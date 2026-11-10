حاتم المسحل: الاتفاق يضع «تصفير» العجز المالي أولوية للموسم المقبل

كشف حاتم المسحل، المدير الرياضي بنادي الاتفاق، عن ملامح العمل الفني والإداري داخل النادي، مؤكداً أن الوصول إلى صفر عجز مالي في الموسم المقبل يمثل أحد أبرز الأهداف، إلى جانب العمل على استخراج شهادة الكفاءة المالية لتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المسحل، خلال حديثه مع مشجعي النادي في «إثنينية الاتفاق»، أن اللجنة الفنية، التي تضم عمر باخشوين وحمد المطوع والمدرب آرثر باباس، تتولى قيادة القرار الفني للفريق الأول، مشيراً إلى أن اختيار باباس خلفاً لسعد الشهري جاء بموافقة جماعية، رغم تحقيق الأخير للمطلوب، إلا أن التوجه كان نحو تغيير المنهجية الفنية.

وعلى صعيد الفريق، أشار إلى استمرار موسى ديمبلي حتى نهاية الموسم لارتباطه بعقد مع النادي، فيما كشف عن توجه لبيع عقود بعض اللاعبين أو عدم التجديد معهم لأسباب مالية.

وفيما يتعلق بالصفقات السابقة، أشار إلى أن اختيارات عبد الله مادو وعبد الباسط هندي تمت خلال فترة المدير الرياضي السابق مارك ألين.

وكشف المسحل عن أن غياب السويدي هنريك لارسون قد يمتد حتى الثلث الأول من ديسمبر (كانون الأول)، مما يعني غيابه عن مواجهة الهلال المقررة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، واصفاً غيابه بالمؤثر في مرحلة تتطلب جاهزية جميع العناصر.

وأضاف أن الاتفاق يسعى للحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية، رغم صعوبة المهمة والالتزامات المالية.

وحدد المسحل المركز السادس هدفاً للفريق في دوري المحترفين خلال الموسم الحالي، فيما يتمثل الطموح في البطولة الخليجية بتحقيق اللقب.

وأكد استفادة النادي من مخرجات الفئات السنية، واصفاً مدرسة الاتفاق بأنها منبع للمواهب، وأن الاستثمار في أبنائها يمثل استثماراً في مستقبل النادي والكرة السعودية.

وأوضح المسحل أن تخصيص النادي غير ممكن خلال الفترة الحالية، كما لم يؤكد استمراره مع نهاية الموسم، الذي سيكون الأخير للإدارة الحالية برئاسة شقيقه سامر المسحل.

واختتم حديثه بدعوة الجماهير إلى نبذ الخلافات والتحزبات، والوقوف خلف الفريق والعودة بقوة إلى المدرجات.