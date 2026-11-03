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الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء يحتفي بسلامة لاعبه المصاب في هجوم الحوثيين على الرياض

رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)
رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)
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الفيحاء يحتفي بسلامة لاعبه المصاب في هجوم الحوثيين على الرياض

رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)
رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء الدكتور توفيق المديهيم، مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي، لاعب فريق الفيحاء تحت 15 سنة، اللاعب وائل السفري، للاحتفاء بسلامته؛ وذلك بعد تعرُضه لإصابة جراء الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكان اللاعب الشاب، المنتمي إلى الفئات السنية بنادي الفيحاء في المجمعة، قد تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة خلال الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين.

الفيحاء يطمئن على سلامة لاعبه وائل السفري ويتمنى عودته قريباً للملاعب (نادي الفيحاء)

وأكدت إدارة الفيحاء حرصها واهتمامها بجميع منسوبي النادي، ووقوفها إلى جانب اللاعب ودعمه، متمنية له دوام الصحة والعافية، وأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه.

من جانبه، أعرب اللاعب عن تقديره لهذه اللفتة، مثمناً اهتمام إدارة النادي وحرصها على الاطمئنان عليه، ومؤكداً اعتزازه بهذه المبادرة التي تعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع منسوبي الفيحاء، متمنياً عودته قريباً إلى الملاعب بعد شفائه وجاهزيته التامة.

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الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء يحتفي بسلامة لاعبه المصاب في هجوم الحوثيين على الرياض

رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)
رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)
TT
TT

الفيحاء يحتفي بسلامة لاعبه المصاب في هجوم الحوثيين على الرياض

رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)
رئيس الفيحاء يحتفي بسلامة اللاعب الواعد وائل السفري (نادي الفيحاء)

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء الدكتور توفيق المديهيم، مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي، لاعب فريق الفيحاء تحت 15 سنة، اللاعب وائل السفري، للاحتفاء بسلامته؛ وذلك بعد تعرُضه لإصابة جراء الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكان اللاعب الشاب، المنتمي إلى الفئات السنية بنادي الفيحاء في المجمعة، قد تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة خلال الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين.

الفيحاء يطمئن على سلامة لاعبه وائل السفري ويتمنى عودته قريباً للملاعب (نادي الفيحاء)

وأكدت إدارة الفيحاء حرصها واهتمامها بجميع منسوبي النادي، ووقوفها إلى جانب اللاعب ودعمه، متمنية له دوام الصحة والعافية، وأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه.

من جانبه، أعرب اللاعب عن تقديره لهذه اللفتة، مثمناً اهتمام إدارة النادي وحرصها على الاطمئنان عليه، ومؤكداً اعتزازه بهذه المبادرة التي تعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع منسوبي الفيحاء، متمنياً عودته قريباً إلى الملاعب بعد شفائه وجاهزيته التامة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

آرثر باباس مدرب الاتفاق: متحمسون لمواجهة عجمان… والإصابات تحبطنا

آرثر باباس مدرب فريق الاتفاق السعودي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
آرثر باباس مدرب فريق الاتفاق السعودي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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آرثر باباس مدرب الاتفاق: متحمسون لمواجهة عجمان… والإصابات تحبطنا

آرثر باباس مدرب فريق الاتفاق السعودي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
آرثر باباس مدرب فريق الاتفاق السعودي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق السعودي، أن فريقه يتطلع بحماس إلى مواجهة عجمان الإماراتي، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وقال باباس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر النادي، إن عجمان أظهر مستويات جيدة في الجولتين الأولى والثانية، ونجح في حصد العلامة الكاملة، ما يعكس قوة المنافس وصعوبة المواجهة المرتقبة.

وأوضح أن الاتفاق استعد للمباراة على أكمل وجه، ويسعى إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق قبل المواجهة، قال باباس: «من المحبط تعرض أي لاعب للإصابة، خصوصاً عندما تأتي عدة إصابات في وقت واحد، لكن رغم ذلك، جميع اللاعبين جاهزون».

وأضاف: «منذ يومي الأول في النادي، أومن بالمجموعة كاملة، وبقدرة كل لاعب على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق».

من جانبه، أكد مد الله العليان، لاعب الاتفاق، أهمية المواجهة، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويتطلعون إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإماراتي.

وقال العليان: «نخوض مباراة مهمة نسعى من خلالها إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث. نشعر جميعاً بالمسؤولية، ونتمنى حضور جماهيرنا ومساندتنا، ونتطلع إلى تحقيق نتيجة تسعدهم».

وحول تأثير تأجيل الجولة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين على استعدادات الاتفاق للمواجهة الخليجية، أوضح العليان أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة، بصرف النظر عن التغييرات التي تطرأ على جدول المنافسات.

وأضاف: «علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، حتى لو لم يتم تأجيل الجولة المقبلة من الدوري. يجب أن نمنح كل مواجهة التركيز الذي تستحقه، وأن نعمل على حصد النقاط كاملة».

واختتم العليان تصريحاته قائلاً: «أثق بزملائي اللاعبين وبالمدرب، وبقدرتنا على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز».

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

طارق مصطفى: جئنا إلى بريدة لتعويض خسارتنا أمام التعاون

طارق مصطفى مدرب الفيصلي الأردني (الشرق الأوسط)
طارق مصطفى مدرب الفيصلي الأردني (الشرق الأوسط)
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طارق مصطفى: جئنا إلى بريدة لتعويض خسارتنا أمام التعاون

طارق مصطفى مدرب الفيصلي الأردني (الشرق الأوسط)
طارق مصطفى مدرب الفيصلي الأردني (الشرق الأوسط)

أكد طارق مصطفى، مدرب الفيصلي الأردني، أن فريقه يتطلع إلى تعويض خسارته أمام التعاون السعودي، عندما يلتقي الفريقان الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من «دوري أبطال آسيا 2»، مشدداً على صعوبة المواجهة أمام منافس وصفه بـ«المنظم والجيد».

وقال مصطفى، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «استعددنا جيداً لهذه المواجهة، وهي مباراة مهمة بالنسبة لنا بعد الخسارة في اللقاء الماضي، ونتمنى أن نحقِّق الفوز أمام فريق منظم وجيد مثل التعاون».

وكان الفيصلي قد خسر أمام التعاون بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة، ليتجمَّد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فبينما يتصدر الفريق السعودي الترتيب برصيد 7 نقاط.

وعن الغيابات التي يعاني منها الفريق الأردني، أوضح مصطفى أن ثقته كبيرة بالعناصر المتاحة، قائلاً: «لدينا بعض الغيابات، لكن اللاعبين الموجودين فيهم الخير والبركة، ونتمنى أن يقدِّم كل مَن يشارك المستوى المطلوب منه».

من جانبه، وجَّه عون المحارمة، لاعب الفيصلي، شكره لنادي التعاون على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن فريقه حضر إلى بريدة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى جماهيره.

وقال المحارمة: «نشكر نادي التعاون على حفاوة الاستقبال، وهدفنا من المباراة تحقيق نتيجة إيجابية وإرضاء جماهيرنا بعد الخسارة الماضية».

وأضاف: «لم يحالفنا التوفيق في المواجهة السابقة رغم حصولنا على فرص كثيرة، ولذلك جئنا هذه المرة من أجل تحقيق الانتصار».

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دوري أبطال آسيا السعودية