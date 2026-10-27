نيوم المنتشي محلياً لانتزاع نقاط الشباب العماني «خليجياً»

يتطلع نيوم السعودي إلى مواصلة انطلاقته القوية في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، عندما يحل ضيفاً على الشباب العماني، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، باحثاً عن تحقيق انتصاره الثاني توالياً والمحافظة على صدارة المجموعة، مستفيداً من الدفعة المعنوية التي حصل عليها عقب استعادة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل نيوم المواجهة متصدراً ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعدما استهل مشواره في البطولة الخليجية بفوز عريض على شعب حضرموت اليمني بأربعة أهداف دون مقابل، متقدماً بفارق الأهداف على الدحيل القطري، الذي حقق بدوره انتصاراً بثلاثية نظيفة أمام الشباب العماني.

ويأمل نيوم استثمار بدايته المثالية لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، والاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى الدور المقبل، خصوصاً أن الفوز خارج أرضه سيمنحه أفضلية مهمة قبل استكمال بقية مواجهات مرحلة المجموعات.

وتأتي المواجهة في توقيت مناسب لنيوم، الذي نجح في تجاوز سلسلة من النتائج السلبية على المستوى المحلي، بعدما تغلب على أبها بهدفين دون مقابل في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ليعود إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز.

وكان نيوم قد تعادل مع الحزم، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام الاتفاق والنصر، إلا أنه استعاد توازنه أمام أبها، في مواجهة شهدت تألق الثنائي الجزائري سعيد بن رحمة والفرنسي ألكسندر لاكازيت، اللذين تبادلا التسجيل وصناعة الأهداف.

ويعوّل نيوم على الحالة الفنية الجيدة التي ظهر بها لاعبوه أمام أبها، خصوصاً في الجانب الهجومي، بعدما نجح الفريق في استثمار الفرص التي أتيحت له، إلى جانب المحافظة على نظافة شباكه، وهو ما يمنحه دفعة إضافية قبل مواجهة الشباب العماني.

ويطمح نيوم إلى الجمع بين نتائجه الإيجابية محلياً وقارياً، خصوصاً أن تحقيق فوز جديد في البطولة الخليجية سيعزز ثقته بقدرته على المنافسة على اللقب، في مشاركته التي يسعى من خلالها إلى إثبات حضوره خارج المنافسات المحلية.

وفي المقابل، يدخل الشباب العماني المواجهة بحثاً عن أولى نقاطه في البطولة، بعدما استهل مشواره بخسارة أمام الدحيل القطري بثلاثة أهداف دون مقابل، ليجد نفسه أمام اختبار صعب ضد متصدر المجموعة.

ويدرك الفريق العماني أن خسارة ثانية ستضعه في موقف معقد خلال بقية الجولات، ما يجعله مطالباً بالاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه الأمل في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة لنيوم، الذي يتطلع إلى المحافظة على فارق الأهداف الذي منحه صدارة المجموعة، في ظل المنافسة المباشرة مع الدحيل القطري، الذي يمتلك الرصيد النقطي نفسه.

وتستكمل منافسات المجموعة الأولى، الأربعاء، عندما يلتقي الدحيل القطري نظيره شعب حضرموت اليمني.

وكان الدحيل قد استهل مشواره في البطولة الخليجية بالفوز على الشباب العماني بثلاثة أهداف دون مقابل، ليجمع ثلاث نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نيوم.

الفرنسي غالتييه مدرب نيوم (نادي نيوم)

ويخوض الفريق القطري المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما تغلب على لوسيل بنتيجة 3 - 1 في الجولة السابعة من الدوري القطري، محققاً انتصاره الثالث توالياً في مختلف المنافسات، ما يمنحه دفعة إضافية لمواصلة نتائجه الإيجابية.

ومن المنتظر أن يجري الجزائري جمال بلماضي، مدرب الدحيل، بعض التغييرات على تشكيلته، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المواجهة المحلية الأخيرة، مع المحافظة على العناصر الأساسية القادرة على حسم المباراة.

أما شعب حضرموت، فيبحث عن تعويض خسارته الثقيلة أمام نيوم برباعية نظيفة في الجولة الافتتاحية، وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه الثقة، رغم صعوبة المهمة أمام الدحيل الذي أظهر تفوقاً واضحاً في مباراته الأولى.