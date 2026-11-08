عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:18 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«الأخضر» ينتظم في معسكر الدوحة... ويدشن تدريباته الاثنين

العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
TT
TT

«الأخضر» ينتظم في معسكر الدوحة... ويدشن تدريباته الاثنين

العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)

انتظم لاعبو المنتخب السعودي، مساء الأحد، في معسكرهم الإعدادي المقرر خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في العاصمة القطرية، الدوحة.

واقتصر برنامج «الأخضر» على تجمُّع اللاعبين في مقر إقامتهم بالفندق، دون خوض أي حصة تدريبية ميدانية، حيث يتوافد عناصر الأخضر القادمون من مختلف المناطق للالتحاق بالمعسكر الاستعدادي.

ومن المقرر أن يدشِّن الأخضر برنامجه التدريبي بحصةٍ تدريبية مساء الاثنين على ملعب «الإرسال»، على أن تكون مغلقة.

وكان الاتحاد السعودي قد تابع حالة اللاعبين المصابين، حيث انضم همام الهمامي إلى المعسكر بعد التنسيق مع نادي الشباب، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وعلى صعيد متصل، أحرز اللاعب علاء آل حجي تقدماً ملحوظاً في برنامجه التأهيلي بمركز «سبيتار»، ومن المقرر أن يختتمه الأسبوع المقبل، بعد الإصابة التي تعرَّض لها خلال منافسات «كأس الخليج 27».

في حين يواصل الحارس نواف العقيدي التَّقدُّم في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر، على أن يستكمل برنامجه في مركز «سبيتار» اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما يواصل اللاعبان حسن كادش وزكريا هوساوي برنامجيهما التأهيليَّين في نادييهما.

ويخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديَّتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد؛ إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في الـ13 من شهر نوفمبر الحالي، بينما سيواجه منتخب أوزبكستان في الـ17 من الشهر ذاته.

مواضيع
كأس آسيا قطر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بالأرقام... «الشرق الأوسط» تكشف سبب اختيار ثلاثي الأخضر الجديد

رياضة سعودية فارس عابدي بات أحد صناع اللعب الرئيسيين في نادي الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)

بالأرقام... «الشرق الأوسط» تكشف سبب اختيار ثلاثي الأخضر الجديد

حملت قائمة المنتخب السعودي لمعسكر نوفمبر، التي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس، رسائل واضحة حول مساعي الأخير لضخ دماء جديدة.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية «الأخضر» أظهر تطوراً ملحوظاً على أدائه خلال بطولة كأس الخليج الأخيرة (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

ما الذي ستضيفه وديتا «الشمشون» الكوري وأوزبكستان لـ«الأخضر»؟

يخوض المنتخب السعودي مواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخبَي كوريا الجنوبية وأوزبكستان يومَي 13 و17 نوفمبر الحالي.

عبد الله الزهراني (جدة)
رياضة عالمية كوزو تاشيما (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

تاشيما يتحدى إنفانتينو: هل يستطيع «فيفا» تطهير نفسه؟

بعد مشاهدته أولمبياد طوكيو عام 1964، بدأ كوزو تاشيما ممارسة كرة القدم للمرة الأولى في مسيرته.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة سعودية دونيس مدرب المنتخب السعودي (رويترز)
رياضة سعودية

«الأخضر» يلغي معسكر الخبر... ووديتي «قطر والأردن»

قرر الجهازان الإداري والفني للمنتخب السعودي إلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مقرراً إقامته في مدينة الخبر، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة عالمية جوائز الاتحاد الآسيوي ستعلن في بانكوك يوم 18 نوفمبر الحالي (الاتحاد الآسيوي)
رياضة عالمية

مصدر آسيوي: لن ننشر النتائج التفصيلية لنظام النقاط وآلية التقييم في جوائز أفضل لاعبي آسيا

كشف مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تطور معايير اختيار أفضل لاعب في القارة خلال السنوات الماضية، في إطار مساعي الاتحاد لتعزيز موضوعية التقييم.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
الرياضة رياضة سعودية

«الأخضر» ينتظم في معسكر الدوحة... ويدشن تدريباته الاثنين

العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
TT
TT

«الأخضر» ينتظم في معسكر الدوحة... ويدشن تدريباته الاثنين

العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)
العويس لحظة وصوله إلى مطار الدوحة برفقة بعثة الأخضر (المنتخب السعودي)

انتظم لاعبو المنتخب السعودي، مساء الأحد، في معسكرهم الإعدادي المقرر خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في العاصمة القطرية، الدوحة.

واقتصر برنامج «الأخضر» على تجمُّع اللاعبين في مقر إقامتهم بالفندق، دون خوض أي حصة تدريبية ميدانية، حيث يتوافد عناصر الأخضر القادمون من مختلف المناطق للالتحاق بالمعسكر الاستعدادي.

ومن المقرر أن يدشِّن الأخضر برنامجه التدريبي بحصةٍ تدريبية مساء الاثنين على ملعب «الإرسال»، على أن تكون مغلقة.

وكان الاتحاد السعودي قد تابع حالة اللاعبين المصابين، حيث انضم همام الهمامي إلى المعسكر بعد التنسيق مع نادي الشباب، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وعلى صعيد متصل، أحرز اللاعب علاء آل حجي تقدماً ملحوظاً في برنامجه التأهيلي بمركز «سبيتار»، ومن المقرر أن يختتمه الأسبوع المقبل، بعد الإصابة التي تعرَّض لها خلال منافسات «كأس الخليج 27».

في حين يواصل الحارس نواف العقيدي التَّقدُّم في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر، على أن يستكمل برنامجه في مركز «سبيتار» اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما يواصل اللاعبان حسن كادش وزكريا هوساوي برنامجيهما التأهيليَّين في نادييهما.

ويخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديَّتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد؛ إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في الـ13 من شهر نوفمبر الحالي، بينما سيواجه منتخب أوزبكستان في الـ17 من الشهر ذاته.

مواضيع
كأس آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يراقب مصير العقيدي في النصر

نواف العقيدي (نادي النصر)
نواف العقيدي (نادي النصر)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الأهلي يراقب مصير العقيدي في النصر

نواف العقيدي (نادي النصر)
نواف العقيدي (نادي النصر)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن إدارة نادي النصر لم تتقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، لتجديد عقد حارس مرمى الفريق نواف العقيدي، على الرغم من قرب دخوله الفترة الحرة من عقده في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأهلي يراقب دخول الحارس الدولي الفترة الحرة لكسب خدماته عبر صفقة انتقال حرّ فور إتاحة الفرصة قانونياً للتفاوض المباشر معه.

ومثّل العقيدي، صاحب الـ26 عاماً، النصر في 56 مباراة خلال مسيرته مع الفريق، حافظ خلالها على نظافة شباكه بـ16 مباراة، واستقبل 62 هدفاً.

مواضيع
نادي النصر النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بالأرقام... «الشرق الأوسط» تكشف سبب اختيار ثلاثي الأخضر الجديد

فارس عابدي بات أحد صناع اللعب الرئيسيين في نادي الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
فارس عابدي بات أحد صناع اللعب الرئيسيين في نادي الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
TT
TT

بالأرقام... «الشرق الأوسط» تكشف سبب اختيار ثلاثي الأخضر الجديد

فارس عابدي بات أحد صناع اللعب الرئيسيين في نادي الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
فارس عابدي بات أحد صناع اللعب الرئيسيين في نادي الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)

حملت قائمة المنتخب السعودي لمعسكر نوفمبر، التي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس، رسائل واضحة حول مساعي الأخير لضخ دماء جديدة وتجهيز أخرى لمعترك المنافسات الدولية.

وشهدت القائمة انضمام ثلاثة أسماء تحظى بفرصة ارتداء قميص المنتخب السعودي للمرة الأولى في مسيرتها الدولية، وهم: سلطان تنكر مدافع الحزم، وعبد الله الخطيب مدافع الاتفاق، وفارس عابدي لاعب الاتحاد.

وقدّم سلطان تنكر مستويات دفاعية ثابتة في دوري المحترفين هذا الموسم، بخوضه 11 مباراة منها 10 أساسياً بمجموع 908 دقائق، وبمعدل 83 دقيقة في المباراة، ونجح في دخول تشكيلة الأسبوع مرتين، وأسهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في مباراتين، مسجلاً معدل تشتيت متميز بـ 5.5 كرة في اللقاء، ودقة تمريرات بلغت 88 في المائة بمعدل 23.8 تمريرة صحيحة في المباراة.

عبد الله الخطيب قدم مستويات لافتة مع الاتفاق هذا الموسم (تصوير: عدنان مهدلي)

وفي السياق ذاته، يُعد عبد الله الخطيب أحد أبرز الأسماء بأرقام هجومية ودفاعية متكاملة إذ لعب 12 مباراة منها 11 أساسياً بإجمالي 1031 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين أحدهما بالرأس والآخر بالقدم اليسرى وصنع هدفاً آخر، مع دقة تمريرات عالية بلغت 91 في المائة بمعدل 40.5 تمريرة صحيحة، كما أظهر سرعة لافتة بلغت 35.4 كم في الساعة، وأسهم في نظافة الشباك في 3 مباريات دون ارتكاب أي خطأ مباشر.

أما فارس عابدي فقد خاض 11 مباراة أساسية بمجموع 923 دقيقة ودخل تشكيلة الأسبوع مرة واحدة، وعلى الرغم من عدم تسجيله أهدافاً فإنه يُعد محطة صناعة مهمة بتقديم تمريرات حاسمة متوقعة بقيمة 0.75 ومعدل 1.0 تمريرة مفتاحية في المباراة، إلى جانب نشاطه الهجومي بلمس الكرة 69.1 مرة ودقة تمريرات تصل إلى 88 في المائة، وتسجيله معدل 2.5 تدخل في المباراة مع تفوقه في 45 في المائة من الالتحامات.

وعلى صعيد الأسماء التي تمتلك سجلاً دولياً سابقاً ولكنها تستدعى لأول مرة تحت قيادة دونيس، فقد قرر المدرب استعادة الثنائي تركي العمار صاحب الـ 13 مباراة دولية، ومحمد الكويكبي صاحب الـ 9 مباريات دولية، لتقديم الإضافة الفنية وخبرتهما الميدانية في دعم صفوف المنتخب.

سلطان تنكر أظهر قدرات دفاعية مذهلة بشعار الحزم (تصوير: سعد الدوسري)

وتضم القائمة أيضاً فئة ثالثة تتمثل في اللاعبين الذين استدعوا من قبل ولم يشاركوا في أي مباراة دولية، منها عبد الملك العييري لاعب نيوم الذي سبق أن تلقى دعوة للانضمام إلى القائمة في عهد المدرب السابق هيرفي رينارد دون أن يخوض أي مباراة دولية.

ويأتي استدعاؤه حالياً من أجل متابعة تطوره بعد خوضه 12 مباراة هذا الموسم منها 11 أساسياً بإجمالي 894 دقيقة بمعدل 75 دقيقة في المباراة، إذ سجل دقة تمريرات 85 في المائة مع تفوقه في 64 في المائة من الالتحامات الهوائية، كما سجل سرعة مميزة بلغت 35.8 كم في الساعة.

كما ينتظر الحارس حامد الشنقيطي ظهوره الدولي الأول بعد أن استدعي في أكثر من مناسبة سابقة.

مواضيع
كأس آسيا الدوري السعودي السعودية