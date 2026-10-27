عبد الكريم حسن لـ«الشرق الأوسط»: مصائب قوم عند قوم فوائد… استثمرنا ظروف الهلالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334456-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%E2%80%A6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81
عبد الكريم حسن لـ«الشرق الأوسط»: مصائب قوم عند قوم فوائد… استثمرنا ظروف الهلال
عبد الكريم حسين، لاعب الشمال القطري (الشرق الأوسط)
أكد عبد الكريم حسن، لاعب الشمال القطري، أن انتصار فريقه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، يمثل دفعة مهمة للفريق في مشواره القاري، مشيراً إلى أن لاعبي الشمال نجحوا في استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام منافس قوي.
وقال حسن في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على تحقيق انتصارنا الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة. البطولة ليست سهلة، لكن الفريق قدم اليوم أكثر مما هو مطلوب منه، وأهنئ زملائي اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الدقائق التسعين».
وأضاف: «الهلال يمر بظروف خاصة، وكما يُقال: مصائب قوم عند قوم فوائد. نجحنا اليوم في استغلال الفرص الهجومية التي أتيحت لنا، كما أن الهلال أجرى تدويراً في تشكيلته، وربما كان ذلك بهدف إراحة بعض لاعبيه بسبب ضغط المباريات، خصوصاً أنه يتصدر ترتيب البطولة».
وتابع: «بالنسبة إلينا، هذه النقاط الثلاث مهمة للغاية، لأنها تساعدنا على تحسين موقعنا في ترتيب البطولة، وتمنحنا دفعة إيجابية في المباريات المقبلة، رغم أننا ندرك أن المشوار لا يزال طويلاً».
وعن طموحات الشمال في المرحلة المقبلة، قال: «علينا الآن التركيز أيضاً على الدوري القطري، فقد تعرضنا لعدد من الخسائر، ومركزنا الحالي في جدول الترتيب لا يرضينا. نطمح إلى تحسين موقعنا محلياً، إلى جانب مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة الآسيوية».
أكد سالم الدوسري، قائد الهلال السعودي، أن فريقه سعى لتحقيق الفوز أمام الشمال القطري، رغم الخسارة بنتيجة 1 / 3، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
«الشرق الأوسط» (الدوحة )
بونجاح: حتى لو لعب الهلال بكامل نجومه... سنضغط بالطريقة نفسهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334461-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7
بونجاح: حتى لو لعب الهلال بكامل نجومه... سنضغط بالطريقة نفسها
الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري في صراع على الكرة مع لاعبي الهلال (تصوير: سعد العنزي)
أكد الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الشمال القطري، أن فريقه لم يكن ليغيّر أسلوبه أمام الهلال السعودي حتى لو خاض الأخير المواجهة بكامل عناصره الأساسية، مشيراً إلى أن احترام المنافس والضغط المتواصل كانا من أبرز أسباب الانتصار بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال بونجاح، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: «احترمنا الهلال منذ البداية، وكنا ندرك أننا نواجه فريقاً قوياً اعتاد المنافسة على المراكز الأولى وتقديم مستويات كبيرة. دخلنا المباراة بشجاعة، وضغطنا على المنافس، وواجهناه نداً لند».
وأضاف: «نجحنا في الاستحواذ على الكرة والضغط على الهلال، كما تعاملنا بصورة جيدة مع الكرات الثانية، واستثمرنا الفرص التي أتيحت لنا. أشكر زملائي اللاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه، ونهدي هذا الفوز إلى جماهيرنا، وندرك أن المباريات المقبلة ستكون أصعب وأقوى».
وعن تفاهمه مع زميله رياض، قال: «رياض لاعب يمتلك خبرة كبيرة وقيمة فنية ثابتة، وكنا نعلم أنه سيمنحنا إضافة مهمة. دائماً ما تكون له بصمة في المباريات، وخبرته ستفيد الفريق كثيراً خلال المرحلة المقبلة».
وفي رده على سؤال بشأن تأثير مشاركة عدد من لاعبي الهلال البدلاء في نتيجة المواجهة، أوضح بونجاح: «كنا نعلم أن الهلال سيقدم كل ما لديه، حتى مع إراحة بعض لاعبيه بسبب ضغط المباريات. اللاعبون الذين شاركوا قدموا مستوى كبيراً، ولو خاض الهلال المباراة بكامل عناصره، لكنا لعبنا بالضغط نفسه وبالطريقة ذاتها».
من صدارة الدوري إلى التعثر الآسيوي... القادسية يختبر عمق تشكيلتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334460-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%87
من صدارة الدوري إلى التعثر الآسيوي... القادسية يختبر عمق تشكيلته
كاد القادسية أن يتعثر أمام السد لكن نجح في العودة بالتعادل (تصوير: عيسى الدبيسي)
بدأ ضغط المنافسة على أربع بطولات يفرض تحدياته على القادسية، بعدما فقد صدارة الدوري السعودي للمحترفين إثر خسارته أمام الهلال، واكتفى بالتعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال ثلاثة أيام فقط، في اختبار صعب لفريق المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، الذي يخوض موسماً استثنائياً يشارك خلاله للمرة الأولى في تاريخه في أربع بطولات كبرى، تشمل الدوري وكأس الملك والسوبر السعودي، إلى جانب البطولة القارية.
وجاءت خسارة القادسية أمام الهلال لتكلفه صدارة الدوري، بعدما تقدم الفريق العاصمي عليه بفارق نقطتين، فيما تراجع الفريق القدساوي خلف النصر بفارق الأهداف، بعد صعود الأخير إلى المركز الثاني، مع وجود مباراة مؤجلة لكل من الهلال والنصر.
ولم تكن المواجهة القارية أمام السد أقل صعوبة، إذ دخلها القادسية بطموح إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، والتقدم في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن الفريق القطري نجح في انتزاع نقطته الأولى في النسخة الحالية، بعدما خسر مباراتيه الافتتاحيتين.
ورغم التعادل، حافظ القادسية على سجله خالياً من الهزائم في ظهوره الأول بالبطولة القارية الأقوى، بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات، جمعها من انتصار وتعادلين، ليواصل حضوره في المنافسة الآسيوية، وإن كان قد أهدر فرصة تعزيز موقعه في جدول الترتيب.
وأثارت نتائج المباراتين قلق أنصار القادسية، خصوصاً مع ظهور مؤشرات الإرهاق على عدد من اللاعبين، بعد المجهود البدني الكبير الذي بذلوه أمام الهلال، الجمعة، قبل العودة إلى المنافسة القارية خلال فترة قصيرة، في ظل تداخل الاستحقاقات المحلية والخارجية.
وكان رودجرز قد أقر بتأثير ضغط المباريات على لاعبيه، مشيراً قبل مواجهة الهلال إلى أنهم اضطروا لبدء عملية الاستشفاء داخل غرفة الملابس، عقب مباراة التعاون في الجولة قبل الماضية، التي لم يحسموا الفوز فيها إلا خلال اللحظات الأخيرة، بعد مجهود بدني كبير استمر طوال المواجهة.
وبدا تأثير الإرهاق واضحاً خلال الشوط الثاني أمام الهلال، في المباراة التي خسر فيها القادسية صدارة الدوري، قبل أن يجد نفسه أمام اختبار جديد ضد السد، الذي تقدم بهدف مباغت سجله نجمه أكرم عفيف، ليصبح الفريق القدساوي مهدداً بخسارته الثانية على أرضه خلال ثلاثة أيام.
غير أن هداف الفريق كينونيس أنقذ القادسية من الخسارة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليمنح فريقه نقطة حافظ بها على سجله دون هزيمة في البطولة الآسيوية.
وفي خضم هذه التحديات، وجد رودجرز نفسه مطالباً بالدفاع عن عدد من لاعبيه الذين ارتكبوا أخطاء مؤثرة خلال المباراتين، وفي مقدمتهم محمد أبو الشامات، الذي طُرح اسمه خلال المؤتمر الصحافي في سؤال مباشر عن أخطائه أمام الهلال والسد.
وقال المدرب الآيرلندي: «أبو الشامات قدم موسماً مميزاً وبذل جهداً كبيراً، ونحن نعدّه من أفضل اللاعبين لدينا. اللاعب ليس رجلاً آلياً يمكنه أن يقدم أداءً يفوق طاقته. هو وزملاؤه بذلوا مجهوداً كبيراً، وحتى التغييرات التي أجريتها لا تعني أن اللاعبين الذين استبدلتهم كانوا سيئين، بل كانت بهدف تجديد الطاقة في ظل ضغط المباريات».
ولم تقتصر التحديات على الجانب البدني، إذ برز غياب قائد الفريق ومدافعه الإسباني المخضرم ناتشو هيرنانديز بوصفه أحد العوامل المؤثرة في الأداء الدفاعي خلال المباريات الأخيرة، بعدما بات وصول المنافسين إلى مرمى القادسية أسهل من السابق، وهو ما ظهر بصورة خاصة أمام الهلال، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تأثير غياب ناتشو في تراجع الأداء الدفاعي، قال رودجرز: «ناتشو مصاب وسيعود قريباً، ونحن نعتمد عليه كثيراً، خصوصاً أنه قائد الفريق أيضاً. لكن البدلاء كانوا على قدر المسؤولية، وحتى ياسر الشهراني شارك خلال الفترة الأخيرة وقدم أداءً مميزاً».
وأضاف: «يجب أن نكون جاهزين لأي ظروف نمر بها. ناتشو سيعود وسيساعدنا بكل تأكيد في مشوارنا المقبل، لكن ضغط المنافسات يفرض علينا تجهيز البدلاء، وهذا ما نعمل عليه لمواجهة هذه الظروف».
وتكشف تصريحات رودجرز حجم التحدي الذي يواجهه الجهاز الفني في التعامل مع تلاحق المباريات، والحاجة إلى الاستفادة من البدلاء لتخفيف الأعباء البدنية عن اللاعبين، خصوصاً مع استمرار المنافسة على أربع جبهات خلال الموسم الحالي.
ورغم فقدان صدارة الدوري والتعادل القاري، أبدى المدرب الآيرلندي رضاه عما قدمه لاعبوه، معتبراً أن الفريق واجه خلال فترة قصيرة منافسين قويين يمتلكان خبرة كبيرة على المستويين المحلي والقاري.
وأكد رودجرز فخره بأداء لاعبيه، مشدداً على أنه لا يرى منهم أي تقصير، بالنظر إلى المجهود الكبير الذي بذلوه في مواجهتي الهلال والسد، والظروف التي فرضها ضغط المباريات.
ويغادر القادسية، الأربعاء، إلى العاصمة الرياض، استعداداً لمواجهة الرياض ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، في اختبار جديد يتطلع خلاله إلى استعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على موقعه بين فرق المقدمة، بعدما تعهد رودجرز بمواصلة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة من البطولة
علمت «الشرق الأوسط» أن الكرواتي تيو بيريغا، مدير الفئات السنية بنادي أبها، برز اسمه خلال الساعات الأخيرة خياراً محتملاً لتولي تدريب الفريق الأول، وسط تطورات متسارعة تحيط بمستقبل مواطنه دامير بوريتش، في أعقاب استمرار النتائج السلبية للفريق.
وبحسب معلومات خاصة، فإن بيريغا قد يتولى قيادة الفريق الأول بصورة مؤقتة، في حال إتمام إجراءات تغيير الجهاز الفني، دون اتضاح الموقف النهائي بشأن استمرار بوريتش أو رحيله حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات إدارة أبها للحصول على الموافقة المالية اللازمة لإنهاء عقد المدرب الحالي، عقب الخسارة الأخيرة أمام الفيصلي، وقبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد الجمعة.
ويحمل بيريغا رخصة التدريب الأوروبية برو، وسبق له العمل في قطاع الفئات السنية بنادي النصر السعودي خلال الفترة من 2015 إلى 2019، إلى جانب تجارب مع هايدوك سبليت الكرواتي والعربي القطري.
وتبقى هوية المدرب الذي سيقود أبها في مواجهته المقبلة مرهونة بما ستسفر عنه التطورات الإدارية والفنية خلال الساعات القادمة، في ظل عدم صدور إعلان رسمي بشأن تغيير الجهاز الفني والمرتبطة بموافقة لجنة الرقابة المالية.