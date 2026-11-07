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الرياضة رياضة سعودية

«الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص» تتوج أبطالها

بعد منافسات شهدت مشاركة 93 لاعباً ولاعبة في «قبة الرياضة»

من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)
من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)
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«الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص» تتوج أبطالها

من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)
من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)

اختُتمت، السبت، بقبة الرياضة للجميع بمدينة الدمام، فعاليات الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص والتي نظمها الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة 93 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية من مختلف مناطق المملكة.

وأقيمت المنافسات في 4 رياضات، شملت كرة القدم الخماسية، وكرة السلة الثلاثية، ومهارات كرة اليد، والبوتشي، وفق الأنظمة والتقسيمات المعتمدة في الأولمبياد الخاص.

وأسفرت منافسات كرة القدم الخماسية للرجال عن تحقيق نادي إيفاء المركز الأول، وجاء نادي الأحساء في المركز الثاني، والرس في المركز الثالث، بينما حل نادي إفادة في المركز الرابع.

أما في منافسات السيدات، فقد حقق نادي إيفاء المركز الأول.

وفي كرة السلة الثلاثية للرجال، حقق نادي جدة المركز الأول، وحل نادي المدينة المنورة في المركز الثاني، ونادي إيفاء في المركز الثالث، بينما جاء نادي الأحساء في المركز الرابع، ونادي إفادة في المركز الخامس.

أما في منافسات السيدات، فقد حقق نادي إيفاء المركز الأول، وجاء نادي الأحساء في المركز الثاني.

وفي مسابقة مهارات كرة اليد للرجال، فقد حقق نادي الأحساء المركز الأول، وحل نادي إيفاء في المركز الثاني، وجاء نادي الرس في المركز الثالث، بينما حل نادي إفادة في المركز الرابع.

وأشاد طلال الحميدان، مدير التواصل والشراكات بالاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في إقامة الألعاب، مؤكداً أن نجاح تجربة الألعاب المناطقية خلال العام الماضي، والتوسع هذا العام إلى استضافة الألعاب على المستوى الوطني، يعكسان قيمة الشراكة وأثرها في تطوير المنافسات الرياضية وتعزيز مشاركة أندية الأولمبياد الخاص من مختلف مناطق المملكة.

وأعرب الحميدان عن تطلعه إلى استمرار الشراكة وإقامة مزيد من نسخ الألعاب خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحادين يخدم هدفاً وطنياً مشتركاً يتمثل في رفع نسبة الممارسين للرياضة في المملكة، وتوسيع فرص المشاركة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للألعاب تنفيذ 164 فحصاً طبياً ضمن برنامج اللاعبين الأصحاء، بقيادة مديرَي صحة معتمدَين من الأولمبياد الخاص الدولي، هما الدكتورة جنان محفوظ في تخصص صحة الفم والأسنان، والاختصاصي علي العمراني في تخصص العلاج الطبيعي، بهدف تعزيز صحة اللاعبين والكشف المبكر عن التحديات الصحية.

كما شهدت الألعاب إقامة ملتقى الأهالي، الذي تناول التعريف بالبرنامج وأهدافه ودوره في تعزيز التواصل مع أسر اللاعبين واللاعبات.

وتأتي هذه الألعاب ضمن جهود الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لتنفيذ استراتيجيته 2024 - 2028، الهادفة إلى بناء مجتمع صحي شامل عبر الرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسين من الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، وتعزيز فرص مشاركتهم في الأنشطة والمنافسات الرياضية، بما يدعم تطوير منظومة رياضية شاملة ومستدامة على مستوى المملكة.

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من مباراة سابقة بين الأخضر وكوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
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«الشرق الأوسط» ترصد أرقام الأخضر قبل وديتي معسكر الدوحة

من مباراة سابقة بين الأخضر وكوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
من مباراة سابقة بين الأخضر وكوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)

تتسم مباريات المنتخب السعودي مع كوريا الجنوبية بتوازن كبير وتقارب في النتائج وذلك عبر 18 مواجهة سابقة، نجح خلالها الأخضر في تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعرض للخسارة في 5 مواجهات، وخيم التعادل على 9 مباريات بين الفريقين.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك الأخضر أفضلية تاريخية أمام نظيره الأوزبكي عبر 12 مواجهة سابقة جمعت بينهما، حسم المنتخب السعودي التفوق بالفوز في 7 مباريات، مقابل 4 انتصارات لأوزبكستان، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وتكتسب المواجهتان المقبلتان ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر في الدوحة، بعداً إحصائياً خاصاً، حيث سيرفع المنتخب السعودي رصيد مبارياته التاريخية على الأراضي القطرية إلى 60 مباراة بنهاية المعسكر، وذلك بعد أن خاض سابقاً 58 مباراة في قطر، استطاع خلالها تحقيق الفوز في 26 مباراة، وحسم التعادل 10 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 22 مباراة.

وتأتي هاتان التجربتان ضمن المعسكر الإعدادي المقررة إقامته في الدوحة خلال الفترة من الثامن وحتى السابع عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في إطار فترة التوقف الدولية المعتمدة تحضيراً للاستحقاقات المقبلة؛ حيث يخوض الأخضر مباراته الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية في الثالث عشر من نوفمبر، قبل أن يلتقي بنظيره الأوزبكي في السابع عشر من الشهر ذاته، وتقام المباراتان على أرضية استاد خليفة بن حمد، ملعب نادي السد القطري.

وعلمت مصادر «الشرق الأوسط» أن مقر إقامة بعثة المنتخب السعودي سيكون في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة الدوحة، على أن تقتصر التدريبات والتمارين الإعدادية على ملاعب الإرسال خلال فترة المعسكر.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس، قد أعلن عن القائمة الاستدعائية المقررة للانتظام في المعسكر مساء غدٍ الأحد، والتي ضمت 30 لاعباً هم: «محمد العويس، وحامد يوسف، وعبد القدوس عطية، وعبد الإله العمري، وحسان التمبكتي، وعلي لاجامي، وسلطان تنكر، وعبد الله الخطيب، ونواف بوشل، ومحمد محزري، وسعود عبد الحميد، ومحمد أبو الشامات، ومتعب الحربي، وفارس عابدي، ومصعب الجوير، ومختار علي، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبد الله الخيبري، وناصر الدوسري، وعبد الملك العييري، وسلطان مندش، ومحمد القحطاني، ومروان الصحافي، ومحمد الكويكبي، وأحمد الغامدي، وتركي العمار، وعبد الله الحمدان، وفراس البريكان، وعبد الله آل سالم».

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص» تتوج أبطالها

من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)
من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)
TT
TT

«الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص» تتوج أبطالها

من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)
من تتويج الأبطال بعد نهاية المنافسات (الشرق الأوسط)

اختُتمت، السبت، بقبة الرياضة للجميع بمدينة الدمام، فعاليات الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص والتي نظمها الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة 93 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية من مختلف مناطق المملكة.

وأقيمت المنافسات في 4 رياضات، شملت كرة القدم الخماسية، وكرة السلة الثلاثية، ومهارات كرة اليد، والبوتشي، وفق الأنظمة والتقسيمات المعتمدة في الأولمبياد الخاص.

وأسفرت منافسات كرة القدم الخماسية للرجال عن تحقيق نادي إيفاء المركز الأول، وجاء نادي الأحساء في المركز الثاني، والرس في المركز الثالث، بينما حل نادي إفادة في المركز الرابع.

أما في منافسات السيدات، فقد حقق نادي إيفاء المركز الأول.

وفي كرة السلة الثلاثية للرجال، حقق نادي جدة المركز الأول، وحل نادي المدينة المنورة في المركز الثاني، ونادي إيفاء في المركز الثالث، بينما جاء نادي الأحساء في المركز الرابع، ونادي إفادة في المركز الخامس.

أما في منافسات السيدات، فقد حقق نادي إيفاء المركز الأول، وجاء نادي الأحساء في المركز الثاني.

وفي مسابقة مهارات كرة اليد للرجال، فقد حقق نادي الأحساء المركز الأول، وحل نادي إيفاء في المركز الثاني، وجاء نادي الرس في المركز الثالث، بينما حل نادي إفادة في المركز الرابع.

وأشاد طلال الحميدان، مدير التواصل والشراكات بالاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في إقامة الألعاب، مؤكداً أن نجاح تجربة الألعاب المناطقية خلال العام الماضي، والتوسع هذا العام إلى استضافة الألعاب على المستوى الوطني، يعكسان قيمة الشراكة وأثرها في تطوير المنافسات الرياضية وتعزيز مشاركة أندية الأولمبياد الخاص من مختلف مناطق المملكة.

وأعرب الحميدان عن تطلعه إلى استمرار الشراكة وإقامة مزيد من نسخ الألعاب خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحادين يخدم هدفاً وطنياً مشتركاً يتمثل في رفع نسبة الممارسين للرياضة في المملكة، وتوسيع فرص المشاركة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للألعاب تنفيذ 164 فحصاً طبياً ضمن برنامج اللاعبين الأصحاء، بقيادة مديرَي صحة معتمدَين من الأولمبياد الخاص الدولي، هما الدكتورة جنان محفوظ في تخصص صحة الفم والأسنان، والاختصاصي علي العمراني في تخصص العلاج الطبيعي، بهدف تعزيز صحة اللاعبين والكشف المبكر عن التحديات الصحية.

كما شهدت الألعاب إقامة ملتقى الأهالي، الذي تناول التعريف بالبرنامج وأهدافه ودوره في تعزيز التواصل مع أسر اللاعبين واللاعبات.

وتأتي هذه الألعاب ضمن جهود الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لتنفيذ استراتيجيته 2024 - 2028، الهادفة إلى بناء مجتمع صحي شامل عبر الرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسين من الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، وتعزيز فرص مشاركتهم في الأنشطة والمنافسات الرياضية، بما يدعم تطوير منظومة رياضية شاملة ومستدامة على مستوى المملكة.

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رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«سيارة إسعاف» تلغي إقامة مباراة نيوم والوحدة «تحت 17 عاماً»

منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
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«سيارة إسعاف» تلغي إقامة مباراة نيوم والوحدة «تحت 17 عاماً»

منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)
منشور بثه نادي الوحدة بعد إلغاء إقامة اللقاء (نادي الوحدة)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن إلغاء إقامة مباراة نيوم والوحدة تحت 17 عاماً، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، جاء بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف إلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وأوضحت المصادر أن إدارة نادي نيوم اتخذت الإجراءات اللازمة، وتواصلت مع الجهات المختصة وفق الإجراءات المتبعة قبل إقامة المباراة، إلا أن ظرفاً طارئاً لدى الجهة مقدمة الخدمة تسبب في تأخر وصول سيارة الإسعاف وعدم حضورها في الموعد المحدد.

وأضافت المصادر أن جميع الملابسات والأسباب المتعلقة بعدم إقامة المباراة جرى توثيقها ورفعها، فيما دوّن مراقب المباراة تفاصيل الواقعة في تقريره الرسمي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وتترقب الأطراف المعنية صدور القرار النهائي بشأن مصير المباراة خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بتحديد موعد جديد لإقامتها أو اتخاذ ما تراه الجهات المختصة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في المسابقة.

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