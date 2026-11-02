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غالتييه: لا يوجد فريق يُعاني الإرهاق مثل «نيوم»

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
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غالتييه: لا يوجد فريق يُعاني الإرهاق مثل «نيوم»

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)

أقرّ الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، بحجم الإرهاق البدني الذي يعاني منه لاعبوه في ظل ضغط المباريات وتلاحق الاستحقاقات، مؤكداً أن فريقه يخوض مواجهة الدحيل القطري، في دوري أبطال الخليج، بطموح تحقيق الفوز وتعويض الصورة التي ظهر بها في مباراته السابقة أمام الشباب العُماني.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إنه وصل إلى تبوك صباحاً قادماً من فرنسا، وحرص على تهنئة لاعبيه بعد الانتصار على الدرعية، مشيراً إلى أن توالي المباريات يفرض تحدياً بدنياً كبيراً على الفريق.

وأضاف: «لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا الأمر يشكل ضغطاً علينا. لعبنا أربع مباريات خلال عشرة أيام، ولا يوجد فريق مثل نيوم يعاني هذا القدر من الإرهاق البدني لدى اللاعبين».

ورغم صعوبة الجدول، شدد المدرب الفرنسي على أهمية مواجهة الدحيل، الذي وصف بدايته في البطولة بالمميزة، لافتاً إلى معرفته بعدد من لاعبيه بحكم تجربته السابقة، وقال: «شاهدت زملائي السابقين في الدحيل، وبدايتهم مميزة في الدوري، وعلينا تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن دخول الدحيل المواجهة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لنيوم، وما إذا كان هذا الفارق يضاعف الضغوط على الفريق السعودي، أكد غالتييه أن لاعبيه لا يشعرون بضغط إضافي، معرباً عن ثقته بقدرتهم على تحقيق الانتصار.

وقال: «ندخل بلا ضغوط، وأثق في اللاعبين لتحقيق الانتصار وتعويض الصورة التي ظهرنا بها في مباراة الشباب العُماني».

ويأمل نيوم أن يمنحه الفوز دفعة مهمة في مشواره الخليجي، خصوصاً بعد خسارته أمام الشباب العُماني بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي فرضت على الفريق البحث عن رد فعل فني يعيد التوازن إلى مسيرته في البطولة.

وأشاد غالتييه بإمكانات لاعبه مهند أبو طه، مؤكداً أنه يمتلك قدرات مميزة تمنحه القدرة على شغل مختلف مراكز الجبهة اليسرى، وقال: «مهند أبو طه لاعب عالمي ومميز جداً في كافة مراكز الجبهة اليسرى».

كما أوضح أن غياب الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الدرعية جاء بسبب ضغط المباريات، في إشارة إلى حرص الجهاز الفني على التعامل مع الجاهزية البدنية للاعبين في ظل ازدحام الجدول.

وفيما يتعلق بالاستحقاق المقبل أمام الاتحاد، أوضح مدرب نيوم أن تركيزه ينصب بالكامل على مواجهة الدحيل، رافضاً استباق الأحداث قبل حسم المهمة الخليجية.

وقال: «تفكيري حالياً منصب على مباراة الدحيل، وبعد مباراة الغد في البطولة الخليجية سيبدأ التفكير في مباراة الاتحاد».

من جانبه أكد عبد الملك العييري، لاعب فريق نيوم، أن طموح فريقه يتمثل في المنافسة على لقب دوري أبطال الخليج، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز أمام الدحيل القطري، ومطالباً جماهير تبوك بالحضور إلى المدرجات ومساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة.

وقال العييري، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، إن نيوم يرحب ببعثة الدحيل في تبوك، مضيفاً: «نرحب بفريق الدحيل بين أهلهم وإخوانهم، وأتمنى من جمهور تبوك الحضور ومساندتنا لتحقيق النقاط الثلاث».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ظهور بعض عناصر نيوم بمستويات أفضل أمام الفرق الكبيرة مقارنة بمواجهات أخرى، أوضح العييري أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، سواء على مستوى التحضير الفني أو الجاهزية النفسية والذهنية، مؤكداً أن الفريق يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه في مختلف الاستحقاقات.

وقال: «كل مباراة لها ظروفها وتحضيراتها النفسية والذهنية، ونحاول تقديم ما لدينا».

وعن طموحات نيوم في البطولة الخليجية، بدا العييري واضحاً في تحديد هدف الفريق، مؤكداً أن المنافسة لا تقتصر على تقديم مستويات جيدة، بل تمتد إلى السعي لتحقيق اللقب، وقال: «هدفنا واضح، وهو تحقيق البطولة، وبإذن الله سنحققها».

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غالتييه: لا يوجد فريق يُعاني الإرهاق مثل «نيوم»

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
TT
TT

غالتييه: لا يوجد فريق يُعاني الإرهاق مثل «نيوم»

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)

أقرّ الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، بحجم الإرهاق البدني الذي يعاني منه لاعبوه في ظل ضغط المباريات وتلاحق الاستحقاقات، مؤكداً أن فريقه يخوض مواجهة الدحيل القطري، في دوري أبطال الخليج، بطموح تحقيق الفوز وتعويض الصورة التي ظهر بها في مباراته السابقة أمام الشباب العُماني.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إنه وصل إلى تبوك صباحاً قادماً من فرنسا، وحرص على تهنئة لاعبيه بعد الانتصار على الدرعية، مشيراً إلى أن توالي المباريات يفرض تحدياً بدنياً كبيراً على الفريق.

وأضاف: «لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا الأمر يشكل ضغطاً علينا. لعبنا أربع مباريات خلال عشرة أيام، ولا يوجد فريق مثل نيوم يعاني هذا القدر من الإرهاق البدني لدى اللاعبين».

ورغم صعوبة الجدول، شدد المدرب الفرنسي على أهمية مواجهة الدحيل، الذي وصف بدايته في البطولة بالمميزة، لافتاً إلى معرفته بعدد من لاعبيه بحكم تجربته السابقة، وقال: «شاهدت زملائي السابقين في الدحيل، وبدايتهم مميزة في الدوري، وعلينا تقديم كل ما لدينا لتحقيق الفوز».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن دخول الدحيل المواجهة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لنيوم، وما إذا كان هذا الفارق يضاعف الضغوط على الفريق السعودي، أكد غالتييه أن لاعبيه لا يشعرون بضغط إضافي، معرباً عن ثقته بقدرتهم على تحقيق الانتصار.

وقال: «ندخل بلا ضغوط، وأثق في اللاعبين لتحقيق الانتصار وتعويض الصورة التي ظهرنا بها في مباراة الشباب العُماني».

ويأمل نيوم أن يمنحه الفوز دفعة مهمة في مشواره الخليجي، خصوصاً بعد خسارته أمام الشباب العُماني بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي فرضت على الفريق البحث عن رد فعل فني يعيد التوازن إلى مسيرته في البطولة.

وأشاد غالتييه بإمكانات لاعبه مهند أبو طه، مؤكداً أنه يمتلك قدرات مميزة تمنحه القدرة على شغل مختلف مراكز الجبهة اليسرى، وقال: «مهند أبو طه لاعب عالمي ومميز جداً في كافة مراكز الجبهة اليسرى».

كما أوضح أن غياب الفرنسي ألكسندر لاكازيت عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الدرعية جاء بسبب ضغط المباريات، في إشارة إلى حرص الجهاز الفني على التعامل مع الجاهزية البدنية للاعبين في ظل ازدحام الجدول.

وفيما يتعلق بالاستحقاق المقبل أمام الاتحاد، أوضح مدرب نيوم أن تركيزه ينصب بالكامل على مواجهة الدحيل، رافضاً استباق الأحداث قبل حسم المهمة الخليجية.

وقال: «تفكيري حالياً منصب على مباراة الدحيل، وبعد مباراة الغد في البطولة الخليجية سيبدأ التفكير في مباراة الاتحاد».

من جانبه أكد عبد الملك العييري، لاعب فريق نيوم، أن طموح فريقه يتمثل في المنافسة على لقب دوري أبطال الخليج، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز أمام الدحيل القطري، ومطالباً جماهير تبوك بالحضور إلى المدرجات ومساندة الفريق في هذه المواجهة المهمة.

وقال العييري، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، إن نيوم يرحب ببعثة الدحيل في تبوك، مضيفاً: «نرحب بفريق الدحيل بين أهلهم وإخوانهم، وأتمنى من جمهور تبوك الحضور ومساندتنا لتحقيق النقاط الثلاث».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ظهور بعض عناصر نيوم بمستويات أفضل أمام الفرق الكبيرة مقارنة بمواجهات أخرى، أوضح العييري أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، سواء على مستوى التحضير الفني أو الجاهزية النفسية والذهنية، مؤكداً أن الفريق يسعى إلى تقديم أفضل ما لديه في مختلف الاستحقاقات.

وقال: «كل مباراة لها ظروفها وتحضيراتها النفسية والذهنية، ونحاول تقديم ما لدينا».

وعن طموحات نيوم في البطولة الخليجية، بدا العييري واضحاً في تحديد هدف الفريق، مؤكداً أن المنافسة لا تقتصر على تقديم مستويات جيدة، بل تمتد إلى السعي لتحقيق اللقب، وقال: «هدفنا واضح، وهو تحقيق البطولة، وبإذن الله سنحققها».

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رياضة سعودية كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رودجرز بعد خماسية الغرافة: هويتنا الركض طوال 90 دقيقة

الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية (الشرق الأوسط)
الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية (الشرق الأوسط)
TT
TT

رودجرز بعد خماسية الغرافة: هويتنا الركض طوال 90 دقيقة

الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية (الشرق الأوسط)
الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية (الشرق الأوسط)

أبدى الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، سعادته بالمستوى الذي قدّمه لاعبوه خلال الانتصار الكبير على الغرافة القطري بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن فريقه نجح في فرض أسلوبه الهجومي والسيطرة على مجريات المواجهة، فيما أرجع المهاجم جوليان كينيونيس التفوق إلى العمل الجماعي والانسجام بين اللاعبين.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «اللاعبون قدموا مباراة بمستوى عالٍ، وبالمجهود نفسه والروح الهجومية التي نتميز بها دائماً. بالنسبة لنا، سرعة اللعب هي التي تحدد نسق المباراة، وقد سيطرنا بصورة مثالية في الشوط الأول، وتمكنا من مواصلة الهجوم».

وأضاف: «حصل عدد كبير من اللاعبين على دقائق لعب اليوم، وأنا سعيد جداً بما قدموه، خصوصاً أن الفريق حافظ على مستواه وأسلوبه طوال المباراة».

وشدّد مدرب القادسية على أن الجهد البدني والركض المستمر يمثلان جزءاً أساسياً من هوية فريقه، قائلاً: «هويتنا قائمة على خوض المباريات بمجهود كبير، وحثّ اللاعبين على الركض المستمر طوال 90 دقيقة».

وأشاد رودجرز بالمنافس القطري رغم النتيجة الكبيرة، مضيفاً: «واجهنا خصماً جيداً اليوم، وسعادتي كبيرة أيضاً بالعودة إلى الدوحة، التي لم أزرها منذ 10 سنوات».

من جانبه، أكّد جوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، أن الانتصار العريض جاء نتيجة الأداء الجماعي الذي قدّمه اللاعبون، قائلاً: «الفريق لعب بروح جماعية، والانتصار كان نتيجة هذا العمل، وأنا سعيد جداً بما قدمناه اليوم».

وعن سرّ التفاهم بين عناصر الخط الأمامي، رغم مشاركة بعض اللاعبين الذين لا يحصلون على فرص مستمرة في المباريات، أوضح كينيونيس: «سرّ هذا الانسجام يعود إلى التفاهم الكبير بيننا خلال التدريبات اليومية، فالمنظومة الهجومية هي نتاج عمل الفريق بروح واحدة، وكأننا أسرة مترابطة».

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رياضة سعودية دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الغرافة يتحمل مسؤولية السقوط أمام القادسية: قراري لن يتغير!

البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة القطري (الشرق الأوسط)
البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة القطري (الشرق الأوسط)
TT
TT

مدرب الغرافة يتحمل مسؤولية السقوط أمام القادسية: قراري لن يتغير!

البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة القطري (الشرق الأوسط)
البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة القطري (الشرق الأوسط)

تحمّل البرتغالي بيدرو مارتينز، مدرب الغرافة القطري، المسؤولية الكاملة عن خسارة فريقه أمام القادسية السعودي بنتيجة 0-5، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم على قراره إراحة عدد من اللاعبين، رغم الهزيمة الثقيلة.

وقال مارتينز، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «واجهنا فريقاً مميزاً، وأحد أفضل الفرق الموجودة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن النتيجة، لأنني اتخذت قرار إراحة عدد من اللاعبين الذين كانوا بحاجة إلى الراحة».

وأضاف: «لو عاد بي الوقت لاتخذت القرار نفسه بإراحتهم»، مشدداً على قناعته بالقرار الذي اتخذه قبل المواجهة.

واعترف مدرب الغرافة بسوء المستوى الذي قدمه فريقه، خصوصاً خلال الشوط الأول، قائلاً: «لم نقدم أي شيء في الشوط الأول، وهذه تُعد من أسوأ مبارياتنا في البطولة».

وأوضح مارتينز أن تركيز فريقه يتجه حالياً نحو منافسات الدوري المحلي، مع التأكيد على ضرورة تقديم مستويات أفضل في البطولة القارية.

وتابع: «علينا أن نقدم المستوى المطلوب في دوري أبطال آسيا للنخبة. عندما ننظر إلى المباريات السابقة، نجد أننا خسرنا بسبب تفاصيل بسيطة، والآن علينا إعادة تركيزنا على ما ينتظرنا في المستقبل».

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