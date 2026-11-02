أبو الشامات لـ«الشرق الأوسط»: سيكون للقادسية كلمة قوية في آسيا

أكد محمد أبو الشامات، لاعب القادسية، أن فريقه يطمح إلى ترك بصمة قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الانتصار الكبير على الغرافة القطري بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة، يعكس طموحات اللاعبين في مواصلة المشوار القاري وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال أبو الشامات، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على هذا الفوز المهم، ونشكر الجمهور القدساوي الذي حضر اليوم وساندنا. نقول لهم: الله يعطيكم ألف عافية، من صغيركم إلى كبيركم، أنتم فوق رؤوسنا، تكبدتم عناء الحضور وأسعدناكم بهذا الفوز، وتستحقون هذه الفرحة».

️| محمد أبو الشامات لاعب #القادسية في حديثه لـ"الشرق الأوسط":- فوز ثمين، و أشكر جماهير القادسية التي حضرت وساندتنا اليوم في الملعب.- طموحنا كبير في البطولة الآسيوية ولن نكتفي بالمشاركة فقط.- نمتلك بيئة احترافية ونظام متكامل في النادي يتيح لنا تجاوز ضغط المباريات، والجميع هنا... pic.twitter.com/lfKZxa6Mss — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 2, 2026

وأضاف: «القادم أفضل بإذن الله، وسيكون لنا كلمة قوية في هذه البطولة».

وعن قدرة الفريق على التعامل مع ضغط المباريات، في ظل مشاركته القارية ووجود مجموعة تجمع بين اللاعبين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، أكد أبو الشامات أن النادي يوفر جميع الإمكانات اللازمة لمساعدة اللاعبين على المحافظة على جاهزيتهم.

وأوضح: «النادي موفر لنا كل شيء، ونحن لاعبون محترفون وقادرون على التعامل مع ضغط المباريات. لدينا منظومة عمل متكاملة، وأشخاص يعملون باستمرار، وبرامج للاستشفاء تساعدنا على المحافظة على جاهزيتنا».

وشدد أبو الشامات على أهمية تكامل الأدوار بين اللاعبين، قائلاً: «لدينا مجموعة مميزة، وإذا لم يكن أحد اللاعبين جاهزاً، فهناك من يستطيع تعويض غيابه. جميعنا نساند بعضنا بعضاً، وهذا ما يساعدنا على التعامل مع ضغط المباريات».