ريندرز لـ«الشرق الأوسط»: أحب اقتحام منطقة جزاء المنافس... وسعيد بالهاتريك

أعرب تيجاني ريندرز، لاعب القادسية، عن سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» في انتصار فريقه على الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 6-0، مؤكداً أهمية العودة إلى النتائج الإيجابية بعد تعثر الفريق في مباراتيه الأخيرتين.

وقال ريندرز الذي كانت له بصمة كبيرة بتسجيل ثلاثة أهداف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أنا سعيد بالطبع، كان من المهم أن نحقق هذا الانتصار بعد مباراتين لم نحصل خلالهما على النتائج التي كنا نطمح إليها، والآن علينا مواصلة العمل والتقدم».

️ | تيجاني ريندرز لاعب #القادسية لـ«الشرق الأوسط»:- كان من المهم أن نحقق هذه النتيجة بعد المباراتين الماضيتين اللتين لم نحصل خلالهما على النتيجة التي كنا نريدها. الآن علينا أن نواصل العمل.- من الجميل دائماً أن أساعد الفريق بالأهداف، وأبحث أيضاً عن صناعة الأهداف. أنا لاعب أحب... pic.twitter.com/SSM0NrJJhk — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 29, 2026

وعن تسجيله ثلاثة أهداف، أوضح: «من الرائع دائماً أن أساعد الفريق بتسجيل الأهداف، كما أسعى أيضاً إلى صناعة الفرص وتقديم التمريرات الحاسمة. أنا لاعب أحب الوصول إلى منطقة جزاء المنافس، واليوم كان يوماً رائعاً بالنسبة لي».

وأشاد ريندرز بجماهير القادسية التي حضرت لمساندة الفريق خارج أرضه، قائلاً: «من الجميل دائماً أن نرى جماهيرنا تقطع المسافة من الخبر للحضور ومساندتنا. أتمنى أن يستمروا في الحضور، وأن نشاهد أعداداً أكبر منهم، خصوصاً في مبارياتنا على أرضنا، فهذا أمر مهم بالنسبة لنا».