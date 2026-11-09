مزاد المركز الوطني للصقور يحقق أرقاماً لافتة حتى ليلته الـ18

لم تعد المشاركة بصفة أساسية في فرق الدوري السعودي مرتبطة باسم اللاعب أو مقدار عقده أو مكانته الفنية جماهيرياً، بل أصبحت الجاهزية والعطاء داخل الملعب المعيار الأهم الذي يمنح اللاعب فرصة الظهور، وهو ما تعكسه بصورة واضحة اختيارات الأندية خلال الموسم الحالي، خصوصاً في ظل تعدد المشاركات المحلية والخارجية، وحرص الأجهزة الفنية على تدوير العناصر ومنح الفرصة للأكثر جاهزية.

وتكشف متابعة دقائق المشاركة في الأندية السعودية عن مشهد إيجابي يتمثل في حصول عدد كبير من اللاعبين المنضمين للمنتخب السعودي على فرص حقيقية، سواء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، أو كأس الملك، أو البطولات القارية والخليجية، مثل دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري أبطال الخليج.

ولم تعد المشاركة في المباريات الثانوية أو البطولات الخارجية مجرد فرصة عابرة، بل تحولت لدى بعض اللاعبين إلى بوابة لانتزاع مكان أساسي في التشكيلة.

وتبرز تجربة الحارس عبد القدوس عطية مثالاً على ذلك، بعدما حصل على فرص للمشاركة مع فريقه في مباريات الدوري وبعض المواجهات الآسيوية، ونجح في الاستفادة من الدقائق التي مُنحت له، ليكون ضمن خيارات المنتخب السعودي. وكذلك الحال مع حارس الخلود حامد يوسف الذي وجد نفسه أمام فرصة أكبر للمشاركة بصفة أساسية في ظل عدم تعاقد النادي مع حارس أجنبي، وهو ما انعكس على حضوره المنتظم، وصولاً إلى انضمامه للمنتخب.

كما قدم محمد العويس نموذجاً للحارس الذي استطاع استثمار مشاركاته وخبرته السابقة، بعدما توج بجائزة أفضل حارس في بطولة كأس الخليج.

وفي خط الدفاع، يبرز عبد الإله العمري بوصفه أحد أبرز المستفيدين من الثقة الفنية في النصر، بعدما نجح في حجز موقع أساسي، الأمر الذي منح المدرب خيارات إضافية في التعامل مع بعض المراكز، ومنها الاستعانة بمارتينيز في مركز الظهير الأيسر، الذي عانى منه الفريق في فترات مختلفة.

كما كان سلطان تنكر وعبد الله الخطيب من أبرز اكتشافات الموسم، بعدما منحهما المدرب الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، والتونسي جلال القادري، مدرب الحزم، فرصة الظهور والمشاركة بصورة منتظمة، ليؤكدا أن الثقة الفنية عندما تقترن بالاجتهاد والجاهزية قادرة على صناعة أسماء جديدة في المنافسة.

وعلى مستوى الأندية الكبرى والاحتراف الخارجي، هناك مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين تحولوا إلى عناصر حاضرة باستمرار في حسابات مدربيهم.

ففي الهلال والنصر، يشارك حسان تمبكتي وعلي لاجامي ونواف بوشل ومحمد محزري وسعود عبد الحميد، المحترف في لانس الفرنسي، ومحمد أبو الشامات مع القادسية، بصورة منتظمة، مع حصول عدد منهم على دقائق لعب مرتفعة، وهو ما يعزز حضورهم الفني ويمنحهم الاستمرارية المطلوبة.

ولا يقتصر المشهد على هذه الأسماء؛ إذ يواصل متعب الحربي الظهور في عدد من المباريات، فيما أصبحت مجموعة من اللاعبين، يتقدمهم الجوير وفارس عابدي ومختار علي ومحمد كنو وزياد الجهني وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري وعبد الملك العييري، ضمن الخيارات الأساسية أو المهمة في أنديتهم، سواء نيوم أو الهلال أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد أو القادسية، مع اختلاف معدلات المشاركة بحسب ظروف كل فريق والجاهزية البدنية والفنية.

وفي المقابل، هناك أسماء أخرى تحضر بصورة شبه مستمرة، من بينها سلطان مندش ومحمد القحطاني ومروان الصحافي ومحمد الكويكبي وأحمد الغامدي وتركي العمار وعبد الله الحمدان وفراس البريكان وعبد الله السالم، الذين يحصلون على فرص المشاركة في مختلف المسابقات، سواء في الدوري أو المنافسات الآسيوية، وهو ما يمنح المدربين مساحة أوسع للاستفادة من العناصر المحلية بدلاً من حصر المشاركة في مجموعة محدودة من الأسماء.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية أكبر عند النظر إلى قائمة المنتخب السعودي التي اختارها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، والتي ضمت 30 لاعباً، إذ إن القيمة الحقيقية لهذه القائمة لا تكمن فقط في الأسماء الموجودة فيها، بل في أن عدداً كبيراً من عناصرها بات يحصل على فرص مشاركة فعلية مع أنديته، سواء بصفة أساسية أو من خلال المشاركة لفترات مؤثرة خلال المباريات.

فالمؤشر الأهم بالنسبة للاعب الدولي ليس مجرد الوجود في قائمة فريقه أو المنتخب، وإنما الاستمرارية في اللعب والمحافظة على النسق التنافسي. وعندما يحصل اللاعب على ما بين 45 و60 دقيقة في المباراة، أو يتجاوز ذلك بالمشاركة أساسياً، فإنه يملك فرصة أفضل للحفاظ على جاهزيته واكتساب حساسية المباريات، وهو ما يحتاج إليه المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.

دونيس (تصوير: علي خمج)

وتؤكد هذه الصورة أن تعدد البطولات والمشاركات الخارجية يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية للاعب السعودي، متى ما أحسن المدربون إدارة قوائمهم ومنحوا الثقة للعناصر الجاهزة. فمباريات الكأس والبطولات القارية والخليجية ليست مجرد مساحة لإراحة المحترفين أو تدوير التشكيلة، بل يمكن أن تكون منصة لاكتشاف لاعبين قادرين على فرض أنفسهم في التشكيل الأساسي.

ولم يعد اللاعب السعودي ينتظر الفرصة بقدر ما أصبح مطالباً بصناعتها عندما تتاح له. وتجارب هذا الموسم تؤكد أن من يقدم نفسه بصورة جيدة يحصل على مساحة أكبر، وأن معيار المشاركة بدأ يتحول تدريجياً من الأسماء والعقود إلى الجاهزية والمردود الفني. وهي رسالة مهمة للأندية قبل أن تكون للمنتخب: اللاعب المحلي قادر على المنافسة وانتزاع مكانه متى ما حصل على الثقة وأثبت أحقيته بها.