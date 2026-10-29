الإصابات تُربك أبها قبل مواجهة الاتحاد في أول اختبار لبيريجا

ازدادت المتاعب الفنية لفريق أبها قبل مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد، الجمعة، بعدما غاب نبيل عن تدريبات الخميس، متأثراً بالإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفيصلي، فيما لم يشارك الكاميروني نكودو في الحصة التدريبية.

تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه ديالو أيضاً من الإصابة، التي كشف عنها الجهاز الفني السابق عقب مواجهة الفيصلي، مما يضع المدرب الجديد تيو بيريجا، أمام تحديات إضافية في أول اختبار له على رأس الجهاز الفني للفريق.

وتلقي هذه الغيابات بظلالها على استعدادات أبها للمواجهة، خصوصاً أنها تتزامن مع التغييرات الفنية التي شهدها الفريق عقب سلسلة من النتائج السلبية، في وقت لا يزال فيه موقف اللاعبين الثلاثة من المشاركة أمام الاتحاد مرهوناً بمدى جاهزيتهم الطبية والفنية.