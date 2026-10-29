مدرب الخلود: خسرنا امام النصر بسبب الغيابات وقلة الخبرة 

أبدى الإنجليزي ديس باكنغهام، مدرب الخلود، فخره بالمستوى الذي قدمه لاعبوه رغم الخسارة بخماسية أمام النصر، مشيراً إلى أن قلة الخبرة وغياب بعض العناصر أثّرا في توازن فريقه خلال المواجهة.

وأضاف: جميع لاعبي النصر يمتلكون الخبرة، بينما يضم فريقنا لاعبين معظمهم من الشباب. وشاهدنا تأثر الفريق بعد خروج قائدنا الذي يلعب في خط الدفاع، ودخول كمارا بدلاً منه، وهو لاعب صغير في السن، كنا سنكون سعداء لو أنهينا المباراة بالتعادل.

وعن تأثير الغيابات في أداء فريقه، أوضح: نملك أصغر معدل أعمار بين فرق الدوري، وغياب اللاعبين أصحاب الخبرة، سيسيه وأديغار، تسبب في مشكلة تتعلق بالتوازن بين العناصر الشابة واللاعبين الأكثر خبرة.

وتابع: لدينا حارس مرمى شاب يشارك أساسياً في موسمه الأول بالدوري، وكذلك المدافع كمارا. فريقنا يتكون من لاعبين صغار في السن، يكتسبون الخبرة من مواجهة اللاعبين العالميين الموجودين في هذا الدوري.