدس اللاعبين في الأندية الكبرى؟

ابتعاد مراد عن «الأخضر» يعيد الجدل... وتجارب البريكان والعقيدي وهارون تبرز أهمية دقائق اللعب

مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)
مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)
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هل تدفع الكرة السعودية ثمن تكدس اللاعبين في الأندية الكبرى؟

مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)
مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)

تثير محدودية مشاركة بعض اللاعبين السعوديين مع أنديتهم تساؤلات كثيرة بشأن تأثير تكدس المواهب المحلية في الفرق الكبرى على مستقبل هؤلاء اللاعبين وفرص حضورهم مع المنتخب السعودي، الذي يستعد لاستحقاقات مقبلة، أبرزها كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة. ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تعود إلى الواجهة قضية انتقال اللاعبين الذين لا يحصلون على دقائق كافية إلى أندية تتيح لهم المشاركة بانتظام، بما يخدم مسيرتهم الفنية ويعزز خيارات «الأخضر».

وتبرز تجربة مراد هوساوي بوصفها إحدى الحالات التي تعكس هذه الإشكالية، بعدما انتقل في يناير (كانون الثاني) الماضي من الخليج إلى الهلال بصفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، إثر منافسة عدة أندية على التعاقد معه. ونجح الهلال في حسم الصفقة، في ظل رغبة اللاعب وإلحاحه على الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة والمنافسة، قبل أن يختار العرض الهلالي من بين العروض المقدمة إليه.

ولم تكن بداية هوساوي مع الهلال مشجعة إلى حد كبير، إذ واجه صعوبة في ترك بصمته خلال مشاركاته المحدودة، ومن بينها مواجهة السد القطري في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي دخلها بديلاً وأهدر خلالها عدداً من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل ويودع الهلال البطولة بركلات الترجيح.

وأثارت تلك المواجهة تساؤلات بشأن تأثيرها في فرص اللاعب اللاحقة، في ظل محدودية مشاركاته تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزاغي، الذي اعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين، فيما لم يحصل عدد من عناصر الفريق على فرص كافية. وتزامن ذلك مع موسم فقد فيه الهلال لقب الدوري السعودي، واكتفى بالتتويج بكأس الملك، وسط تساؤلات بشأن تأثير الاعتماد المتكرر على مجموعة بعينها في إرهاق اللاعبين.

وكان هوساوي قد تلقى نصائح بعدم الاستعجال في الانتقال إلى نادٍ كبير يضم عدداً وافراً من النجوم، خشية فقدان مركزه الأساسي وفرصه في الانضمام إلى المنتخب السعودي. وتزامنت محدودية مشاركاته مع استبعاده من قائمة «الأخضر» في مونديال 2026، ثم غيابه عن خيارات المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، رغم معرفة الأخير بإمكاناته الفنية.

وتعود العلاقة الفنية بين دونيس وهوساوي إلى فترة عمل المدرب مع الخليج، حين استقطب النادي اللاعب من أحد، وأسهم المدرب اليوناني في تطوير مستواه ومنحه فرصة المشاركة أساسياً، قبل أن يصبح ضمن الأسماء السعودية التي حضرت في كأس العرب 2025 بالدوحة، خلال فترة قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينارد للمنتخب.

وتعيد هذه الحالة طرح تساؤل أوسع بشأن تعاقد الأندية المقتدرة مالياً مع لاعبين سعوديين صاعدين من أندية أخرى، في إطار سعيها إلى تعزيز صفوفها، مقابل الصعوبات التي قد يواجهها هؤلاء اللاعبون في الحصول على فرص منتظمة، وسط وفرة النجوم المحليين والأجانب. وهي قضية سبق أن استدعت إقرار أنظمة تنظم بعض حالات الانتقال خلال سنوات ماضية، إلا أن الظاهرة استمرت، وإن شهدت تراجعاً في بعض جوانبها.

سلطان هارون نموذج للاعب مميز حصل على فرصته بالإعارة مع الاتفاق قادما من القادسية (نادي الاتفاق)

وفي المقابل، تقدم تجربة سلطان هارون نموذجاً مختلفاً للتعامل مع محدودية فرص المشاركة، بعدما أعاره القادسية إلى الاتفاق بعد قرابة شهرين من شراء عقده، إلى جانب زميله أحمد السياحي من نادي الرياض.

وجاءت إعارة هارون بعدما رأى المدرب الآيرلندي رودجرز أن فرص مشاركته مع القادسية في المسابقات التي ينافس فيها الفريق ستكون محدودة، بخلاف زميله السياحي الذي بدأ يحصل على فرص لتمثيل الفريق.

واستفاد هارون من انتقاله إلى الاتفاق، حيث قدم مستويات جيدة، وسجل هدفاً رائعاً في شباك الاتحاد ضمن منافسات الدوري، وأظهر مهارات مميزة خلال التدريبات وبعض المباريات التي شارك فيها. ومع بلوغه 20 عاماً، تبرز أهمية هذه التجربة في منحه مزيداً من الخبرة، تمهيداً لعودته إلى القادسية بقدرات تنافسية أكبر.

ولا تقتصر المطالب بإتاحة فرص أوسع للاعبين السعوديين على المتابعين، إذ سبق أن طرح عدد من المدربين، خصوصاً في الأندية المتوسطة وتلك التي تصارع سنوياً من أجل البقاء، هذه القضية خلال اجتماع عُقد قبل قرابة موسمين. وتركزت مطالبهم على أهمية تدوير اللاعبين الذين لا يجدون فرصاً كافية مع أنديتهم، من خلال تسهيل انتقالهم إلى فرق تحتاج إلى خدماتهم، وتستطيع منحهم فرص المشاركة الأساسية، بما يرفع حدة المنافسة ويعزز تطور اللاعبين وإمكانات بروزهم.

واستشهد بعض المدربين بتجربة فراس البريكان، الذي انتقل من النصر إلى الفتح، ونجح في تقديم مستويات لافتة، قبل انتقاله إلى الأهلي، ليصبح أحد الخيارات الأساسية في المنتخب السعودي الأول.

وتبرز أيضاً تجربة الحارس نواف العقيدي، الذي حصل على فرصة المشاركة أساسياً مع الفتح في الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه معاراً من النصر خلال فترة التسجيل الشتوية، قبل أن يعود بعدها إلى المنتخب السعودي.

وتعكس تجربتا البريكان والعقيدي أهمية حصول اللاعب على دقائق مشاركة منتظمة، حتى إن تطلب ذلك الانتقال إلى نادٍ أقل من حيث الشعبية والجماهيرية والأضواء، أو تقديم تنازلات في الجانب المادي، مقابل المحافظة على تطوره الفني وتعزيز فرص حضوره الدولي.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تتجه الأنظار إلى الأندية الكبرى التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين السعوديين، لمعرفة مدى استعدادها لإتاحة الفرصة أمام العناصر محدودة المشاركة للانتقال إلى أندية أخرى، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال، بما يمنحها مساحة أكبر لاكتساب الخبرة والعودة إلى المنافسة على مقاعد المنتخب.

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انتصار وحيد في 35 مباراة... ثلاثي قاع الدوري السعودي غارق في أزمته

مدرب التعاون يفكر في كيفية تحقيق الفوز الأول في الدوري (نادي التعاون)
مدرب التعاون يفكر في كيفية تحقيق الفوز الأول في الدوري (نادي التعاون)
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انتصار وحيد في 35 مباراة... ثلاثي قاع الدوري السعودي غارق في أزمته

مدرب التعاون يفكر في كيفية تحقيق الفوز الأول في الدوري (نادي التعاون)
مدرب التعاون يفكر في كيفية تحقيق الفوز الأول في الدوري (نادي التعاون)

انتصار وحيد في 35 مباراة؛ تلك حصيلة الفتح والتعاون وأبها بعد انقضاء الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، في بداية كارثية وضعت الفرق الـ3 في مراكز الهبوط المباشر، بعدما جمعت مجتمِعة 14 نقطة فقط من أصل 105 نقاط ممكنة، في مشهد يبدو أشد قسوة على التعاون الذي اعتاد المنافسة على مراكز المقدمة خلال المواسم الأخيرة.

ولم تتجاوز نسبة الانتصارات الجماعية للفرق الثلاثة 2.9 في المائة، بعدما تكبدت 23 هزيمة، مقابل 11 تعادلاً، في حين جاء الانتصار الوحيد من نصيب الفتح، ليبقى التعاون وأبها دون أي فوز حتى الآن.

وتكشف الأرقام عن أزمة هجومية ودفاعية مشتركة، بعدما سجلت الفرق الثلاثة 23 هدفاً فقط، بمعدل 0.66 هدف في المباراة، مقابل استقبال 64 هدفاً، بمعدل 1.83 هدف؛ مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها في محاولاتها الابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويبدو الفتح، صاحب المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، أفضل الثلاثي من حيث عدد الانتصارات، بعدما حقق فوزاً واحداً، و3 تعادلات، مقابل 8 هزائم، خلال 12 مباراة، إلا إن امتلاكه الانتصار الوحيد لا يحجب حقيقة أنه صاحب الدفاع الأكثر استقبالاً للأهداف بينها، بعدما اهتزت شباكه 25 مرة، مقابل تسجيل 10 أهداف.

ويعكس هذا التباين جانباً من أزمة الفريق؛ فالفتح يتفوق هجومياً على منافسيه المباشرين عند مراكز الهبوط المباشر، لكنه لم ينجح في ترجمة ذلك إلى نتائج تمنحه هامشاً أكبر من الأمان، بعدما استقبل ما يزيد على هدفين في المباراة الواحدة.

وفي المقابل، تبدو أزمة التعاون مختلفة بعض الشيء؛ إذ يقبع في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، بعدما تعادل في 5 مباريات وخسر 7، دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار خلال 12 مواجهة.

وتكشف حصيلته الهجومية عن أحد أبرز أسباب هذا التعثر، بعدما سجل 6 أهداف فقط، بمعدل نصف هدف في المباراة، ليكون صاحب أضعف هجوم بين الثلاثي، في وقت استقبلت خلاله شباكه 20 هدفاً.

ورغم أن التعاون نجح في الخروج بنقطة التعادل 5 مرات، فإن عجزه عن حسم أي مواجهة لمصلحته أبقاه في دائرة الخطر، وأفقده فرصة الاستفادة من المباريات التي كان قريباً خلالها من تحقيق انتصاره الأول.

وكانت مواجهته الأخيرة أمام الاتفاق مثالاً واضحاً على ذلك، بعدما تقدم بهدف عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة الـ90، ليخرج بنقطة جديدة بدلاً من 3 نقاط كان في أمسّ الحاجة إليها، وقبلها كان في طريقه لاقتناص نقطة ثمينة أمام القادسية قبل أن تستقبل شباكه هدفا قاتلاً في الدقيقة الـ96.

وتتضاعف المفارقة في حالة التعاون بالنظر إلى نتائجه القارية، بعدما نجح في حسم تأهله إلى دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا2»، في الوقت الذي لا يزال فيه عاجزاً عن تحقيق انتصاره الأول محلياً.

ويطرح هذا التباين تساؤلات بشأن قدرة الفريق على نقل شخصيته الآسيوية إلى الدوري، خصوصاً مع اختلاف طبيعة المنافسة وضغط المباريات وتعدد الغيابات.

نادي الفتح هو الوحيد الذي حقق انتصاراً بين ثلاثي قاع الدوري (نادي الفتح)

أما أبها، فيقبع في المركز الأخير بـ3 نقاط من 11 مباراة، بعدما تعادل 3 مرات، وخسر 8 مواجهات، مسجلاً 7 أهداف ومستقبِلاً 19 هدفاً.

ورغم أن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، فإنه خرج بنقطة من مواجهته الأخيرة أمام الاتحاد، في نتيجة قد تمنحه دفعة معنوية قبل استئناف المنافسات، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع تولى الكرواتي تيو بيريجا قيادة الفريق، خلفاً لمواطنه دامير بوريتش.

وتمنح فترة التوقف الحالية الأجهزة الفنية فرصة لإعادة تقييم الأداء، واستعادة المصابين، والعمل على رفع الجاهزية البدنية، ومعالجة الأخطاء التي تكررت خلال الجولات الماضية، خصوصاً لدى فريق أبها الذي أعلن قبل أيام من فترة التوقف إقالة دامير بوريتش بصورة رسمية.

وبالنسبة إلى التعاون، فإن الحاجة إلى استعادة العناصر المصابة تبدو أكبر إلحاحاً، بعدما عانى الفريق غيابات في مراكز دفاعية متشابهة، فيما يتطلع الفتح إلى معالجة هشاشته الدفاعية، ويبحث أبها عن ترجمة التغييرات الفنية إلى انتصارات تعيد إليه الأمل.

وتزداد أهمية المرحلة المقبلة مع اقتراب المواجهات المباشرة بين الفرق التي تتنافس للهروب من مراكز الهبوط، وتبرز مواجهة التعاون وأبها المرتقبة بعد التوقف، وفق الجدول المتاح، بوصفها من المحطات المهمة في هذا الصراع، خصوصاً أن الفريقين لم يحققا أي انتصار حتى الآن؛ مما يجعل المباراة فرصة لأحدهما لكسر سلسلة التعثرات، أو استمرار الأزمة في حال انتهائها بالتعادل.

المفارقة المشتركة بين هذه الفرق الـ3، هي تغيير المدربين؛ فقد استهل الفتح موسمه تحت قيادة مدربه الوطني خالد العطوي قبل أن ترافقه الحالة السلبية، ليقرر رحيله والتعاقد مع المغربي جمال السلامي؛ الذي لم تتغير معه الحال بصورة كبيرة باستثناء انتصار وحيد. أما التعاون فقد دشن موسمه بقيادة الصربي زاركو لازيتيتش، قبل أن تقرر الإدارة إقالته بعد الخسارة القاسية بسداسية من الهلال، وتتعاقد مع مواطنه فوك رازوفيتش. أما أبها فاستمر رهانه على مدرب الصعود دامير بوريتش، قبل أن يقرر إقالته وتعيين المدير الفني للفئات السنية الكرواتي تيو بيريجا.

ورغم قتامة الأرقام، فإن الموسم لا يزال في مراحله الأولى، وتبقى أمام الأندية الـ3 فرص كثيرة لتعديل مسارها، لكن استمرار المعدلات الحالية؛ من ضعف التسجيل وكثرة استقبال الأهداف، قد يجعل مهمة الابتعاد عن مراكز الهبوط أعقد مع تقدم الجولات.

بعد التوقف، ستكون هذه الأندية أمام تحديات قوية، أبرزها التعاون في مواجهة الأهلي، أما أبها فسيكون على موعد مع الشباب، في حين سيواجه الفتح نظيره الرياض.

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الرياضة رياضة سعودية

هل تدفع الكرة السعودية ثمن تكدس اللاعبين في الأندية الكبرى؟

مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)
مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)
TT
TT

هل تدفع الكرة السعودية ثمن تكدس اللاعبين في الأندية الكبرى؟

مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)
مراد هوساوي لم يحصل على فرصته رغم أن التوقعات أن موهبته ستكون مختفة (نادي الهلال)

تثير محدودية مشاركة بعض اللاعبين السعوديين مع أنديتهم تساؤلات كثيرة بشأن تأثير تكدس المواهب المحلية في الفرق الكبرى على مستقبل هؤلاء اللاعبين وفرص حضورهم مع المنتخب السعودي، الذي يستعد لاستحقاقات مقبلة، أبرزها كأس آسيا 2027 المقررة في المملكة. ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تعود إلى الواجهة قضية انتقال اللاعبين الذين لا يحصلون على دقائق كافية إلى أندية تتيح لهم المشاركة بانتظام، بما يخدم مسيرتهم الفنية ويعزز خيارات «الأخضر».

وتبرز تجربة مراد هوساوي بوصفها إحدى الحالات التي تعكس هذه الإشكالية، بعدما انتقل في يناير (كانون الثاني) الماضي من الخليج إلى الهلال بصفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية، إثر منافسة عدة أندية على التعاقد معه. ونجح الهلال في حسم الصفقة، في ظل رغبة اللاعب وإلحاحه على الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة والمنافسة، قبل أن يختار العرض الهلالي من بين العروض المقدمة إليه.

ولم تكن بداية هوساوي مع الهلال مشجعة إلى حد كبير، إذ واجه صعوبة في ترك بصمته خلال مشاركاته المحدودة، ومن بينها مواجهة السد القطري في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي دخلها بديلاً وأهدر خلالها عدداً من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل ويودع الهلال البطولة بركلات الترجيح.

وأثارت تلك المواجهة تساؤلات بشأن تأثيرها في فرص اللاعب اللاحقة، في ظل محدودية مشاركاته تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزاغي، الذي اعتمد على مجموعة محددة من اللاعبين، فيما لم يحصل عدد من عناصر الفريق على فرص كافية. وتزامن ذلك مع موسم فقد فيه الهلال لقب الدوري السعودي، واكتفى بالتتويج بكأس الملك، وسط تساؤلات بشأن تأثير الاعتماد المتكرر على مجموعة بعينها في إرهاق اللاعبين.

وكان هوساوي قد تلقى نصائح بعدم الاستعجال في الانتقال إلى نادٍ كبير يضم عدداً وافراً من النجوم، خشية فقدان مركزه الأساسي وفرصه في الانضمام إلى المنتخب السعودي. وتزامنت محدودية مشاركاته مع استبعاده من قائمة «الأخضر» في مونديال 2026، ثم غيابه عن خيارات المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، رغم معرفة الأخير بإمكاناته الفنية.

وتعود العلاقة الفنية بين دونيس وهوساوي إلى فترة عمل المدرب مع الخليج، حين استقطب النادي اللاعب من أحد، وأسهم المدرب اليوناني في تطوير مستواه ومنحه فرصة المشاركة أساسياً، قبل أن يصبح ضمن الأسماء السعودية التي حضرت في كأس العرب 2025 بالدوحة، خلال فترة قيادة المدرب الفرنسي إيرفي رينارد للمنتخب.

وتعيد هذه الحالة طرح تساؤل أوسع بشأن تعاقد الأندية المقتدرة مالياً مع لاعبين سعوديين صاعدين من أندية أخرى، في إطار سعيها إلى تعزيز صفوفها، مقابل الصعوبات التي قد يواجهها هؤلاء اللاعبون في الحصول على فرص منتظمة، وسط وفرة النجوم المحليين والأجانب. وهي قضية سبق أن استدعت إقرار أنظمة تنظم بعض حالات الانتقال خلال سنوات ماضية، إلا أن الظاهرة استمرت، وإن شهدت تراجعاً في بعض جوانبها.

سلطان هارون نموذج للاعب مميز حصل على فرصته بالإعارة مع الاتفاق قادما من القادسية (نادي الاتفاق)

وفي المقابل، تقدم تجربة سلطان هارون نموذجاً مختلفاً للتعامل مع محدودية فرص المشاركة، بعدما أعاره القادسية إلى الاتفاق بعد قرابة شهرين من شراء عقده، إلى جانب زميله أحمد السياحي من نادي الرياض.

وجاءت إعارة هارون بعدما رأى المدرب الآيرلندي رودجرز أن فرص مشاركته مع القادسية في المسابقات التي ينافس فيها الفريق ستكون محدودة، بخلاف زميله السياحي الذي بدأ يحصل على فرص لتمثيل الفريق.

واستفاد هارون من انتقاله إلى الاتفاق، حيث قدم مستويات جيدة، وسجل هدفاً رائعاً في شباك الاتحاد ضمن منافسات الدوري، وأظهر مهارات مميزة خلال التدريبات وبعض المباريات التي شارك فيها. ومع بلوغه 20 عاماً، تبرز أهمية هذه التجربة في منحه مزيداً من الخبرة، تمهيداً لعودته إلى القادسية بقدرات تنافسية أكبر.

ولا تقتصر المطالب بإتاحة فرص أوسع للاعبين السعوديين على المتابعين، إذ سبق أن طرح عدد من المدربين، خصوصاً في الأندية المتوسطة وتلك التي تصارع سنوياً من أجل البقاء، هذه القضية خلال اجتماع عُقد قبل قرابة موسمين. وتركزت مطالبهم على أهمية تدوير اللاعبين الذين لا يجدون فرصاً كافية مع أنديتهم، من خلال تسهيل انتقالهم إلى فرق تحتاج إلى خدماتهم، وتستطيع منحهم فرص المشاركة الأساسية، بما يرفع حدة المنافسة ويعزز تطور اللاعبين وإمكانات بروزهم.

واستشهد بعض المدربين بتجربة فراس البريكان، الذي انتقل من النصر إلى الفتح، ونجح في تقديم مستويات لافتة، قبل انتقاله إلى الأهلي، ليصبح أحد الخيارات الأساسية في المنتخب السعودي الأول.

وتبرز أيضاً تجربة الحارس نواف العقيدي، الذي حصل على فرصة المشاركة أساسياً مع الفتح في الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه معاراً من النصر خلال فترة التسجيل الشتوية، قبل أن يعود بعدها إلى المنتخب السعودي.

وتعكس تجربتا البريكان والعقيدي أهمية حصول اللاعب على دقائق مشاركة منتظمة، حتى إن تطلب ذلك الانتقال إلى نادٍ أقل من حيث الشعبية والجماهيرية والأضواء، أو تقديم تنازلات في الجانب المادي، مقابل المحافظة على تطوره الفني وتعزيز فرص حضوره الدولي.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تتجه الأنظار إلى الأندية الكبرى التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين السعوديين، لمعرفة مدى استعدادها لإتاحة الفرصة أمام العناصر محدودة المشاركة للانتقال إلى أندية أخرى، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال، بما يمنحها مساحة أكبر لاكتساب الخبرة والعودة إلى المنافسة على مقاعد المنتخب.

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الرياضة رياضة سعودية

الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
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الجوهرة بنت سعد بن فيصل تدخل سباق رئاسة الاتحاد السعودي للتنس

الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)
الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود (الشرق الأوسط)

تقدّمت الأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل آل سعود، الثلاثاء، بقائمتها للترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس للدورة 2026–2030، لتدخل المنافسة الانتخابية أمام محمد المسحل والدكتور ناصر عبد الله مهدي، في سباق يُنتظر أن يُحسم خلال الجمعية العمومية الانتخابية المقررة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

القائمة المرشحة للأميرة الجوهرة بنت سعد بن فيصل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة الأميرة الجوهرة 10 مرشحين، تتقدمهم مرشحةً للرئاسة، وعبد الرحمن عبد الله الدايل نائباً للرئيس، إلى جانب ثمانية مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم عبد الرحمن السلامة في التخصص البارالمبي، والدكتور سعد الصقعبي في التخصص الفني، والدكتور عمر السعيد في التخصص القانوني، والدكتور صالح العريفي في التخصص الإداري، ونوف الحمدي ومشاري الهرف في التخصص المالي، وعبد الرحمن الحبي والمهندسة نورة الموسى في التخصص التقني.

صورة ضوئية لاستمارة الترشح لاتحاد التنس (اتحاد التنس)

وترتكز استراتيجية القائمة على توسيع قاعدة ممارسة التنس في المملكة، من خلال تطوير الملاعب وإنشاء منشآت جديدة في مختلف المناطق، وزيادة أعداد الممارسين، والارتقاء بمستوى المنافسات المحلية، إلى جانب دعم فرص احتراف اللاعبين واللاعبات خارج المملكة.

صورة ضوئية للبرنامج الزمني للانتخابات (اتحاد التنس)

وتستهدف القائمة كذلك تعزيز الإيرادات المالية للاتحاد عبر توسيع الشراكات مع القطاع الخاص واستقطاب الرعايات، وزيادة عدد البطولات الدولية التي تستضيفها المملكة، والاستفادة من الإقبال الجماهيري المتنامي على منافسات التنس، فضلاً عن تطوير المنظومة الإدارية والتقنية من خلال التحول الرقمي.

شروط ومعايير الترشح للرئاسة (اتحاد التنس)

ويأتي دخول الأميرة الجوهرة السباق الانتخابي في ظل منافسة مرتقبة مع قائمتَي محمد المسحل وناصر مهدي، اللتين تضمان خبرات متنوعة، وتطرحان برامج تستهدف تطوير اللعبة وتوسيع انتشارها.

محمد المسحل (الشرق الأوسط)

وتضم قائمة المسحل ثمانية مرشحين، يتقدمهم رئيساً، وتوفيق يحيى معافا نائباً للرئيس، فيما تضم قائمة مهدي 11 مرشحاً، وتقوم استراتيجيته على أربع أولويات تشمل توسيع قاعدة الممارسين، وتفعيل دور الأندية، وتطوير المدربين والمواهب، ورفع مستوى المنافسات المحلية والدولية.

الدكتور ناصر مهدي (حسابه في إكس)

ويُغلق باب استقبال طلبات الترشح الخميس 12 نوفمبر عند الساعة الرابعة مساءً، على أن تبدأ مرحلة فحص القوائم الأولية وإجراء المقابلات الشخصية خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر، تليها مراحل الطعون وإعلان القوائم النهائية، وصولاً إلى الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الانتخابية في 30 نوفمبر.

الاتحاد السعودي للتنس فتح باب الترشح لمجلس إدارته (اتحاد التنس)

وتشترط اللائحة الانتخابية إجادة رئيس القائمة المرشحة اللغة الإنجليزية، وألا تقل خبرة كل عضو عن ثماني سنوات، فيما تخضع القوائم لمقابلات شخصية تشمل معايير الخبرة الاستراتيجية والحوكمة والقيادة والشراكات والاستدامة والابتكار.

الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية التي ستنتخب قوائم المرشحين (اتحاد التنس)

وفي إطار الترتيبات الانتخابية، أعلن الاتحاد السعودي للتنس تحديث قائمة الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، التي تضم 37 نادياً، هي: الابتسام، والأخدود، والاتفاق، والاعتماد، والبدائع، والتهامي، والثقبة، والجبيل، والجزيرة، والحريق، والحزم، وحطين، والخويلدية، والدرع، والسر، والسروات، والسلام، والشباب، والشروق، والصفا، والطرف، والعلا، والعمران، والفتح، وفيد، والفيحاء، والفيصلي، والقادسية، والقارة، وكميت، والمحيط، ونجد، والنهضة، والهداية، والهدى، والهلال، والوشم.

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