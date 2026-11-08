«الأخضر» ينتظم في معسكر الدوحة... ويدشن تدريباته الاثنين

انتظم لاعبو المنتخب السعودي، مساء الأحد، في معسكرهم الإعدادي المقرر خلال الفترة من 8 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في العاصمة القطرية، الدوحة.

واقتصر برنامج «الأخضر» على تجمُّع اللاعبين في مقر إقامتهم بالفندق، دون خوض أي حصة تدريبية ميدانية، حيث يتوافد عناصر الأخضر القادمون من مختلف المناطق للالتحاق بالمعسكر الاستعدادي.

ومن المقرر أن يدشِّن الأخضر برنامجه التدريبي بحصةٍ تدريبية مساء الاثنين على ملعب «الإرسال»، على أن تكون مغلقة.

وكان الاتحاد السعودي قد تابع حالة اللاعبين المصابين، حيث انضم همام الهمامي إلى المعسكر بعد التنسيق مع نادي الشباب، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وعلى صعيد متصل، أحرز اللاعب علاء آل حجي تقدماً ملحوظاً في برنامجه التأهيلي بمركز «سبيتار»، ومن المقرر أن يختتمه الأسبوع المقبل، بعد الإصابة التي تعرَّض لها خلال منافسات «كأس الخليج 27».

في حين يواصل الحارس نواف العقيدي التَّقدُّم في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي النصر، على أن يستكمل برنامجه في مركز «سبيتار» اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما يواصل اللاعبان حسن كادش وزكريا هوساوي برنامجيهما التأهيليَّين في نادييهما.

ويخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديَّتين على استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد؛ إذ يلتقي منتخب كوريا الجنوبية في الـ13 من شهر نوفمبر الحالي، بينما سيواجه منتخب أوزبكستان في الـ17 من الشهر ذاته.