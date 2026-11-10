تشكيلة «فيفبرو»: جائزة الكرة الذهبية لا تكفي... هاري كين يسقط في اختبار زملائه

ثلاثة وسبعون هدفاً، وكرة ذهبية، وثلاثة ألقاب محلية، ومركز ثالث في كأس العالم، لم تكن كافية ليحصل الإنجليزي هاري كين على مكان بين أفضل 11 لاعباً في العالم، بعدما اختار نحو 20 ألف لاعب محترف تشكيلتهم المثالية لعام 2026، ووضعوا مهاجم بايرن ميونيخ خارجها، في مفارقة تاريخية أعادت فتح النقاش حول المعايير التي تحدد هوية أفضل لاعبي كرة القدم، ومدى اختلاف أحكام الصحافيين عن اختيارات اللاعبين أنفسهم.

فبعد أقل من أسبوعين على احتفال كين بتتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجد قائد المنتخب الإنجليزي نفسه أمام نتيجة غير متوقعة، إذ أصبح أول فائز بالجائزة يغيب عن تشكيلة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو» في العام نفسه منذ إطلاق اختيارات التشكيلة عام 2005، بعدما حل خامساً في تصويت المهاجمين، بفارق 0.8 نقطة مئوية فقط عن النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي حجز المقعد الهجومي الأخير.

ولم تتوقف المفارقات عند كين، إذ كشفت النتائج عن غياب عدد من أبرز نجوم آرسنال رغم تتويجه بالدوري الإنجليزي، واستبعاد الإسباني أوناي سيمون، الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، حتى من قائمة المرشحين، بينما رجحت كفة لاعبين تألقوا في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، في اختيارات أثارت اهتمام الصحافة البريطانية والألمانية والأميركية.

وتكشف قراءة مشتركة لتقارير «سكاي سبورتس» البريطانية، وصحيفة «دي فيلت» الألمانية، ومجلة «سبورتس إليستريتد» الأميركية، و«The Athletic»، أن القضية تتجاوز استبعاد مهاجم واحد، إلى اختلاف جوهري بين طريقتين لتقييم التفوق الفردي؛ الأولى تمنح الصحافيين حق اختيار الأفضل، والثانية تترك الحكم للاعبين الذين يتنافسون داخل الملاعب، من دون أن تتطابق النتائج بالضرورة مع الأرقام التهديفية أو البطولات المحققة.

أسهم المهاجم الإنجليزي في تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية (أ.ف.ب)

ثمانية أعشار النقطة صنعت المفاجأة

تقدم الأرقام التي أوردتها صحيفة «دي فيلت» الألمانية التفسير المباشر لخروج كين من التشكيلة، بعدما حصل على 27.6 في المائة من الأصوات، مقابل 28.4 في المائة لهالاند، في حين تصدر الفرنسي كيليان مبابي تصويت المهاجمين بنسبة 46 في المائة، يليه الإسباني لامين يامال بنسبة 37.4 في المائة، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي بنسبة 29.5 في المائة.

ويعني ذلك أن كين لم يكن بعيداً عن اختيارات زملائه، بل كان على مسافة ضئيلة من دخول التشكيلة، وهو ما يمنح النتيجة بعداً مختلفاً عن مجرد استبعاد لاعب لم يحصل على التأييد الكافي.

وباحتساب الفارق بين نسبتي كين وهالاند على أساس عدد المشاركين البالغ 19 ألفاً و806 لاعبين، فإن ثمانية أعشار النقطة المئوية تعادل نحو 158 صوتاً، مع مراعاة أن النسب المعلنة مقربة إلى منزلة عشرية واحدة. وهذه مقارنة حسابية تقريبية، وليست إعلاناً رسمياً عن الفارق الدقيق في عدد الأصوات.

وكان كين قد دخل سباق التشكيلة المثالية ضمن قائمة نهائية تضم 26 لاعباً، قبل أن يخسر المنافسة على أحد المقاعد الأربعة الهجومية، في الوقت الذي تفوق فيه على مبابي نفسه في سباق الكرة الذهبية بفارق وصفته «سكاي سبورتس» بأنه من بين الأصغر في تاريخ الجائزة.

وتكتسب المفارقة أهمية إضافية بالنظر إلى أن كين أصبح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أول إنجليزي يتوج بالكرة الذهبية منذ مايكل أوين عام 2001، وخامس لاعب إنجليزي يحققها تاريخياً، بعد ستانلي ماثيوز وبوبي تشارلتون وكيفن كيغان وأوين.

ورغم أن جائزة الكرة الذهبية وضعته على قمة كرة القدم العالمية، فإن تصويت زملائه لم يمنحه مكاناً في التشكيلة، لتسجل هذه الحالة سابقة لم تحدث منذ انطلاق اختيارات «فيفبرو» عام 2005.

ثلاثة وسبعون هدفاً وكرة ذهبية وثلاثة ألقاب محلية ومركز ثالث في كأس العالم لم تكن كافية لهاري كين (إ.ب.ا)

73 هدفاً... ولكن المونديال يغيّر الحسابات

قدّم كين واحداً من أبرز مواسمه التهديفية، بعدما سجل 61 هدفاً مع بايرن ميونيخ و12 هدفاً بقميص المنتخب الإنجليزي، بينها ستة أهداف خلال كأس العالم 2026، ليبلغ مجموع أهدافه 73 هدفاً في 65 مباراة مع النادي والمنتخب.

وأسهم المهاجم الإنجليزي في تتويج بايرن ميونيخ بالدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألمانية، كما قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في المونديال، في حصيلة تجمع بين التفوق الفردي والإنجازات الجماعية.

غير أن مجلة «سبورتس إليستريتد» ذهبت في تحليلها إلى أن الأداء في كأس العالم منح بعض منافسي كين أفضلية إضافية في تصويت المحترفين، خصوصاً هالاند وميسي، بينما بدا اختيار مبابي ويامال أقل إثارة للدهشة في ضوء المستويات التي قدماها.

وتبقى هذه القراءة تفسيراً صحافياً للنتائج، وليست دليلاً على الدوافع الفردية للمصوتين، إذ لم ينشر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين تفصيلاً يوضح الأسباب التي دفعت كل لاعب إلى تفضيل مرشح على آخر.

وتثير النتيجة تساؤلاً بشأن الوزن الذي يمنحه اللاعبون للبطولات الكبرى، مقارنة بالأداء المستمر على امتداد الموسم. فهل تكفي الأرقام التهديفية الاستثنائية لترجيح لاعب على آخر؟ أم أن التألق في المونديال، باعتباره البطولة الأكثر متابعة عالمياً، يمنح صاحبه أفضلية تتجاوز الأرقام؟

ويزيد من أهمية هذا التساؤل أن كين نفسه قدم بطولة عالمية مميزة وسجل خلالها ستة أهداف، ما يعني أن غيابه لا يمكن تفسيره ببساطة على أساس عدم نجاحه دولياً.

وتكشف آلية التصويت جانباً مهماً من القصة، إذ لا يعتمد اختيار التشكيلة المثالية على لجنة محدودة من الخبراء، وإنما على مشاركة آلاف اللاعبين المحترفين من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب نظام «فيفبرو»، يختار كل لاعب أفضل ثلاثة مرشحين في كل مركز من المراكز الأربعة، وهي حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم، عبر منصة تصويت إلكترونية.

ويُمنح المقعد الأول لحارس المرمى الأعلى تصويتاً، ثم تُختار ثلاثة أسماء من المدافعين وثلاثة من لاعبي الوسط وثلاثة من المهاجمين، بينما يذهب المقعد الحادي عشر إلى لاعب الميدان الأعلى تصويتاً من بين بقية المرشحين الذين لم يدخلوا التشكيلة.

وأنتج هذا النظام تشكيلة غير تقليدية بطريقة 3 - 3 – 4، ضمت أربعة مهاجمين، وهو ما جعل غياب كين أكثر إثارة للانتباه، إذ لم تكن المنافسة على مقعد هجومي واحد أو اثنين، وإنما على أربعة مقاعد.

واعتمد التصويت على أداء اللاعبين خلال الفترة الممتدة من 4 أغسطس (آب) 2025 حتى 19 يوليو (تموز) 2026، تاريخ نهائي كأس العالم، مع اشتراط مشاركة المرشح في 30 مباراة رسمية على الأقل خلال تلك الفترة.

قدّم كين واحداً من أبرز مواسمه التهديفية بعدما سجل 61 هدفاً مع بايرن ميونيخ و12 هدفاً بقميص المنتخب الإنجليزي (إ.ب.أ)

وهنا يظهر اختلاف مهم بين تقييم الأداء في موسم محدد وتقييم اللاعب على أساس مكانته العامة أو شعبيته أو تاريخه. فوجود أربعة مهاجمين في التشكيلة لا يعني بالضرورة أن الأربعة يتفوقون على كين في جميع المؤشرات الفنية، وإنما أنهم حصلوا على أصوات أكثر ضمن نظام الاختيار المعتمد.

وفي المقابل، تعتمد الكرة الذهبية على لجنة من 100 صحافي، يمثل كل منهم إحدى الدول المائة الأولى في التصنيف العالمي للمنتخبات، وتتولى مجلة «فرانس فوتبول» تنظيم الجائزة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويمنح اختلاف الجهتين المصوتتين نتيجة التصويت دلالة خاصة، لكنه لا يجعل إحدى الجائزتين حكماً نهائياً على الأخرى؛ فلكل منهما آليتها ومعاييرها وفترة تقييمها.

ديفيد رايا (رويترز)

آرسنال بطل إنجلترا... وحارسه الناجي الوحيد

لم تكن مفاجأة كين الوحيدة في اختيارات المحترفين، إذ سلطت «سبورتس إليستريتد» الضوء على الغياب الواسع لنجوم آرسنال، رغم نجاح الفريق اللندني في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتصر حضور آرسنال على الحارس الإسباني ديفيد رايا، بينما غاب عن التشكيلة عدد من أبرز عناصر الفريق، وفي مقدمتهم الإنجليزي ديكلان رايس، والفرنسي ويليام ساليبا، والبرازيلي غابرييل.

ويطرح هذا الغياب مفارقة مختلفة عن حالة كين، إذ إن التتويج الجماعي بإحدى أقوى بطولات الدوري في العالم لم يضمن الاعتراف الفردي لمعظم العناصر التي أسهمت في تحقيق اللقب.

وفي خط الوسط، فضّل اللاعبون الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، على مواطنه رايس، رغم الدور البارز الذي أداه الأخير مع آرسنال.

وكان رايس قد تحدث في مقابلة مع مجلة «جي كيو» عن تعامله مع تقييم الآخرين لمستواه، مؤكداً أنه سيواصل العمل لإثبات قدراته مهما اختلفت الآراء بشأنه.وفي المقابلة نفسها، أشاد بالإسباني رودري، الذي اختير ضمن التشكيلة المثالية، واصفاً إياه باللاعب الاستثنائي، ومعبراً عن إعجابه الكبير بقدراته.

ويمنح هذا التصريح جانباً لافتاً للقصة، إذ إن رايس الذي خسر مكانه في التشكيلة أمام منافسين في خط الوسط، سبق أن أشاد بأحدهم، بينما اختار اللاعبون بيلينغهام الذي سجل سبعة أهداف خلال كأس العالم، ورودري الذي أدى دوراً محورياً في وسط المنتخب الإسباني المتوج باللقب، إلى جانب البرتغالي فيتينيا، أحد أبرز عناصر باريس سان جيرمان.

وبذلك وجد آرسنال نفسه ممثلاً بحارس مرماه فقط، بينما ذهبت مقاعد الوسط إلى لاعبين استفادوا من إنجازاتهم الدولية والقارية، في نتيجة تعزز التساؤلات بشأن الوزن النسبي للألقاب المحلية في تصويت المحترفين.

كوبارسي (أ.ب)

دفاع بطل أوروبا يتفوق على دفاع بطل إنجلترا

وامتدت المفاجآت إلى الخط الخلفي، بعدما غاب ساليبا وغابرييل عن التشكيلة، لمصلحة المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديش، لاعبي باريس سان جيرمان، والإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة.

وربط التحليل الأميركي بين هذه النتيجة وتفوق باريس سان جيرمان على آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ نجح الفريق الفرنسي في فرض حضوره على التشكيلة المثالية بثلاثة لاعبين، هم حكيمي ومينديش وفيتينيا.

أما كوبارسي، فقد حظي بإشادة خاصة بعد المستويات التي قدمها في كأس العالم، التي توج بها المنتخب الإسباني.

وأشار التحليل إلى أن المدافع الشاب شارك في ثماني مباريات خلال البطولة، وبلغ عدد تمريراته الخاطئة سبع تمريرات فقط، في حين استقبل دفاع إسبانيا هدفاً واحداً طوال المنافسات.

وتكشف هذه الأرقام عن الدور الذي أداه كوبارسي في التنظيم الدفاعي وبناء اللعب، وهي عناصر قد لا تحظى بالاهتمام الجماهيري نفسه الذي تناله الأهداف والتمريرات الحاسمة، لكنها تكتسب أهمية كبيرة عند تقييم المدافعين.

وكان كوبارسي قد خسر جائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب أمام زميله لامين يامال، قبل أن يحصل على اعتراف مختلف من اللاعبين المحترفين بدخوله التشكيلة المثالية.

وإلى جانب ثنائي باريس سان جيرمان وكوبارسي، غاب عن خط الدفاع عدد من الأسماء البارزة التي كانت ضمن المرشحين، بينهم الهولندي فيرجيل فان دايك، والفرنسي دايو أوباميكانو، والإسباني مارك كوكوريّا.

وتعكس هذه الاختيارات أن التفوق في المنافسات الكبرى، وخصوصاً كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، كان حاضراً بقوة في النتائج النهائية، وإن كان من غير الممكن تحديد حجم تأثير كل بطولة في قرارات المصوتين.

أوناي سيمون (رويترز)

أفضل حارس بالكرة الذهبية خارج المرشحين

وقدمت حراسة المرمى مفارقة أخرى لا تقل أهمية عن استبعاد كين، بعدما غاب الإسباني أوناي سيمون، الفائز بجائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في حفل الكرة الذهبية، حتى عن القائمة النهائية للمرشحين لتشكيلة المحترفين.

وفي المقابل، اختير مواطنه ديفيد رايا، حارس آرسنال، بعد دوره في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي.

ورأت «سبورتس إليستريتد» أن التفوق الدفاعي للمنتخب الإسباني في كأس العالم لم يكن بالضرورة نتيجة كثرة تدخلات سيمون، مشيرة إلى أن الحارس اضطر للتصدي لعشر تسديدات فقط خلال ثماني مباريات.

وتكشف هذه المعلومة عن جانب مهم في تقييم حراس المرمى، إذ قد يستفيد حارس من قوة المنظومة الدفاعية لفريقه، بينما يواجه آخر اختبارات أصعب تتطلب تدخلاً مستمراً، وهو ما يجعل المقارنة بينهما أكثر تعقيداً من مجرد النظر إلى عدد الأهداف المستقبلة أو البطولات المحققة.

وحصل رايا على 10 آلاف و278 صوتاً، بنسبة بلغت 52 في المائة، ليكون اللاعب الأكثر حصولاً على الأصوات في تشكيلة الرجال، متقدماً حتى على مبابي، الذي نال 9105 أصوات بنسبة 46 في المائة.

وتمنح هذه النتيجة حارس آرسنال موقعاً استثنائياً في التصويت، رغم أن التشكيلة لم تضم أياً من زملائه في بقية الخطوط.

كما تؤكد أن تفضيلات المحترفين لم تتطابق مع نتائج الجوائز الفردية الكبرى، سواء في حالة كين أو سيمون، وهو ما يجعل المفارقتين جزءاً من قضية واحدة تتعلق باختلاف طرق تقييم الأداء.

ليونيل ميسي (رويترز)

ميسي يعود إلى القمة... ورونالدو يغيب

في المقابل، حملت التشكيلة المثالية إنجازاً تاريخياً جديداً للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي عاد إلى القائمة للمرة الأولى منذ عام 2023، بعدما غاب عنها في عامي 2024 و2025.

وبظهوره الجديد، رفع ميسي رصيده إلى 18 اختياراً في التشكيلة المثالية، معززاً رقمه القياسي بوصفه أكثر اللاعبين حضوراً فيها منذ انطلاقها.

وجاء اختيار ميسي، البالغ 39 عاماً، بعد حصوله على 29.5 في المائة من الأصوات، متقدماً على هالاند وكين، في نتيجة تعكس استمرار مكانته بين زملائه المحترفين.

كما دخل الإسباني لامين يامال التاريخ بعدما أصبح أول لاعب يُختار مرتين في التشكيلة المثالية قبل بلوغ العشرين، وهو إنجاز يعكس سرعة صعوده إلى الصف الأول بين نجوم اللعبة.

كريستيانو رونالدو (إ.ب.أ)

وفي المقابل، غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن التشكيلة رغم وجوده ضمن قائمة المرشحين النهائية، إلى جانب الفرنسي مايكل أوليسيه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويمنح حضور ميسي وغياب رونالدو مقارنة إضافية، خصوصاً أن اللاعبين ارتبطا لسنوات طويلة بالمنافسة على الجوائز الفردية العالمية.

غير أن نتيجة التصويت لا تكفي وحدها لاستنتاج أن اللاعبين فضلوا ميسي لأسباب تتعلق بالشعبية أو الإرث التاريخي، إذ لا تتوافر بيانات تفصيلية عن دوافعهم، بينما تبقى الاختيارات الرسمية مرتبطة بالفترة الزمنية المحددة لتقييم الأداء.

وتظهر مفارقة أخرى عند النظر إلى الأندية الممثلة في التشكيلة، إذ غاب بايرن ميونيخ بالكامل، رغم امتلاكه الفائز بالكرة الذهبية.

وكان النادي الألماني قد دخل القائمة النهائية بثلاثة لاعبين، هم كين وأوليسيه وأوباميكانو، لكن أياً منهم لم يحصل على الأصوات الكافية لدخول التشكيلة.

وتبدو هذه النتيجة لافتة بالنظر إلى الإنجازات المحلية للفريق، وحصيلة كين التهديفية، لكنها تكشف أيضاً شدة المنافسة على المقاعد المحدودة في التشكيلة.

وفي المقابل، حظي باريس سان جيرمان بثلاثة مقاعد، بينما حصل برشلونة على مقعدين، إلى جانب تمثيل ريال مدريد ومانشستر سيتي وإنتر ميامي وآرسنال.

وعلى مستوى المنتخبات، كان الحضور الإسباني بارزاً بأربعة لاعبين، هم رايا وكوبارسي ورودري ويامال، بعد تتويج المنتخب بكأس العالم.

ويُعد هذا التوزيع مؤشراً على حضور الإنجازات الدولية والقارية في نتائج التصويت، لكنه لا يقدم وحده تفسيراً قاطعاً لكيفية ترتيب اللاعبين أولوياتهم عند الاختيار.

هانا هامبتون (رويترز)

السيدات... سبع لاعبات من الدوري الإنجليزي

ولم تقتصر المفاجآت والأرقام القياسية على تشكيلة الرجال، إذ شهدت التشكيلة المثالية للسيدات حضور سبع لاعبات من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما شاركت 6511 لاعبة محترفة في التصويت.

وضمت التشكيلة الإنجليزية هانا هامبتون، حارسة تشيلسي، وزميلتها لوسي برونز، وأليكس غرينوود، وإيلا تون، وأليسيا روسو، إلى جانب مابي ليون وأليكسيا بوتياس، اللتين انتقلتا إلى الدوري الإنجليزي خلال العام.

وسجلت برونز رقماً قياسياً بظهورها التاسع في التشكيلة المثالية، بينما حضرت الإسبانيتان أيتانا بونماتي وإيريني باريديس وكلوديا بينيا، والزامبية باربرا باندا.

وتصدرت بونماتي تصويت السيدات بحصولها على 3083 صوتاً، بنسبة تقارب 47 في المائة، في استمرار لحضورها القوي في الجوائز الفردية العالمية.

وفي المقابل، غابت عن التشكيلة أسماء قدمت مواسم مميزة، بينها الجامايكية خديجة شو، لاعبة مانشستر سيتي، والمالاوية تيموا تشاوينغا، لاعبة كانساس سيتي كارنت، والإسبانية باتري غيخارّو، والبولندية إيفا بايور، لاعبتا برشلونة.

وتكشف هذه النتائج أن الجدل بشأن الاختيارات لا يقتصر على كرة القدم الرجالية، بل يمتد إلى منافسات السيدات أيضاً، حيث تتباين التقييمات بين الجوائز الفردية والتشكيلات المثالية.

وتعود جذور المفارقة إلى اختلاف طبيعة الجائزتين، إذ تُمنح الكرة الذهبية بناءً على تصويت صحافي، بينما تعتمد تشكيلة «فيفبرو» على أصوات اللاعبين المحترفين، الذين ينظرون إلى منافسيهم وزملائهم من موقع مختلف.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن اللاعبين يمتلكون حكماً أكثر دقة من الصحافيين، أو أن الصحافيين يتأثرون بالأرقام والإنجازات أكثر من اللاعبين، إذ تحتاج مثل هذه الاستنتاجات إلى دراسات وبيانات أوسع من نتائج تصويت واحد.

لكن نتائج عام 2026 تقدم أمثلة واضحة على اختلاف التقديرات، بداية من كين الذي فاز بالكرة الذهبية وغاب عن التشكيلة، مروراً بسيمون الذي توج بجائزة أفضل حارس ولم يدخل قائمة المرشحين، وصولاً إلى نجوم آرسنال الذين حققوا لقب الدوري الإنجليزي دون أن ينعكس ذلك على تمثيلهم الفردي.

وفي الوقت نفسه، استفاد لاعبون آخرون من تألقهم في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، بينما واصل ميسي تعزيز رقمه القياسي، وحصل يامال على اعتراف جديد بمكانته بين أبرز لاعبي العالم.

وبذلك لا تبدو القضية مجرد اختلاف على اسم مهاجم، بل تكشف عن تعدد المعايير التي تُقاس بها الأفضلية في كرة القدم الحديثة، بين الإنتاج الفردي والإنجاز الجماعي والتأثير الفني والحضور في البطولات الكبرى.

ويبقى كين العنوان الأبرز لهذه المفارقة، بعدما جمع خلال عام واحد بين الكرة الذهبية و73 هدفاً وثلاثة ألقاب محلية، لكنه خسر موقعه في تشكيلة العالم بفارق ثمانية أعشار النقطة المئوية.

ففي الوقت الذي منحه فيه الصحافيون لقب أفضل لاعب في العالم، وضعه زملاؤه المحترفون خامساً بين المهاجمين، لتصبح واحدة من أصغر الفوارق في التصويت سبباً في تسجيل سابقة تاريخية استمرت التشكيلة المثالية 21 عاماً دون أن تشهد مثلها.