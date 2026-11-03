بسبب «كأس آسيا»... رابطة الدوري السعودي تؤجل الجولة الـ13 وتعيد ترتيب الروزنامة

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، ضمن مراجعة شاملة لإعادة توزيع جولات المسابقة على ما تبقّى من الموسم، في خطوة تستهدف تحقيق توازن أفضل في جدول المباريات ومراعاة فترات التعافي والاستشفاء للاعبين.

وأوضحت الرابطة أن المراجعة تأتي في ضوء المستجدات المرتبطة بالروزنامة الرياضية، وإتاحة مساحة إضافية في جدول الموسم، بما يسمح بإعادة تقييم توزيع المباريات بصورة متكاملة، وتحقيق أفضل توازن ممكن في وتيرة إقامة المواجهات خلال الفترة المقبلة.

وتعتزم الرابطة عقد ورشة عمل مع الأندية لمناقشة توزيع الجولات والاعتبارات المرتبطة بروزنامة المسابقة، والاستماع إلى رؤية الأندية ومقترحاتها، وصولاً إلى أفضل تصور ممكن لجدولة المباريات المتبقية من الموسم.

وأكدت الرابطة أنها ستعلن المواعيد الجديدة وفق آلية الإعلان المعتمدة، بعد استكمال المراجعة واعتماد التوزيع المحدث للروزنامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي قرار تأجيل الجولة الثالثة عشرة عقب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، المقررة إقامتها في السعودية، ونقل موعدها من الفترة الممتدة بين 7 يناير (كانون الثاني) و5 فبراير (شباط) 2027 إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، وهو ما أتاح مساحة إضافية في الروزنامة الرياضية لإعادة ترتيب جولات الدوري السعودي.