جدة تستضيف الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها الأربعاء

تستعد محافظة جدة لاستضافة رالي باها جدة 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية للباها، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة مجموعة من السائقين والملاحين المتنافسين في مختلف الفئات.

وتبدأ فعاليات الرالي، الأربعاء، بإجراءات التسجيل والتدقيق الإداري والفحص الفني للمركبات المشاركة، للتأكد من مطابقتها للوائح والاشتراطات المعتمدة، على أن يُعقد الاجتماع التوجيهي للسائقين ومديري الفرق عند الساعة الثامنة مساءً، لاستعراض التعليمات الفنية المتعلقة بالمنافسات.

ويشهد الخميس، إقامة المؤتمر الصحافي الذي يسبق انطلاق الرالي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، قبل مراسم الانطلاق الرسمية المقررة في وقت لاحق من اليوم.

وتنطلق المنافسات الفعلية الجمعة، بإقامة المرحلة الخاصة الأولى لمسافة 217 كيلومتراً، عبر مسارات صحراوية تتطلب مهارات ملاحية وقدرات فنية للتعامل مع طبيعة التضاريس.

وتُستكمل المنافسات السبت، بإقامة المرحلة الخاصة الثانية لمسافة 104 كيلومترات، ليرتفع مجموع مسافتي المرحلتين الخاصتين إلى 321 كيلومتراً.

وعقب انتهاء المرحلة الأخيرة، تخضع المركبات للفحص الفني النهائي، قبل إعلان النتائج المؤقتة وعقد المؤتمر الصحافي الختامي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، على أن تُعتمد النتائج النهائية من لجنة الحكام، تمهيداً لتتويج الفائزين في مختلف الفئات.

كانت الجولة الأولى من البطولة، التي أُقيمت في حائل، قد شهدت فوز القطري ناصر العطية بالمركز الأول في الترتيب العام، فيما حلَّ السعودي يزيد الراجحي ثانياً، وجاءت السعودية دانية عقيل في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تُختتم بطولة السعودية للباها 2026 بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة في القصيم، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.