دومينيغيز: نمر بفترة سيئة… ومباراة الخليج فرصة لعودة الخلود للانتصارات

أكد جوليان دومينيغيز، لاعب الخلود، أن فريقه يمر بفترة صعبة بعد تعرضه لخمس هزائم متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في المواجهة المقبلة أمام الخليج، لاستعادة الثقة والخروج من سلسلة النتائج السلبية.

وقال دومينيغيز، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب خسارة فريقه أمام النصر بنتيجة 3-5، ضمن الجولة الثانية عشرة: «النصر فريق قوي للغاية، ويمتلك لاعبين مميزين. قدمنا شوطاً أول جيداً، لكن أداءنا في الشوط الثاني لم يكن بالمستوى المطلوب، وكانت مباراة صعبة بالنسبة لنا».

وأضاف: «النصر يمتلك لاعبين كباراً، مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس ومحمد سيماكان، وجميعهم يتمتعون بإمكانات كبيرة. هذه كرة القدم، وعلينا تقبل النتيجة ومواصلة العمل».

️ دومينيغيز لاعب #الخلود يتحدث لـ«الشرق الأوسط» وممثلي وسائل الإعلام:- نحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة أمام الخليج، بعد خمس مباريات من الخسارة، مؤكدًا أن الفريق يمر بفترة صعبة، وأن العمل مستمر من أجل العودة إلى الانتصارات.#النصر_الخلود | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/2EfxLALFps — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 29, 2026

وعن تراجع نتائج الخلود، قال: «أعمل كل يوم من أجل التحسن وتقديم الأفضل للفريق. بدأنا الموسم بصورة جيدة، لكننا نمر حالياً بفترة سيئة، وعلينا الاستمرار في العمل حتى نتجاوزها».

وفي رده على سؤال بشأن المواجهة المقبلة أمام الخليج، قال: «أريد الفوز، نحن بحاجة ماسة إلى الانتصار، خصوصاً بعد خسارة خمس مباريات متتالية. يجب أن نعود إلى طريق الانتصارات». ووجّه دومينيغيز رسالة إلى جماهير الخلود، قائلاً: «علينا مواصلة العمل وعدم الاستسلام. أبذل جهدي يومياً من أجل مساعدة الفريق على التحسن. نمر بفترة صعبة، لكننا بحاجة إلى الفوز في المباراة المقبلة».