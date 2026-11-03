الفيحاء يحتفي بسلامة لاعبه المصاب في هجوم الحوثيين على الرياض

استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء الدكتور توفيق المديهيم، مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي، لاعب فريق الفيحاء تحت 15 سنة، اللاعب وائل السفري، للاحتفاء بسلامته؛ وذلك بعد تعرُضه لإصابة جراء الهجوم الذي شنّته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكان اللاعب الشاب، المنتمي إلى الفئات السنية بنادي الفيحاء في المجمعة، قد تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة خلال الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين.

الفيحاء يطمئن على سلامة لاعبه وائل السفري ويتمنى عودته قريباً للملاعب (نادي الفيحاء)

وأكدت إدارة الفيحاء حرصها واهتمامها بجميع منسوبي النادي، ووقوفها إلى جانب اللاعب ودعمه، متمنية له دوام الصحة والعافية، وأن يحفظ الله الجميع من كل مكروه.

من جانبه، أعرب اللاعب عن تقديره لهذه اللفتة، مثمناً اهتمام إدارة النادي وحرصها على الاطمئنان عليه، ومؤكداً اعتزازه بهذه المبادرة التي تعكس روح الأسرة الواحدة التي تجمع منسوبي الفيحاء، متمنياً عودته قريباً إلى الملاعب بعد شفائه وجاهزيته التامة.