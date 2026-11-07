«الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص» تتوج أبطالها

اختُتمت، السبت، بقبة الرياضة للجميع بمدينة الدمام، فعاليات الألعاب السعودية للأولمبياد الخاص والتي نظمها الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة 93 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 أندية من مختلف مناطق المملكة.

وأقيمت المنافسات في 4 رياضات، شملت كرة القدم الخماسية، وكرة السلة الثلاثية، ومهارات كرة اليد، والبوتشي، وفق الأنظمة والتقسيمات المعتمدة في الأولمبياد الخاص.

وأسفرت منافسات كرة القدم الخماسية للرجال عن تحقيق نادي إيفاء المركز الأول، وجاء نادي الأحساء في المركز الثاني، والرس في المركز الثالث، بينما حل نادي إفادة في المركز الرابع.

أما في منافسات السيدات، فقد حقق نادي إيفاء المركز الأول.

وفي كرة السلة الثلاثية للرجال، حقق نادي جدة المركز الأول، وحل نادي المدينة المنورة في المركز الثاني، ونادي إيفاء في المركز الثالث، بينما جاء نادي الأحساء في المركز الرابع، ونادي إفادة في المركز الخامس.

أما في منافسات السيدات، فقد حقق نادي إيفاء المركز الأول، وجاء نادي الأحساء في المركز الثاني.

وفي مسابقة مهارات كرة اليد للرجال، فقد حقق نادي الأحساء المركز الأول، وحل نادي إيفاء في المركز الثاني، وجاء نادي الرس في المركز الثالث، بينما حل نادي إفادة في المركز الرابع.

وأشاد طلال الحميدان، مدير التواصل والشراكات بالاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في إقامة الألعاب، مؤكداً أن نجاح تجربة الألعاب المناطقية خلال العام الماضي، والتوسع هذا العام إلى استضافة الألعاب على المستوى الوطني، يعكسان قيمة الشراكة وأثرها في تطوير المنافسات الرياضية وتعزيز مشاركة أندية الأولمبياد الخاص من مختلف مناطق المملكة.

وأعرب الحميدان عن تطلعه إلى استمرار الشراكة وإقامة مزيد من نسخ الألعاب خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن التعاون بين الاتحادين يخدم هدفاً وطنياً مشتركاً يتمثل في رفع نسبة الممارسين للرياضة في المملكة، وتوسيع فرص المشاركة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة للألعاب تنفيذ 164 فحصاً طبياً ضمن برنامج اللاعبين الأصحاء، بقيادة مديرَي صحة معتمدَين من الأولمبياد الخاص الدولي، هما الدكتورة جنان محفوظ في تخصص صحة الفم والأسنان، والاختصاصي علي العمراني في تخصص العلاج الطبيعي، بهدف تعزيز صحة اللاعبين والكشف المبكر عن التحديات الصحية.

كما شهدت الألعاب إقامة ملتقى الأهالي، الذي تناول التعريف بالبرنامج وأهدافه ودوره في تعزيز التواصل مع أسر اللاعبين واللاعبات.

وتأتي هذه الألعاب ضمن جهود الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص لتنفيذ استراتيجيته 2024 - 2028، الهادفة إلى بناء مجتمع صحي شامل عبر الرياضة، من خلال توسيع قاعدة الممارسين من الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، وتعزيز فرص مشاركتهم في الأنشطة والمنافسات الرياضية، بما يدعم تطوير منظومة رياضية شاملة ومستدامة على مستوى المملكة.